Xiaomi hızlı buz makinesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Ofis ortamında ya da partilerde hızlı buz elde etmek isteyenler için Xiaomi Mijia Ice Maker önemli bir alternatif oluyor. Cihaz hem hızlı buz yapıyor hem de bu buzlar sıvı içerisinde çok çabuk şekilde eriyebiliyor.

Xiaomi Mijia Ice Maker özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mijia Ice Maker cihazı 290 x 260 x 210 mm ölçülerinde ve kapladığı alan neredeyse bir A4 kâğıdıyla aynı seviyede. 110W nominal güçle çalışan buz makinesi, standart araç invertörleriyle de desteklenebildiği için ev dışında kullanım için de uygun hale geliyor.

Cihaz her döngüde sekiz küp buz hazırlıyor. Standart modda daha uzun sürede daha büyük kalıplar hazırlanırken Hızlı modda ise 6-8 dakika arasında buzlar hazır hale geliyor. Hava kabarcıkları ve yabancı partikülleri azaltan bir sistem de kullanan cihazın yaptığı buzlar 300ml su içerisinde 7 dakikada tamamen eriyor.

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Cihaz içerisinde 1 litrelik su haznesi ve çıkarılabilir 0,75 litrelik buz sepeti bulunuyor. Sepet tek seferde 64 ila 80 arasında buz küpü taşıyabiliyor. Makine 24 saat boyunca kesintisiz çalıştırıldığında 13 kg’a kadar buz üretebiliyor. Soğutma için R600a gazı kullanan ürünün arıtılmış veya filtrelenmiş içme suyuyla kullanılması öneriliyor.

Cihazda sterilizasyon için yerleşik UV lamba ve kendi kendini temizleme modu yer alıyor. Buz Yapma ve Zamanlama düğmelerine üç saniye basılı tutulduğunda beş dakikalık temizlik döngüsü başlıyor; işlem tamamlandığında ise içerideki su yan taraftaki tahliye tapasından boşaltılabiliyor.

Kontrol panelinde su seviyesi, UV durumu ve seçili buz modu gibi bilgileri gösteren sade LED göstergeler kullanılıyor. Ayrıca zamanlama özelliği sayesinde buz üretimi üç, beş veya sekiz saat ertelenebiliyor; böylece belirlenen saatte sepetin dolu olması sağlanabiliyor. Üst kapakta yer alan şeffaf pencere, makine açılmadan buz seviyesinin kontrol edilmesine imkân tanırken, kutudan çıkan buz küreği için de özel bir saklama bölmesi bulunuyor. Xiaomi Mijia Ice Maker modeli 53$ fiyat etiketi ile satılacak.

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