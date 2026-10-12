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    Xiaomi yeni robot süpürgesini tanıttı: 45.000 Pa emiş gücü ve üç kollu temizlik

    Xiaomi, 45.000 Pa emiş gücü, 50 derece sıcak suyla temizlik ve üç robotik kola sahip yeni robot süpürgesi Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max'i tanıttı. İşte özellikleri

    Xiaomi Mijia Robot Vacuum ve Mop 7 Max tanıtıldı: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, robot süpürge ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çin'de tanıtılan Mijia Robot Vacuum ve Mop 7 Max, 45.000 Pa emiş gücü, sıcak suyla temizlik özelliği ve üç robotik koluyla geliyor. Üstelik yeni model, yerini aldığı önceki nesle kıyasla daha düşük başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Mijia Robot Vacuum ve Mop 6 Max'in halefi olan yeni model, iki farklı versiyonla geliyor. Su tanklı standart sürümün yanı sıra doğrudan su besleme ve tahliye sistemine sahip daha ince bir versiyon da bulunuyor.

    Xiaomi Mijia Robot 7 serisi neler sunuyor?

    Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max, emiş gücü tarafında önceki nesle kıyasla önemli bir yükseltme sunuyor. Yeni model 45.000 Pa emiş gücüne ulaşabilirken, Mijia 6 Max'te bu değer 35.000 Pa seviyesindeydi.

    Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de 50 dereceye kadar ısıtılan suyla temizlik yapabilmesi. Robot süpürge, mutfak veya banyo gibi alanları algıladığında sıcak su püskürtme özelliğini otomatik olarak devreye alabiliyor. Xiaomi ayrıca cihazın yüzde 99,99 oranında zemin sterilizasyonu sağladığını iddia ediyor.

    Xiaomi Mijia Robot Vacuum ve Mop 7 Max tanıtıldı: İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Yeni model, 320'den fazla nesneyi ve kir türünü tanıyabiliyor. Bu sayede temizlik yöntemini karşılaştığı kirliliğe göre uyarlayabilen cihazın, kablolara dolanma ihtimalini azaltacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Mijia 7 Max, duvar kenarları, köşeler ve mobilyaların çevresinde temizlik yapmak için üç robotik kol kullanıyor. Bu kollardan biri, ana fırçanın ulaşamadığı masa ve sandalye kenarlarına erişerek daha kapsamlı temizlik sağlıyor.

    Cihaz, 6 cm yüksekliğe kadar engelleri aşabiliyor. Daha ince gövdesi ve dahili 3D alan radarı sayesinde yatak ve dolap altları gibi dar alanlarda da temizlik yapabiliyor. Ancak Xiaomi, yeni modelin girebildiği minimum yüksekliği henüz açıklamadı. Paspaslama tarafında ise cihaz, zemini silerken kirli suyu eş zamanlı olarak topluyor. Böylece paspas bezinin temiz kalması ve kirin yeniden zemine yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Xiaomi Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max fiyatı

    Xiaomi'nin yeni robot süpürgesi, Çin'de iki farklı versiyonla ön siparişe açıldı. Su tanklı versiyon: 4.999 yuan (yaklaşık 747 dolar), Doğrudan su besleme ve tahliye sistemli versiyon: 5.299 yuan (yaklaşık 792 dolar) fiyata sahip.

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