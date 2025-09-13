Xiaomi, yeni elektrikli ısıtıcısını piyasaya sürdü: Mijia Electric Heater 2

Tam Boyutta Gör Mijia Electric Heater 2, 20 metrekareye kadar küçük ve orta büyüklükte odalar için uygun bir ısıtıcı; verimli, güvenli ve sessiz çalışacak şekilde tasarlanmış.

Xiaomi'nin akıllı ısıtıcısı artık küresel pazarda 3 ay önce eklendi

Mijia Electric Heater 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör Sadece beş saniyede çalışma sıcaklığına ulaşan 2200 W'lık yüksek güçlü bir ısıtma sistemi kullanıyor. Xiaomi, geliştirilmiş iç tasarımın ısıtma verimliliğini yüzde 15 artırdığını iddia ediyor. Isıtıcı, odanın sıcaklığını 1 saatte 16°C'ye kadar artırabiliyor.

Elektrikli ısıtıcı, türbülanslı hava akışı ve çift yönlü ısı dağılımı sağlayan yeni tasarım bir ısıtma yapısına sahip. Sıcak hava, hem ön hem de üst panellerden akıyor; bu da ısının odada daha eşit şekilde dolaşmasına yardımcı oluyor. Xiaomi, doğal ısı yayım sistemi kullanarak havadaki nemi koruyor, uzun süreli kullanımda da cilt kuruluğunu azaltıyor.

Isıtıcı, iki düğmeyle kontrol ediliyor. Düğmelerden biriyle termostat ayarlanırken, diğeriyle güç (üç seviye mevcut) ayarlıyor. Isıtıcı, oda sıcaklığını takip eden ve kullanıcının ayarlarına göre ısıtıcıyı otomatik olarak açıp kapatarak koruyan dahili bir termostata sahip. Ayrıca 1.5 kilograma kadar giysi veya havlu taşıyabilen katlanabilir bir kurutma rafına sahip.

Isıtıcı, çeşitli koruma özellikleriyle güvenli kullanım sağlıyor. Markanın diğer elektrikli ısıtıcıları gibi IPX4 suya dayanıklı yapıya sahip, devrilme durumunda kapanıyor ve aşırı ısınma koruması mevcut. Isıtıcı, Çin’de 309 yuan (43 dolar) fiyatla satışa çıktı.

