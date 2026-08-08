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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin 2025 yılında doğrudan bir Mix Fold 4 halefi sunmamasının ardından gözler Mix Fold 5'e çevrildi. Son olarak yeni model, sızdırılan görüntülerle birlikte ilk kez canlı olarak ortaya çıktı. Ayrıca Xiaomi'nin yeni arayüzü HyperOS 4.0 ile geliyor.

Xiaomi Mix Fold 5 ve HyperOS 4 sızdırıldı

Weibo'da paylaşılan ve daha sonra silinen görüntüler, Mix Fold 5'in iç ekranını gösteriyor. Önceki Mix Fold modellerine kıyasla daha geniş ve kompakt bir tasarıma sahip olması beklenen telefon, daha büyük yuvarlatılmış köşeler kullanıyor. Ön kamera ise ekranın sağ üst bölümündeki küçük bir delikte yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülerin bir diğer önemli detayı ise cihazın HyperOS 4 ile çalışması. Xiaomi'nin yeni arayüzünde Liquid Glass benzeri bir tasarım dili kullanılacağı görülüyor. HyperOS 4 ayrıca Super Xiao Ai uzman modu ve bağlı cihazların tek merkezden yönetilmesini sağlayan yeni bir cihaz merkezi sunacak.

Xiaomi'nin sistem altyapısında da bazı değişiklikler yapacağı söylentiler arasında. Şirketin kendi kernel'ine yük hesaplama ve bellek ön yükleme özelliklerinin eklenmesi bekleniyor. Bu değişiklikler özellikle arka plandaki görevlerin daha verimli yönetilmesine yardımcı olacak.

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Donanım tarafında ise Mix Fold 5'in 7,5-7,6 inç büyüklüğünde, daha az belirgin ekran kırışıklığına sahip bir iç ekran kullanacağı iddia ediliyor. Telefonda ayrıca 200 megapiksel ana kamera, 6.000 mAh batarya ve kablosuz şarj desteği bulunması bekleniyor. Xiaomi'nin Qualcomm yerine kendi geliştirdiği Xring O3 işlemcisini kullanacağı da iddialar arasında.

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Xiaomi Mix Fold 5 ve HyperOS 4 sızdırıldı: İşte görüntüler

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