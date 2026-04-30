Xiaomi'nin yeni akıllı diş fırçası satışta: 180 gün pil ömrü, anlık bildirim, özelleştirme

Xiaomi'nin yeni akıllı diş fırçası neler sunuyor?
Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro’nun akıllı özellikleri arasında, kullanıcının tekrar temizlenmesi gereken alanı ve plak seviyelerini gösteren yerleşik renkli bir ekran yer alıyor. Bluetooth Düşük Enerji (BLE) 5.4 sayesinde kullanıcılar, Xiaomi Home uygulamasında temizleme deneyimlerini kişiselleştirebiliyor ve fırçalama raporlarını görüntüleyebiliyor. Ayrıca, kullanıcı çok fazla baskı uygularsa titreşimli geri bildirim sağlanıyor. Akıllı diş fırçası, tek şarjla 180 güne kadar çalışabiliyor ve yaklaşık beş saatte tamamen şarj oluyor.
Xiaomi, akıllı özelliklere sahip yeni elektrikli diş fırçasını Mi Store'da 25 euro fiyat etiketiyle satışa sundu. Ürünün Türkiye'ye de gelmesi muhtemel çünkü şirketin hali hazırda ülkemizde sattığı birkaç diş fırçası bulunuyor.