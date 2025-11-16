Xiaomi'nin 200 Hz'lik uygun fiyatlı oyun monitörü Avrupa’da satışa çıktı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, Avrupa pazarında uygun fiyatlı yeni bir oyun monitörü piyasaya sürdü. G24i 2026 olarak adlandırılan model, 23.8 inç boyutunda Fast IPS panele sahip. Full HD (1920 × 1080) çözünürlük, 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms (GtG) tepki süresi gibi akıcı oyun deneyimi vadeden özellikler sunuyor.

Xiaomi G24i 2026'da FreeSync Premium ve G-Sync Compatible gibi teknolojiler mevcut. Bu sayede ekran yırtılması (tearing) ve takılma sorunlarını minimuma indiriyor. HDR400 sertifikası da var. Parlaklık 400 nit'e kadar çıkabiliyor, bu da karanlık sahnelerin derinliğini artırırken parlak öğelerin daha etkileyici görünmesini sağlıyor.

F/P arayanlara hitap edecek

Monitörün renk performansı da çarpıcı. %100 sRGB ve %95 DCI-P3 kapsama alanı tatmin edici bir görsel deneyim sunuyor. Uzun süreli kullanımda göz sağlığını korumaya yönelik teknolojiler de ihmal edilmemiş. Bağlantı tarafında DisplayPort, HDMI ve 3.5 mm ses çıkışı bulunuyor. Ağırlığı 3 kilogram. Gövde yapısı ise ayarlanabilir stand ve 75 × 75 mm VESA desteğiyle esnek bir kurulum sunuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi G24i 2026, Avrupa'da 120 euro fiyatla satışa sunuldu. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ancak 200 Hz yenileme hızı, IPS panel, HDR400 ve göz koruma özelliklerini 120 euro gibi bir fiyata sunan bu monitör, fiyat/performans arayan oyuncular için güçlü bir seçenek olacak gibi görünüyor.

