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    Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonu Mix Fold 5 ilk kez görüntülendi

    Xiaomi'nin yeni nesil katlanabilir telefonu Mix Fold 5, resmi tanıtım öncesinde ilk kez gerçek hayatta görüntülendi. Yakın zamanda tanıtılması beklenen cihaz neler sunacak?

    Xiaomi Mix Fold 5 ilk kez gerçek hayatta görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu ilk kez gerçek hayatta görüntülendi. Sızdırılan fotoğraf ve ekran görüntüsü, şirketin yeni modelinin HyperOS 4 işletim sistemiyle çalıştığını ve tamamen yenilenen bir tasarımla geleceğini ortaya koyuyor.

    Paylaşılan bilgilere göre cihaz, Çin'de test edilen bir prototip ve Android 17 tabanlı HyperOS 4 yüklü olarak görüntülendi. Bu da daha önce ortaya çıkan, Xiaomi'nin yeni katlanabilir modelinin HyperOS 4 ile kutudan çıkan ilk cihaz olacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

    Xiaomi Mix Fold 5 ilk kez gerçek hayatta görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mix Fold 5 adıyla gelebilir

    Henüz resmi adı doğrulanmasa da yeni modelin Xiaomi Mix Fold 5 ismiyle tanıtılması bekleniyor. Bazı kaynaklar ise cihazın Xiaomi 18 serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.

    Sızıntılar, telefonun Xiaomi'nin geliştirdiği yeni nesil Xring O3 işlemcisinden güç alacağını iddia ediyor. Kamera tarafında ise Leica iş birliği devam edecek. Cihazın yatay kamera modülünde 200 MP ana kamera yer alacağı, buna 6.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryanın eşlik edeceği belirtiliyor.

    Tasarım tamamen değişiyor

    En dikkat çekici yenilik ise tasarım tarafında gerçekleşecek. Xiaomi'nin yeni katlanabilir modeli, önceki Mix Fold serisindeki uzun ve dar yapıyı geride bırakarak daha kısa ancak daha geniş bir form faktörüne geçiyor.

    Bu tasarım anlayışı ilk olarak Huawei'nin Çin'de tanıttığı Pura X Max modeliyle dikkat çekmişti. Samsung'un da kısa süre içinde tanıtacağı Galaxy Z Fold 8 ile bu tasarımı küresel pazara taşıması beklenirken, Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iddia edilen iPhone Ultra modelinin de benzer bir yaklaşım benimseyebileceği konuşuluyor.

    Xiaomi'nin yeni katlanabilir telefonunu ne zaman tanıtacağı henüz bilinmese de, ortaya çıkan ilk görüntüler cihazın geliştirme sürecinin önemli ölçüde ilerlediğini gösteriyor. HyperOS 4, yeni tasarım anlayışı ve iddialı donanımıyla Xiaomi'nin katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.

    Fiyat konusunda da ilk bilgiler ortaya çıkmış durumda. Sızıntılara göre Xiaomi Mix Fold 5'in Çin'deki başlangıç fiyatının 10.000 yuan seviyesinde olması bekleniyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 1.400 dolara karşılık geliyor. Cihazın küresel pazarda satışa sunulması halinde ise vergi ve diğer ek maliyetler nedeniyle daha yüksek bir fiyat etiketiyle raflara çıkması bekleniyor. 

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