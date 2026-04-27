Xiaomi, Mijia ultra slim çamaşır ve kurutma makinelerini tanıttı

Xiaomi'nin yeni çamaşır makineleri neler sunuyor?
Xiaomi'nin tanıttığı Mijia 12Kg Ultra-Slim Washing Machine modeli, özellikle geniş aileler ve büyük hacimli yıkama ihtiyacı olan kullanıcıları hedefliyor. 12 kg kapasiteye sahip cihaz, 525 mm genişliğinde tamburuyla klasik modellere kıyasla daha geniş hareket alanı sunuyor. Bu sayede çamaşırlar tambur içinde daha rahat dönerken, dolaşma azalıyor ve temizlik performansı artıyor.
Mijia 12Kg Ultra-Slim Washing Machine, 27 farklı yıkama programı sayesinde battaniye gibi hacimli ürünlerden hassas kumaşlara kadar geniş bir kullanım senaryosu sunuyor. Hijyen konusu ise bu modelin en güçlü yönlerinden biri. Buhar sterilizasyonu sayesinde bakteri ve virüslerin %99.999'u yok edilebiliyor. Nano antibakteriyel kapak contası da uzun vadede küf ve bakteri oluşumunu engellemeyi hedefliyor.
Bu modelde 26 farklı yıkama ve kurutma programı bulunuyor. İpek ve yün gibi hassas kumaşlardan dış giyim ürünlerine kadar geniş bir yelpazede kullanım sunuluyor. Akıllı yıkama modu, yük miktarına göre su, süre ve enerji tüketimini otomatik olarak ayarlayarak verimliliği artırıyor. Ek olarak akıllı kurutma modu, gereksiz enerji tüketimini önlerken kumaşın zarar görmesini de engelliyor.
Buhar sterilizasyonu, tambur içi yüksek sıcaklık temizliği ve nano antibakteriyel yüzeyler bu modelde de yer alıyor. Yine HyperOS Connect desteği ile uzaktan kontrol, programlama ve sesli komut özellikleri sunuluyor. Xiaomi, Mijia 12Kg Ultra-Slim Washing Machine ve Washer Dryer modellerinin fiyatlarını henüz açıklamadı. Her iki modelin önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor. Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/04/26/xiaomi-mijia-12kg-ultra-slim-washing-machine-launched-specs-price/ https://www.gizmochina.com/2026/04/26/xiaomi-mijia-10kg-ultra-slim-washer-dryer-launched-specs-price/