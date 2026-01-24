Xiaomi'nin Apple AirTag benzeri takip cihazı ortaya çıktı

Oval bir tasarıma sahip olacak
Sızıntılara göre Xiaomi Tag oval bir tasarıma sahip olacak. Kodlar ayrıca cihazın, Samsung Galaxy SmartTag’lerde olduğu gibi CR2032 tipinde düğme pil kullanacağını gösteriyor.
Xiaomi Tag'in iki farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor: biri UWB (Ultra Wideband) destekli, diğeri ise bu özelliği barındırmayan daha uygun fiyatlı bir model. Ancak Xiaomi Tag'in en azından ilk etapta sadece Çin pazarına özel kalabileceği belirtiliyor.