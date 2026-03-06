Xiaomi miclaw duyuruldu: Telefonlara AI otomasyonu geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı telefonlarda daha gelişmiş otomasyon hedefleyen yeni bir yapay zekâ projesini duyurdu. Xiaomi miclaw adı verilen sistem, yalnızca soruları yanıtlayan bir asistan yerine, görevleri kendi başına tamamlayabilen bir yapı sunacak. Şirketin açıklamasına göre miclaw, Xiaomi’nin geliştirdiği MiMo büyük dil modelini kullanıyor.

Görevleri kendi başına tamamlayabiliyor

Xiaomi miclaw, kullanıcının verdiği komutu analiz ederek gerekli uygulamaları veya sistem araçlarını seçebiliyor ve görevleri adım adım yerine getirebiliyor. Miclaw'ın temel yaklaşımı, Xiaomi'nin "çıkarım-yürütme döngüsü" olarak adlandırdığı bir mekanizmaya dayanıyor. Yapay zekâ önce kullanıcı isteğini analiz ediyor, ardından gerekli aracı seçiyor, işlemi gerçekleştiriyor ve sonucu değerlendirerek süreci tamamlayana kadar devam ediyor.

Bu sayede sistem, bir uygulamayı açmak, cihaz verilerini kontrol etmek veya belirli bir işlevi tetiklemek gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Xiaomi'ye göre miclaw, daha belirsiz kullanıcı isteklerini de yorumlayarak somut eylemlere dönüştürebiliyor. Asistan aynı zamanda Xiaomi ekosistemiyle uyumlu ve Mi Home bağlantısı sayesinde akıllı ev cihazlarının durumunu kontrol edebiliyor ve gerekli komutları gönderebiliyor.

Şimdilik kapalı beta aşamasında

Xiaomi, Miclaw'ın henüz erken aşamada olduğunu söylüyor. Karmaşık görevlerde başarı oranı, enerji tüketimi ve genel kararlılık gibi konular üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle sistem şu aşamada yalnızca kapalı beta programı kapsamında test ediliyor. Test süreci ise sınırlı sayıda cihazı kapsıyor.

Miclaw desteği şimdilik Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra Leica Edition modelleriyle sınırlı tutulmuş durumda. Son olarak Xiaomi, miclaw üzerinden elde edilen kullanıcı verilerinin yapay zekâ model eğitimi için kullanılmayacağını belirtiyor. Komutların işlenmesi gerçek zamanlı olarak yapılırken, hassas veriler cihaz üzerinde saklanacak.

