Xiaomi Mix Fold 5 ve HyperOS 4 sızdırıldı: İşte görüntüler

Xiaomi Mix Fold 5 ve HyperOS 4 sızdırıldı
Weibo'da paylaşılan ve daha sonra silinen görüntüler, Mix Fold 5'in iç ekranını gösteriyor. Önceki Mix Fold modellerine kıyasla daha geniş ve kompakt bir tasarıma sahip olması beklenen telefon, daha büyük yuvarlatılmış köşeler kullanıyor. Ön kamera ise ekranın sağ üst bölümündeki küçük bir delikte yer alıyor.
Xiaomi'nin sistem altyapısında da bazı değişiklikler yapacağı söylentiler arasında. Şirketin kendi kernel'ine yük hesaplama ve bellek ön yükleme özelliklerinin eklenmesi bekleniyor. Bu değişiklikler özellikle arka plandaki görevlerin daha verimli yönetilmesine yardımcı olacak.
Donanım tarafında ise Mix Fold 5'in 7,5-7,6 inç büyüklüğünde, daha az belirgin ekran kırışıklığına sahip bir iç ekran kullanacağı iddia ediliyor. Telefonda ayrıca 200 megapiksel ana kamera, 6.000 mAh batarya ve kablosuz şarj desteği bulunması bekleniyor. Xiaomi'nin Qualcomm yerine kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisini kullanacağı da iddialar arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: