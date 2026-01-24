Giriş
    Xiaomi'nin Apple AirTag benzeri takip cihazı ortaya çıktı

    Xiaomi’nin Apple AirTag ve Galaxy SmartTag’e rakip olacak takip cihazının tasarımı ortaya çıktı. Cihazın iki farklı versiyonla satışa sunulması bekleniyor.     

    Xiaomi'nin Apple AirTag benzeri takip cihazı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay ortaya çıkan bir rapor, Xiaomi’nin Apple AirTag ve Galaxy SmartTag’e rakip olacak kendi takip cihazı üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. Xiaomi Tag adıyla anılan bu ürünün nasıl görüneceği ise bugünkü sızıntıyla biraz daha netleşti. Xiaomi’nin Android arayüzü HyperOS’un kodları arasında cihaza ait referansların yanı sıra görseller ve bir video da bulundu.

    Oval bir tasarıma sahip olacak

    Sızıntılara göre Xiaomi Tag oval bir tasarıma sahip olacak. Kodlar ayrıca cihazın, Samsung Galaxy SmartTag’lerde olduğu gibi CR2032 tipinde düğme pil kullanacağını gösteriyor.

    Xiaomi Tag’in iki farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor: biri UWB (Ultra Wideband) destekli, diğeri ise bu özelliği barındırmayan daha uygun fiyatlı bir model. Ancak Xiaomi Tag’in en azından ilk etapta sadece Çin pazarına özel kalabileceği belirtiliyor.

