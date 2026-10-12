Xiaomi yeni robot süpürgesini tanıttı: 45.000 Pa emiş gücü ve üç kollu temizlik

Xiaomi Mijia Robot 7 serisi neler sunuyor?
Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max, emiş gücü tarafında önceki nesle kıyasla önemli bir yükseltme sunuyor. Yeni model 45.000 Pa emiş gücüne ulaşabilirken, Mijia 6 Max'te bu değer 35.000 Pa seviyesindeydi.
Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri de 50 dereceye kadar ısıtılan suyla temizlik yapabilmesi. Robot süpürge, mutfak veya banyo gibi alanları algıladığında sıcak su püskürtme özelliğini otomatik olarak devreye alabiliyor. Xiaomi ayrıca cihazın yüzde 99,99 oranında zemin sterilizasyonu sağladığını iddia ediyor.
Cihaz, 6 cm yüksekliğe kadar engelleri aşabiliyor. Daha ince gövdesi ve dahili 3D alan radarı sayesinde yatak ve dolap altları gibi dar alanlarda da temizlik yapabiliyor. Ancak Xiaomi, yeni modelin girebildiği minimum yüksekliği henüz açıklamadı. Paspaslama tarafında ise cihaz, zemini silerken kirli suyu eş zamanlı olarak topluyor. Böylece paspas bezinin temiz kalması ve kirin yeniden zemine yayılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Xiaomi Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max fiyatı
Xiaomi'nin yeni robot süpürgesi, Çin'de iki farklı versiyonla ön siparişe açıldı. Su tanklı versiyon: 4.999 yuan (yaklaşık 747 dolar), Doğrudan su besleme ve tahliye sistemli versiyon: 5.299 yuan (yaklaşık 792 dolar) fiyata sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: