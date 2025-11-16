Xiaomi'nin 200 Hz'lik uygun fiyatlı oyun monitörü Avrupa’da satışa çıktı

Xiaomi G24i 2026'da FreeSync Premium ve G-Sync Compatible gibi teknolojiler mevcut. Bu sayede ekran yırtılması (tearing) ve takılma sorunlarını minimuma indiriyor. HDR400 sertifikası da var. Parlaklık 400 nit'e kadar çıkabiliyor, bu da karanlık sahnelerin derinliğini artırırken parlak öğelerin daha etkileyici görünmesini sağlıyor.
F/P arayanlara hitap edecek
Monitörün renk performansı da çarpıcı. %100 sRGB ve %95 DCI-P3 kapsama alanı tatmin edici bir görsel deneyim sunuyor. Uzun süreli kullanımda göz sağlığını korumaya yönelik teknolojiler de ihmal edilmemiş. Bağlantı tarafında DisplayPort, HDMI ve 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. Ağırlığı 3 kilogram. Gövde yapısı ise ayarlanabilir stand ve 75 × 75 mm VESA desteğiyle esnek bir kurulum sunuyor.