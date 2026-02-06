Xiaomi'nin 1.000 beygirlik elektrikli SUV'u YU7 GT ortaya çıktı: Neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, elektrikli YU7 SUV modelinin 1.000 beygir güce sahip performans versiyonu YU7 GT'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 300 km/s maksimum hıza sahip olan otomobil, şimdiye kadar üretilmiş en hızlı elektrikli SUV’lardan biri olacak.

Xiaomi YU7 GT neler sunacak?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) düzenleyici kataloğunda ortaya çıkan YU7 GT, çift motorlu bir güç aktarma sistemine sahip. Önde 288 kW (386 beygir), arkada ise 450 kW (603 beygir) motor ile toplam 738 kW (990 beygir) güce ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırmak gerekirse, standart YU7 Max modeli 508 kW (681 beygir) güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza 3,23 saniyede ulaşıyor. YU7 GT’nin ekstra 230 kW güç sayesinde bu sürenin 2 saniyeye yaklaşması bekleniyor. 300 km/s azami hız ise onu seri üretim SUV’lar arasında oldukça özel bir konuma yerleştiriyor.

Tam Boyutta Gör

Xiaomi YU7 GT şu özelliklere sahip olacak:

Geniş gövde kiti: Standart YU7’ye göre 16 mm daha uzun, 11 mm daha geniş

Boyutlar: 5.015 mm × 2.007 mm × 1.597 mm (3.000 mm aks mesafesi)

21 inç kademeli jantlar: Önde 265/40R21, arkada 295/35R21

Kırmızı fren kaliperleri (muhtemelen karbon-seramik frenler)

Büyük arka difüzör ve belirgin “GT” logosu

Tamamen siyah dış tasarım

CATL üretimi üçlü (ternary) lityum batarya (kapasite henüz açıklanmadı)

Piyasa tahminlerine göre YU7 GT’nin fiyatı 450.000 – 500.000 yuan (60.000 – 70.000 dolar) aralığında olacak. Bu da onu, 1.526 beygirlik üç motorlu SU7 Ultra sedanın (500.000 yuan’dan başlayan fiyat) altında konumlandırıyor. Xiaomi henüz YU7 için bir “Ultra” versiyonun gelip gelmeyeceğini ise açıklamadı.

Standart YU7 modeli Çin'de oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştı. Şirket, sadece Aralık ayında 39.089 adet, 2025 yılı toplamında ise 153.673 adet teslimat gerçekleştirdi.

