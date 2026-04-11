Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro: 26000 Pa güç sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mijia Floor Scrubber 5 Pro, markanın ev temizliği kategorisindeki yeni ürünü olarak duyuruldu. Kablosuz zemin temizleyici segmentine konumlanan cihaz, hem süpürme hem de paspaslama işlevlerini tek gövdede birleştiriyor. 26000 Pa emiş gücü, yüksek sıcaklıkta buhar desteği ve 40 dakikaya kadar çalışma süresiyle öne çıkan model, özellikle geniş yaşam alanlarında pratik temizlik çözümü sunmayı hedefliyor.

İşte yüksek sıcaklıkta buhar ve güçlü emiş sistemi ile gelen modelin özellikleri ve fiyatı:

Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri, 160°C’ye ulaşan buhar üretim sistemi. Bu özellik, yalnızca yüzeydeki görünür kirleri değil, aynı zamanda bakterileri de hedef alarak daha hijyenik bir temizlik vadediyor. Dakikada 2850 mg buhar üretimi sağlayan sistem, 300W gücündeki dahili kazanla destekleniyor.

Mijia Floor Scrubber 5 Pro’nun bir diğer teknik bileşeni ise 26000 Pa seviyesindeki emiş gücü. Bu değer, kablosuz süpürgelerde genellikle üst segmentte görülen bir performansa işaret ediyor. Cihaz, yalnızca ince tozları değil, aynı zamanda saç, kırıntı ve sıvı kalıntıları gibi farklı kir türlerini de tek geçişte temizleyebilecek şekilde tasarlanmış. Temizlik performansını destekleyen bir diğer unsur da dakikada 400 devirle çalışan rulo fırça sistemi. Bu mekanizma, zemine temas eden kirleri fiziksel olarak çözerek emiş sisteminin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Xiaomi’nin köpekbalığı dişi olarak tanımladığı özel tarak yapısı ise saç ve tüylerin fırçaya dolanmasını önlemeyi amaçlıyor. Dört katmanlı dolaşma önleyici sistemle birlikte değerlendirildiğinde, cihazın özellikle evcil hayvan bulunan ortamlarda kullanım kolaylığı sunması hedefleniyor.

Hijyen tarafında ise cihazın kendi kendini temizleme fonksiyonu dikkat çekiyor. 100°C sıcaklıktaki suyla çalışan bu sistem, her kullanım sonrası rulo fırça ve iç bileşenleri temizleyerek kötü koku oluşumunu engellemeyi amaçlıyor. Buna ek olarak yüksek sıcaklıkta kurutma sistemi, nemin cihaz içinde kalmasını önleyerek uzun vadede küf oluşumunun önüne geçiyor.

Tam Boyutta Gör Su yönetimi tarafında Xiaomi’nin beş katmanlı bir kontrol sistemi kullandığı görülüyor. Bu sistem, temizlik sonrası zeminde kalan su miktarını minimum seviyeye indirerek hem kuruma süresini kısaltıyor hem de kayma riskini azaltıyor. Cihazın kullanım senaryolarına uyum sağlayabilmesi için farklı temizlik modları da sunuluyor. Standart, buhar, su emme ve güç modları arasında geçiş yapılabiliyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların farklı yüzey türlerine veya kir yoğunluğuna göre cihazı optimize etmesine olanak tanıyor. Ortaya konumlandırılmış motorlu destek tekerleği ve 360 derece hareket kabiliyeti ise dar alanlarda manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Düşük ağırlık merkeziyle birleşen bu tasarım, uzun süreli kullanımda ergonomiyi artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.

Enerji tarafında 4000 mAh kapasiteli batarya tercih edilmiş. Tek şarjla 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunan cihaz, bu süre zarfında yaklaşık 340 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Bu kapasite, özellikle geniş metrekareli evlerde tek seferde temizlik yapılabilmesini mümkün kılıyor. Temiz ve kirli su tanklarının ayrı tutulması da cihazın hijyen standardını destekleyen bir diğer detay. 1000 ml temiz su ve 700 ml kirli su kapasitesi, sık sık dolum veya boşaltım ihtiyacını azaltıyor.

Kullanıcı deneyimi açısından LED ekran ve sesli uyarı sistemi de entegre edilmiş durumda. Bu sistemler, cihazın çalışma durumu hakkında anlık bilgi vererek kullanım sürecini daha anlaşılır hale getiriyor. Son olarak ürünün Çin’de 2.499 yuan (yaklaşık 365 dolar) liste fiyatıyla sunulduğu, lansman dönemine özel olarak ise 2.149 yuan (yaklaşık 314 dolar) seviyesinden satışa çıkacağı belirtiliyor.

