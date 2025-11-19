Xiaomi'nin elektrikli araç bölümü ilk kez kâr açıkladı, Xiaomi 17 serisi selefini geride bıraktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, oldukça başarılı geçen 2025 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, üst üste dördüncü çeyrek 100 milyar yuanın üzerinde (14 milyar dolar) gelir elde etmeyi başardı.

Akıllı telefon satışları dokuz çeyrek üst üste arttı

Xiaomi bu çeyrekte dünya çapında 43,3 milyon akıllı telefon sevk ederek, dokuz çeyrek üst üste büyümeyi başardı. Küresel pazarda üçüncü sırada yer alan şirket, Çin'de ikincilik pozisyonunda bulunuyor.

Akıllı telefon satışlarından 6,50 milyar dolar gelir elde eden Xiaomi, özellijle 550-850 dolar segmentinde önemli büyüme elde etti. Bu segment, toplam sevkiyatların %18.9’unu oluşturuyor ki bu, geçen yıla göre 5.6 puanlık bir artış demek.

Bir aydır satışta olan Xiaomi 17 serisi, Xiaomi 15’in performansını yaklaşık %30 oranında geride bıraktı. Serinin satışlarının %80’den fazlası 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinden geliyor, standart Xiaomi 17 ise toplamın %20’sinden azını oluşturuyor.

Xiaomi, kablosuz kulaklık satışlarında Çin'de ilk sırada yer alırken, küresel pazarda ikinci sırada yer alıyor. Tablet satışlarında ise dünyada beşinci, Çin'de üçüncü durumda. Akıllı ev ekosisteminde de önemli bir eşik aşıldı: Xiaomi platformuna bağlı IoT cihazlarının sayısı 1 milyarı geçti.

Elektrikli araç birimi ilk kez kâra geçti

Tam Boyutta Gör “Akıllı elektrikli araçlar, yapay zeka ve diğer girişimler” başlığı altında toplanan gelir 4,08 milyar dolara yükseldi. Elektrikli araç bölümü ilk kez kâra geçmiş durumda. Her ne kadar ayrıntılı bir gelir dökümü verilmemiş olsa da elektrikli araçlar, yapay zeka ve diğer girişimler birimi 100 milyon dolar kâr açıkladı.

Şirketin elektrikli araç teslimatları çeyrek bazında 100 bin adedi aştı. Bu sayı, ikinci çeyreğin 81.302 adetlik teslimatlarının oldukça üzerinde. Ekim ayında tek başına 40 bin araç teslim edildi. Xiaomi YU7, Ekim ayında Çin’in en çok satan SUV’u oldu.

Şirket, yılın ilk üç çeyreğinde Ar-Ge’ye 3,31 milyar dolar yatırım yaptı. Xiaomi’nin Ar-Ge ekibi 24.871 kişiye ulaşarak şirket tarihinini en yüksek seviyesine ulaştı.

