    Xiaomi, Mijia ultra slim çamaşır ve kurutma makinelerini tanıttı

    Xiaomi, ev aletleri tarafındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Şirket, hem büyük kapasite sunan hem de ultra ince tasarımıyla öne çıkan yeni Mijia çamaşır ve kurutma makinelerini tanıttı.

    Xiaomi, akıllı telefonlara ek olarak akıllı ev ürünleri ekosistemini de genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, hem yüksek kapasite hem de ince gövdeyi bir araya getiren yeni Mijia serisi çamaşır makinelerini tanıttı. Yeni modeller, gelişmiş temizlik teknolojileri, akıllı kontrol seçenekleri ve dikkat çekici hijyen özellikleriyle öne çıkıyor.

    Xiaomi'nin yeni çamaşır makineleri neler sunuyor?

    Xiaomi'nin tanıttığı Mijia 12Kg Ultra-Slim Washing Machine modeli, özellikle geniş aileler ve büyük hacimli yıkama ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor. 12 kg kapasiteye sahip cihaz, 525 mm genişliğinde tamburuyla klasik modellere kıyasla daha geniş hareket alanı sunuyor. Bu sayede çamaşırlar tambur içinde daha rahat dönerken, dolaşma azalıyor ve temizlik performansı artıyor.

    Ayrıca 1.25 seviyesindeki yüksek yıkama oranı, su ve deterjanın kumaşa daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak lekelerin daha etkili şekilde çıkarılmasına yardımcı oluyor. 3D su akış sistemi ve ön karışımlı deterjan girişi ise kalıntı oluşumunu minimuma indiriyor ve lekelerin daha etkili çıkarılması amaçlanıyor.

    Mijia 12Kg Ultra-Slim Washing Machine, 27 farklı yıkama programı sayesinde battaniye gibi hacimli ürünlerden hassas kumaşlara kadar geniş bir kullanım senaryosu sunuyor. Hijyen konusu ise bu modelin en güçlü yönlerinden biri. Buhar sterilizasyonu sayesinde bakteri ve virüslerin %99.999'u yok edilebiliyor. Nano antibakteriyel kapak contası da uzun vadede küf ve bakteri oluşumunu engellemeyi hedefliyor.

    Akıllı özellikler tarafında ise kullanıcılar cihazı mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol edebiliyor, yıkama durumunu takip edebiliyor ve OTA güncellemeleri alabiliyor. XiaoAI destekli sesli komut desteği de mevcut. Ayrıca altı boyutlu titreşim azaltma sistemi ve yedi katmanlı ses yalıtımı sayesinde gece kullanımı için oldukça sessiz bir performans sunuluyor.
    Diğer model olan Mijia 10kg Ultra Slim Washer Dryer ise yıkama ve kurutmayı tek gövdede birleştiren daha kompakt bir çözüm sunuyor. Sadece 540 mm derinliğe sahip olan cihaz, dar alanlara kolayca entegre edilebilecek şekilde tasarlanmış. 525 mm tambur çapı burada da korunurken, kumaşların daha az kırışması ve daha iyi havalanması sağlanıyor.

    Bu modelde 26 farklı yıkama ve kurutma programı bulunuyor. İpek ve yün gibi hassas kumaşlardan dış giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede kullanım sunuluyor. Akıllı yıkama modu, yük miktarına göre su, süre ve enerji tüketimini otomatik olarak ayarlayarak verimliliği artırıyor. Ek olarak akıllı kurutma modu, gereksiz enerji tüketimini önlerken kumaşın zarar görmesini de engelliyor.

    Buhar sterilizasyonu, tambur içi yüksek sıcaklık temizliği ve nano antibakteriyel yüzeyler bu modelde de yer alıyor. Yine HyperOS Connect desteği ile uzaktan kontrol, programlama ve sesli komut özellikleri sunuluyor. Xiaomi, Mijia 12Kg Ultra-Slim Washing Machine ve Washer Dryer modellerinin fiyatlarını henüz açıklamadı. Her iki modelin önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor.

