Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir rapor, Xiaomi’nin Apple AirTag ve Galaxy SmartTag’e rakip olacak kendi takip cihazı üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Xiaomi Tag adıyla anılan bu ürünün nasıl görüneceği ise bugünkü sızıntıyla biraz daha netleşti. Xiaomi’nin Android arayüzü HyperOS’un kodları arasında cihaza ait referansların yanı sıra görseller ve bir video da bulundu.

Oval bir tasarıma sahip olacak

Sızıntılara göre Xiaomi Tag oval bir tasarıma sahip olacak. Kodlar ayrıca cihazın, Samsung Galaxy SmartTag’lerde olduğu gibi CR2032 tipinde düğme pil kullanacağını gösteriyor.

Galaxy S26, Google'ın dolandırıcılık tespit özelliğiyle gelebilir 18 sa. önce eklendi

Xiaomi Tag’in iki farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor: biri UWB (Ultra Wideband) destekli, diğeri ise bu özelliği barındırmayan daha uygun fiyatlı bir model. Ancak Xiaomi Tag’in en azından ilk etapta sadece Çin pazarına özel kalabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi'nin Apple AirTag benzeri takip cihazı ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: