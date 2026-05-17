    Xiaomi'den yapay zekalı klima: 15 saniyede soğutma, otomobilden kontrol ve fazlası

    Xiaomi, güçlü soğutma sistemine sahip yapay zeka destekli yeni split klima modelini piyasaya sürdü. Xiaomi Mijia Powerful Wind Pro, ortamı 15 saniyede soğutup, 30 saniyede sıcacık yapabiliyor.

    Xiaomi, yapay zeka destekli yeni klima cihazını piyasaya sürdü. Bu, Mijia Air Conditioner Powerful Wind Pro adlı split bir model. Şirket, klimanın temel modelini geçen ay tanıtmıştı. Şimdi ise yeni model, geliştirilmiş özelliklerle geliyor ve Çin'de 3.299 yuan (484 dolar) tanıtım fiyatıyla satışa sunuldu.

    Mijia Powerful Wind Pro klima özellikleri ile neler sunuyor?

    Xiaomi, klimanın salon tipi modelle aynı performansı (2HP) sunduğunu iddia ediyor. Klimanın içinde 13 cc çift silindirli kompresör, çift sıralı saf bakır kondenserler ve evaporatörler bulunuyor. Bu donanımlar, 6500W'lık maksimum soğutma kapasitesi ve 8800W'lık ısıtma kapasitesi sağlayarak sistemin 15 saniyede soğuk hava, 30 saniyede de sıcak hava üflemeye başlamasına olanak tanıyor.

    Xiaomi, termal değişim sisteminin yeniden tasarlandığını söylüyor. Bu, ünitenin çalışma gürültüsünü azaltmaya yardımcı oluyor. Klimanın zorlu hava koşullarından etkilenmemesi için dinamik soğutucu kontrol sistemi mevcut. Bu, -20°C ile 55°C arasında değişen dış sıcaklıklarda klimanın tutarlı çalışmasını sağlıyor.

    Sistem, saatte 1.000 m³’e kadar hava dağıtımı için 118 mm çapraz akışlı bir fan kullanıyor. Klima, kişiye doğrudan hava üflemek yerine, odadaki konforu artırmak için hedefli hava akışı modları kullanıyor. Ünite, soğutma sırasında soğuk havayı doğal olarak aşağıya inmesi için tavana doğru itiyor, ısıtma sırasında da sıcak havayı zemine doğru yönlendiriyor. Enerji verimliliği açısından, 6.30 Yıllık Performans Faktörü (APF) ile 1. Sınıf enerji verimliliği derecesine sahip.

    Klima, Xiaomi’nin akıllı ev ekosistemiyle entegre. HyperOS ile çalışıyor ve yerel işleme için ayrı bir yapay zeka modülü kullanıyor. XiaoAI sesli kontrol ve bağlı Xiaomi otomobilin gösterge panelinden klima eve gelmeden önce ayarlanabiliyor. Akıllı entegrasyonların ötesinde, sistem hem iç hem de dış üniteler için kendi kendini temizleme, küf önleyici kurutma ve çocuk kilidi gibi standart yardımcı seçenekleri içeriyor.

