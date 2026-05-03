Xiaomi MIX serisi küresel pazarlara dönüş yapıyor: Türkiye listede

Tam Boyutta Gör Uzun süredir gündemde olan Xiaomi MIX 5, şirketin dahili yazılım altyapısında yapılan incelemelerle yeniden gündeme taşındı. Mi Code deposunda ortaya çıkan Hongkong kod adlı ve Q5 model numaralı cihaz, 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil amiral gemisi olarak konumlandırılıyor. Sızıntıya göre cihaz, Xiaomi’nin yeni işletim sistemi HyperOS 4 ile birlikte tanıtılacak ve önceki MIX modellerinden farklı olarak küresel pazara sunulacak.

İşte Xiaomi MIX 5'in beklenen özellikleri:

Xiaomi’nin dahili kodlama sistemi, yeni cihazların konumlandırılması hakkında önemli ipuçları sunuyor. Q5 model numarasındaki Q harfi, doğrudan 2026 üretim döngüsüne işaret ederken bu segmentteki cihazların yeni nesil amiral gemisi işlemcilerle donatıldığını gösteriyor. Bu bağlamda MIX 5’in, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemci, performans ve enerji verimliliği açısından önceki nesillere kıyasla daha ileri bir seviyeyi temsil ederken, özellikle yapay zeka işlemleri ve kamera performansı gibi alanlarda belirgin iyileştirmeler sunabilir.

Model numarasındaki 5 takısı ise cihazın MIX serisindeki konumunu net biçimde ortaya koyuyor. Xiaomi’nin geçmiş modelleme yaklaşımı incelendiğinde, bu numaralandırmanın doğrudan ana seri cihazlara verildiği görülüyor. Örneğin MIX 2 ve MIX 3 modellerinde benzer numaralandırma mantığı kullanılmıştı. Daha sonra yapılan sistem değişiklikleriyle 8 serisi numaralandırmanın katlanabilir cihazlara ayrılması, Q5 kodunun doğrudan MIX 5’e ait olduğunu daha da belirgin hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise MIX serisinin geleneksel yaklaşımı korunuyor. Seri, her zaman deneysel ve ileri teknolojilerin test edildiği bir platform olarak konumlandırılmıştı. MIX 5’in de bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Özellikle ekran altı kamera teknolojisinin artık olgunlaşmış bir seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Bu teknoloji, ön kamerayı ekranın altına gizleyerek kesintisiz bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor. Önceki nesillerde görüntü kalitesi konusunda eleştirilen bu sistemin, yeni nesil panel ve sensör iyileştirmeleriyle daha kullanılabilir hale geldiği ifade ediliyor.

Bir diğer dikkat çeken yenilik ise manyetik lens teknolojisi. Tedarik zinciri kaynaklarına dayanan bilgilere göre bu teknoloji artık seri üretim aşamasına geçmiş durumda. Manyetik lens sistemi, geleneksel mekanik odaklama yapılarının yerine daha hızlı ve hassas bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, özellikle düşük ışık performansı ve görüntü sabitleme konularında fark yaratabilir.

Cihazın en kritik yönlerinden biri ise pazara sunulma stratejisi. Xiaomi MIX 4 modelinin yalnızca Çin’de satışa sunulması, küresel kullanıcılar açısından önemli bir erişim kısıtı yaratmıştı. MIX 5 ile birlikte bu yaklaşımın değiştiği görülüyor. Sızıntıya göreyse cihaz, Türkiye dahil olmak üzere birçok uluslararası pazarda satışa sunulacak. Bu durum, Xiaomi’nin premium segmentte küresel rekabete yeniden dahil olma isteğini ortaya koyuyor.

