Xiaomi'nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü Avrupa'ya geliyor
Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini,Almanya'da Xiaomi'nin resmi mağazasında 14,99 euro fiyatla satışa çıktı. Buna göre cihazın yakın gelecekte, Fransa, İngiltere ve küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor.
Kaçıranlar için Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini, sadece 30 gram ağırlığında ve 2.1 inçlik ekranında hem sıcaklık hem de nem oranını aynı anda gösterebiliyor. Yenilenen ekran tasarımıyla birlikte okunabilirlik artırılırken, 0.1°C sıcaklık ve %1 nem değişimlerini algılayabilen sensörü sayesinde ortam koşulları oldukça hassas şekilde izlenebiliyor. Ayrıca her 6 saniyede bir verileri yenileyerek kullanıcıya güncel bilgiler sunuyor.
Duvara yapıştırılarak ya da masa üzerinde kullanılabilen monitör, ekranındaki yüz ifadeleriyle ortamın konfor seviyesini de simgelerle aktarıyor. Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen model, 0°C ila 60°C sıcaklık ve %0 ila %99 nem aralığında çalışabiliyor.