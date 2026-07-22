Xiaomi hava temizleyici ve nemlendirici cihazını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Özellikle hava kirliliği ve kuru havaların olduğu bölgelerde hem hava temizleyici hem de hava nemlendirici cihazların ikisine de ihtiyaç olabiliyor. Xiaomi bu ihtiyaçtan yola çıkarak Mijia Purifying Humidifier 3 Pro cihazını duyurdu.

Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Pro hava filtreleme ve nemlendirme işlemlerini tek bir cihazda birleştirerek kullanıcılara önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. Büyük odaları hedefleyen cihaz 360 derece dönen tekerlekleri ile kolayca taşınabiliyor.

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Nemlendirme tarafında 8 litrelik bir su tankı olan cihaz dakikada 2000mL nem pompalayabiliyor ve büyük odaları 19 dakikada nemlendiriyor. Uyku modunda ise 16 saate kadar çalışabiliyor. Firma tipik arızaların önüne geçmek için tek yönlü bir su sprey sistemi kullanmış. Böylece kullanılmış su tanka geri dönmüyor ve bakteri oluşumunun önüne geçiliyor. Su tankı hem üstten doldurulabiliyor hem de sapından tutarak çıkarılabiliyor.

Hava temizleme tarafında ise 6 katmanlı kompozit filtre saatte 422 metreküp temiz hava püskürtme ve 247 metreküp formaldehit temiz hava püskürtme özelliğine sahip. Filtre sistemi büyük parçalar, PM1, PM2.5 gibi genel standartları filtreleyebiliyor.

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LCD üst ekranda farklı veriler izlenebilirken Mijia uygulaması ile uzaktan kontrol sağlanabiliyor. Nemlendirici ve filtreleme ayrı çalıştığı için duruma göre geçiş yapılabiliyor ve 28 desibel seviyesinin altında çalışıyor. Xiaomi Mijia Purifying Humidifier 3 Pro modeli 250$ fiyat etiketine sahip.

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