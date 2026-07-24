Xiaomi'nin Temmuz 2026 güncellemesini alan modeller açıklandı

Yeni güncelleme, her ne kadar büyük yeni özellikler içermese de, Temmuz güvenlik paketi önemli güvenlik düzeltmeleri getiriyor. Google'ın yayımladığı Android Güvenlik Bülteni'ne göre güncelleme, önceki sürümlerde tespit edilen 40'tan fazla güvenlik açığını, bunların arasında bulunan 5 kritik hatayı da gideriyor. Bu nedenle uygun cihazlara güncelleme gelir gelmez yüklenmesi gerekiyor.
Android 17 ve HyperOS 4 de yolda
Xiaomi, yazılım güncellemelerini her zaman kademeli olarak dağıttığı için güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda ulaşmayabileceğini belirtiyor. Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğini Ayarlar > Telefon Hakkında > HyperOS bölümünden kontrol edebilirsiniz.
Şirket, güvenlik güncellemesinin yanı sıra uygun modeller için kararlı Android 17 sürümünü de dağıtmaya başlamış durumda. Ayrıca yılın en büyük yazılım güncellemelerinden biri olması beklenen HyperOS 4 sürümünün de tanıtılmasına kısa bir süre kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Xiaomi ekosistemindeki cihazlar için hem yeni Android sürümü hem de HyperOS 4 kapsamındaki yeniliklerin kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Güncellemeyi alan Xiaomi modelleri
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Güncellemeyi alan POCO modelleri
- POCO X8 Pro
- POCO X8 Pro Iron Man Edition
- POCO X7
- POCO M8 Pro 5G
- POCO M8s
- POCO M7 4G
- POCO M7 Plus
- POCO M6
- POCO M6 Pro 4G
- POCO C Pad
- POCO C85 4G
- POCO C85x
- POCO C81
- POCO C75
- POCO Pad
- POCO Pad M1
- POCO Pad X1
Güncellemeyi alan Redmi modelleri
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi 17 5G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15A 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 14C
- Redmi 13
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi 13X
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7 Pro 5G (Hindistan)
- Redmi A3 Pro
- Redmi Turbo 5
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 9.7
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 2
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi