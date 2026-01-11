Akıllı yıkamada yeni dönem: Xiaomi Mijia Pro 12 kg çamaşır makinesi piyasaya sürüldü

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mijia Pro 12 kg çamaşır makinesi, markanın akıllı ev ürünleri ekosistemini ileri taşıyan yeni modellerinden biri olarak resmen tanıtıldı. Yüksek kapasiteli yapısı, süper elektroliz teknolojisi ve akıllı dozajlama sistemiyle öne çıkan cihaz, özellikle kalabalık ailelerin ihtiyaçlarını hedefliyor. Xiaomi, bu yeni modeliyle hem temizlik performansını hem de hijyen standartlarını bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Süper Elektroliz Teknolojisi ve akıllı dozajlama ne sunuyor?

Xiaomi Mijia Pro 12 kg çamaşır makinesi, markanın kendi geliştirdiği Süper Elektroliz Teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu teknoloji, suyun elektroliz edilmesiyle elde edilen aktif oksijen sayesinde lekeleri parçalayarak temizlik sağlıyor. Kimyasal katkı maddelerine ihtiyaç duymadan çalışan sistem, hem çevre dostu bir yapı sunuyor hem de kumaşların yıpranmasını azaltıyor. Yağ, kan, meyve suyu ve soya sosu gibi günlük hayatta sık karşılaşılan zorlu lekelerin etkili şekilde temizlenmesi bu teknolojinin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor.

Cihazın sunduğu bir diğer önemli yenilik ise çift akıllı dozajlama sistemi oluyor. Bu sistem, çamaşırların ağırlığını ve kirlilik seviyesini algılayarak deterjan ve yumuşatıcı miktarını otomatik olarak ayarlıyor. Mililitre hassasiyetinde yapılan bu ölçüm, gereksiz deterjan kullanımını önleyerek hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir kullanım sağlıyor. Ayrıca haznelerin yaklaşık bir ay yetecek kadar ürün depolayabilmesi, kullanıcıların günlük ayarlarla uğraşmasını ortadan kaldırıyor.

Tam Boyutta Gör Hijyen tarafında ise Xiaomi oldukça iddialı veriler paylaşıyor. Yüksek sıcaklıklı buhar ve soğuk su elektrolizini bir araya getiren çift sterilizasyon sistemi, bakterilerin ve virüslerin büyük bölümünü ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu özellik, özellikle bebek kıyafetleri ve hassas tekstil ürünleri için güvenli bir kullanım sunuyor. Akar giderme konusunda da tam başarı sağladığı belirtilen sistem, alerji hassasiyeti olan kullanıcılar için önemli bir avantaj oluşturuyor.

Performans tarafında Mijia Pro, 1200 devir/dakika hızında çalışan invertör motoru ile dikkat çekiyor. 12 kg yıkama ve 9 kg kurutma kapasitesi, kalın kışlık giysilerden nevresim takımlarına kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. Xiaomi’nin paylaştığı yıkama oranı verileri, daha az su ve enerjiyle daha etkili temizlik hedeflendiğini gösteriyor. Kurutma aşamasında kullanılan kontrollü sıcaklık aralığı ve yüksek hava akımı, kumaşların formunu ve yumuşaklığını korumayı amaçlıyor.

Akıllı özellikler de cihazın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. HyperOS Connect desteği sayesinde çamaşır makinesi, Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar yıkama programlarını ayarlayabiliyor, zamanlama yapabiliyor ve cihazın durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Yaklaşık 505 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte OTA güncellemeleriyle yazılım tarafında sürekli iyileştirmeler sunulması ise ürünün uzun vadeli kullanımını daha cazip hale getiriyor.

