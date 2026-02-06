Giriş
    Xiaomi'nin 1.000 beygirlik elektrikli SUV'u YU7 GT ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Xiaomi, elektrikli YU7'nin 1.000 beygir güce sahip performans versiyonu YU7 GT'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadarki en hızlı elektrikli SUV’lardan biri olacak olan otomobil neler sunacak?

    Xiaomi'nin 1.000 beygirlik elektrikli SUV'u YU7 GT ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, elektrikli YU7 SUV modelinin 1.000 beygir güce sahip performans versiyonu YU7 GT'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 300 km/s maksimum hıza sahip olan otomobil, şimdiye kadar üretilmiş en hızlı elektrikli SUV’lardan biri olacak.

    Xiaomi YU7 GT neler sunacak?

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) düzenleyici kataloğunda ortaya çıkan YU7 GT, çift motorlu bir güç aktarma sistemine sahip. Önde 288 kW (386 beygir), arkada ise 450 kW (603 beygir) motor ile toplam 738 kW (990 beygir) güce ulaşabiliyor.

    Xiaomi'nin 1.000 beygirlik elektrikli SUV'u YU7 GT ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırmak gerekirse, standart YU7 Max modeli 508 kW (681 beygir) güç üretiyor ve 0’dan 100 km/s hıza 3,23 saniyede ulaşıyor. YU7 GT’nin ekstra 230 kW güç sayesinde bu sürenin 2 saniyeye yaklaşması bekleniyor. 300 km/s azami hız ise onu seri üretim SUV’lar arasında oldukça özel bir konuma yerleştiriyor.

    Xiaomi'nin 1.000 beygirlik elektrikli SUV'u YU7 GT ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi YU7 GT şu özelliklere sahip olacak:

    • Geniş gövde kiti: Standart YU7’ye göre 16 mm daha uzun, 11 mm daha geniş
    • Boyutlar: 5.015 mm × 2.007 mm × 1.597 mm (3.000 mm aks mesafesi)
    • 21 inç kademeli jantlar: Önde 265/40R21, arkada 295/35R21
    • Kırmızı fren kaliperleri (muhtemelen karbon-seramik frenler)
    • Büyük arka difüzör ve belirgin “GT” logosu
    • Tamamen siyah dış tasarım
    • CATL üretimi üçlü (ternary) lityum batarya (kapasite henüz açıklanmadı)

    Piyasa tahminlerine göre YU7 GT’nin fiyatı 450.000 – 500.000 yuan (60.000 – 70.000 dolar) aralığında olacak. Bu da onu, 1.526 beygirlik üç motorlu SU7 Ultra sedanın (500.000 yuan’dan başlayan fiyat) altında konumlandırıyor. Xiaomi henüz YU7 için bir “Ultra” versiyonun gelip gelmeyeceğini ise açıklamadı.

    Standart YU7 modeli Çin'de oldukça başarılı satış rakamlarına ulaştı. Şirket, sadece Aralık ayında 39.089 adet, 2025 yılı toplamında ise 153.673 adet teslimat gerçekleştirdi.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2026/02/06/xiaomi-yu7-gt-officially-declared-with-nearly-1000-hp/ https://electrek.co/2026/02/06/xiaomi-reveals-990-horsepower-yu7-gt-performance-suv-with-186-mph-top-speed/
