Xiaomi'den yeni split klima: 3 dakikada soğutma, enerji tasarruflu, uzaktan güncelleme

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yeni split kliması enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026 modeli, 5.36’lık Yıllık Performans Faktörü (APF) ile Çin'de 1. sınıf enerji verimliliği derecesine sahip. Xiaomi, bunun eski standartlara kıyasla yılda yaklaşık 208 kWh elektrik tasarrufu anlamına geldiğini ve yıllık yaklaşık 124 yuan (836 TL) tasarruf sağlattığını iddia ediyor.

Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026 modeli neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Klima, enerji tasarrufu için 9.8 cc’lik kompresör, çift sıralı evaporatör ve 108 mm’lik çapraz akışlı fan kullanıyor. Saatte 760 m³ hava üfleyebilen bu klima, Xiaomi'ye göre standart bir odada hedef sıcaklığa üç dakikada ulaşabiliyor.

Klima, Xiaomi'nin Mijia Lingyun kontrol motoruyla çalışıyor. Bu sistem, bulut tabanlı öğrenmeyi kullanarak kişiye göre soğutma veya ısıtma şeklini ayarlıyor. Örneğin; uyurken enerji tasarrufu sağlamak ve odayı konforlu tutmak için sıcaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. Klima, Mijia uygulamasına bağlanıyor ve diğer akıllı ev cihazlarıyla entegrasyon için Xiaomi'nin HyperOS Connect işletim sistemini destekliyor.

Klima, kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyor. Xiaomi, klimanın enerji tasarrufu algoritmalarını iyileştirmeye ve zaman içinde özellikler eklemeye devam edeceğini söylüyor. Ayrıca 122 farklı kontrol gerçekleştiren yerleşik teşhis sistemi de bulunuyor. Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde veya soğutucu akışkan azaldığında klima çalışmayı durdurmadan önce uygulama üzerinden bildirim göndererek kullanıcı uyarıyor.

Klima, küf ve bakteri oluşumunu önlemek için iç bileşenleri 58 derecede yıkayıp kurutan kendi kendini temizleme fonksiyonu sunuyor. Ayrıca, -35 derece ile 60 derece arasında dış ortam dayanıklılığına sahip. Klima, gece sessiz çalışırken, iç ünitenin gürültü seviyesi 18 dB'ye kadar düşüyor.

Xiaomi, Mijia Air Conditioner Giant Power Saver 2026 modelini ilk olarak Çin’de piyasaya sürdü. Klima, 1899 yuan (279 dolar) fiyatla 30 Mayıs'ta satışa sunulacak.

