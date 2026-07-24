Xiaomi'nin Temmuz 2026 güncellemesini alan modeller açıklandı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Temmuz 2026 Android güvenlik güncellemesini küresel çapta dağıtmaya başladı. Henüz birkaç gün önce başlayan dağıtım sürecinde güncelleme, Xiaomi, Redmi ve POCO markalarına ait toplam 58 cihaza geliyor. Güncelleme, Global, Avrupa (EEA), Hindistan, Türkiye, Tayvan, Endonezya, Rusya ve Çin dahil birçok bölgede erişime açıldı.

Yeni güncelleme, her ne kadar büyük yeni özellikler içermese de, Temmuz güvenlik paketi önemli güvenlik düzeltmeleri getiriyor. Google'ın yayımladığı Android Güvenlik Bülteni'ne göre güncelleme, önceki sürümlerde tespit edilen 40'tan fazla güvenlik açığını, bunların arasında bulunan 5 kritik hatayı da gideriyor. Bu nedenle uygun cihazlara güncelleme gelir gelmez yüklenmesi gerekiyor.

Android 17 ve HyperOS 4 de yolda

Xiaomi, yazılım güncellemelerini her zaman kademeli olarak dağıttığı için güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabileceğini belirtiyor. Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS bölümünden kontrol edebilirsiniz.

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Şirket, güvenlik güncellemesinin yanı sıra uygun modeller için kararlı Android 17 sürümünü de dağıtmaya başlamış durumda. Ayrıca yılın en büyük yazılım güncellemelerinden biri olması beklenen HyperOS 4 sürümünün de tanıtılmasına kısa bir süre kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Xiaomi ekosistemindeki cihazlar için hem yeni Android sürümü hem de HyperOS 4 kapsamındaki yeniliklerin kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Güncellemeyi alan Xiaomi modelleri

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Güncellemeyi alan POCO modelleri

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Iron Man Edition

POCO X7

POCO M8 Pro 5G

POCO M8s

POCO M7 4G

POCO M7 Plus

POCO M6

POCO M6 Pro 4G

POCO C Pad

POCO C85 4G

POCO C85x

POCO C81

POCO C75

POCO Pad

POCO Pad M1

POCO Pad X1

Güncellemeyi alan Redmi modelleri

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi 17 5G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15A 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 14C

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi 13X

Redmi A7 Pro

Redmi A7 Pro 5G (Hindistan)

Redmi A3 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 9.7

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 2

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi

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