Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, yeni elektrikli ısıtıcısını piyasaya sürdü: Mijia Electric Heater 2

    Xiaomi, oda sıcaklığını 1 saat içinde 16 derece artırabilen ısıtıcısını piyasaya sürdü. Marka, en yeni kış ürününü Mijia Electric Heater 2 olarak adlandırıyor.   

    Xiaomi elektrikli ısıtıcı Mijia Electric Heater 2 Tam Boyutta Gör
    Mijia Electric Heater 2, 20 metrekareye kadar küçük ve orta büyüklükte odalar için uygun bir ısıtıcı; verimli, güvenli ve sessiz çalışacak şekilde tasarlanmış.

    Mijia Electric Heater 2 özellikleri

    Mijia Elektrikli Isıtıcı 2 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Sadece beş saniyede çalışma sıcaklığına ulaşan 2200 W'lık yüksek güçlü bir ısıtma sistemi kullanıyor. Xiaomi, geliştirilmiş iç tasarımın ısıtma verimliliğini yüzde 15 artırdığını iddia ediyor. Isıtıcı, odanın sıcaklığını 1 saatte 16°C'ye kadar artırabiliyor.

    Elektrikli ısıtıcı, türbülanslı hava akışı ve çift yönlü ısı dağılımı sağlayan yeni tasarım bir ısıtma yapısına sahip. Sıcak hava, hem ön hem de üst panellerden akıyor; bu da ısının odada daha eşit şekilde dolaşmasına yardımcı oluyor. Xiaomi, doğal ısı yayım sistemi kullanarak havadaki nemi koruyor, uzun süreli kullanımda da cilt kuruluğunu azaltıyor.

    Isıtıcı, iki düğmeyle kontrol ediliyor. Düğmelerden biriyle termostat ayarlanırken, diğeriyle güç (üç seviye mevcut) ayarlıyor. Isıtıcı, oda sıcaklığını takip eden ve kullanıcının ayarlarına göre ısıtıcıyı otomatik olarak açıp kapatarak koruyan dahili bir termostata sahip. Ayrıca 1.5 kilograma kadar giysi veya havlu taşıyabilen katlanabilir bir kurutma rafına sahip.

    Isıtıcı, çeşitli koruma özellikleriyle güvenli kullanım sağlıyor. Markanın diğer elektrikli ısıtıcıları gibi IPX4 suya dayanıklı yapıya sahip, devrilme durumunda kapanıyor ve aşırı ısınma koruması mevcut. Isıtıcı, Çin’de 309 yuan (43 dolar) fiyatla satışa çıktı.

    Kaynakça https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=21874 https://www.gizmochina.com/2025/09/13/xiaomi-mijia-electric-heater-2-launched-specs-price/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mini cooper countryman alınır mı otomatik vites kullanımı püf noktaları dikiş alınırken acır mı mezuna kalmak cloud.mail.ru arşiv

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum