Xiaomi'nin 1.000 beygirlik elektrikli SUV'u YU7 GT ortaya çıktı: Neler sunacak?

Xiaomi YU7 GT neler sunacak?
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) düzenleyici kataloğunda ortaya çıkan YU7 GT, çift motorlu bir güç aktarma sistemine sahip. Önde 288 kW (386 beygir), arkada ise 450 kW (603 beygir) motor ile toplam 738 kW (990 beygir) güce ulaşabiliyor.
Xiaomi YU7 GT şu özelliklere sahip olacak:
- Geniş gövde kiti: Standart YU7’ye göre 16 mm daha uzun, 11 mm daha geniş
- Boyutlar: 5.015 mm × 2.007 mm × 1.597 mm (3.000 mm aks mesafesi)
- 21 inç kademeli jantlar: Önde 265/40R21, arkada 295/35R21
- Kırmızı fren kaliperleri (muhtemelen karbon-seramik frenler)
- Büyük arka difüzör ve belirgin “GT” logosu
- Tamamen siyah dış tasarım
- CATL üretimi üçlü (ternary) lityum batarya (kapasite henüz açıklanmadı)
Piyasa tahminlerine göre YU7 GT’nin fiyatı 450.000 – 500.000 yuan (60.000 – 70.000 dolar) aralığında olacak. Bu da onu, 1.526 beygirlik üç motorlu SU7 Ultra sedanın (500.000 yuan’dan başlayan fiyat) altında konumlandırıyor. Xiaomi henüz YU7 için bir “Ultra” versiyonun gelip gelmeyeceğini ise açıklamadı.
Standart YU7 modeli Çin'de oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştı. Şirket, sadece Aralık ayında 39.089 adet, 2025 yılı toplamında ise 153.673 adet teslimat gerçekleştirdi.Kaynakça https://carnewschina.com/2026/02/06/xiaomi-yu7-gt-officially-declared-with-nearly-1000-hp/ https://electrek.co/2026/02/06/xiaomi-reveals-990-horsepower-yu7-gt-performance-suv-with-186-mph-top-speed/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: