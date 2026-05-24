Xiaomi'den yeni split klima: 3 dakikada soğutma, enerji tasarruflu, uzaktan güncelleme

Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026 modeli neler sunuyor?
Klima, Xiaomi'nin Mijia Lingyun kontrol motoruyla çalışıyor. Bu sistem, bulut tabanlı öğrenmeyi kullanarak kişiye göre soğutma veya ısıtma şeklini ayarlıyor. Örneğin; uyurken enerji tasarrufu sağlamak ve odayı konforlu tutmak için sıcaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Klima, Mijia uygulamasına bağlanıyor ve diğer akıllı ev cihazlarıyla entegrasyon için Xiaomi'nin HyperOS Connect işletim sistemini destekliyor.
Klima, kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyor. Xiaomi, klimanın enerji tasarrufu algoritmalarını iyileştirmeye ve zaman içinde özellikler eklemeye devam edeceğini söylüyor. Ayrıca 122 farklı kontrol gerçekleştiren yerleşik teşhis sistemi de bulunuyor. Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde veya soğutucu akışkan azaldığında klima çalışmayı durdurmadan önce uygulama üzerinden bildirim göndererek kullanıcı uyarıyor.
Klima, küf ve bakteri oluşumunu önlemek için iç bileşenleri 58 derecede yıkayıp kurutan kendi kendini temizleme fonksiyonu sunuyor. Ayrıca, -35 derece ile 60 derece arasında dış ortam dayanıklılığına sahip. Klima, gece sessiz çalışırken, iç ünitenin gürültü seviyesi 18 dB'ye kadar düşüyor.
Xiaomi, Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026 modelini ilk olarak Çin’de piyasaya sürdü. Klima, 1899 yuan (279 dolar) fiyatla 30 Mayıs'ta satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.