    Xiaomi'nin yeni akıllı diş fırçası satışta: 180 gün pil ömrü, anlık bildirim, özelleştirme

    Xiaomi, akıllı özellikleri, geliştirilmiş temizleme teknolojisi ve uzun ömürlü pil performansıyla öne çıkan yeni akıllı diş fırçası Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro'yu sundu.

    Xiaomi, yeni akıllı diş fırçasını “Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro” Çin dışında satışa sundu. Diş fırçası, yerleşik ekranda gerçek zamanlı bildirimler ve uygulama tabanlı kontroller dahil olmak üzere bir dizi akıllı özellik sunuyor.

    Xiaomi'nin yeni akıllı diş fırçası neler sunuyor?

    Xiaomi'nin yeni elektrikli diş fırçası, daha geniş alanı temizlemek için titreşimli olarak 60°'ye kadar salınım yapabilen servo-osilasyon motoru kullanıyor. Xiaomi'ye göre, fırça %92'ye kadar temizleme verimliliği sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar iki farklı fırça başlığı arasında seçim yapabiliyor; bunlardan biri hassas dişler için daha yumuşak kıllar sunuyor.

    Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro’nun akıllı özellikleri arasında, kullanıcının tekrar temizlenmesi gereken alanı ve plak seviyelerini gösteren yerleşik renkli bir ekran yer alıyor. Bluetooth Düşük Enerji (BLE) 5.4 sayesinde kullanıcılar, Xiaomi Home uygulamasında temizleme deneyimlerini kişiselleştirebiliyor ve fırçalama raporlarını görüntüleyebiliyor. Ayrıca, kullanıcı çok fazla baskı uygularsa titreşimli geri bildirim sağlanıyor. Akıllı diş fırçası, tek şarjla 180 güne kadar çalışabiliyor ve yaklaşık beş saatte tamamen şarj oluyor.

    Xiaomi, akıllı özelliklere sahip yeni elektrikli diş fırçasını Mi Store’da 25 euro fiyat etiketiyle satışa sundu. Ürünün Türkiye’ye de gelmesi muhtemel çünkü şirketin hali hazırda ülkemizde sattığı birkaç diş fırçası bulunuyor.

