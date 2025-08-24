Giriş
    Xiaomi'nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü Avrupa'ya geliyor

    Xiaomi, ev içi konfor takibini kolaylaştıran yeni sıcaklık ve nem monitörünü Avrupa'ya getirdi. Cihaz, kompakt yapısı, geliştirilmiş ekranı ve uzun pil ömrüyle geliyor.

    Xiaomi'nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bu yıl yeni sıcaklık ve nem monitörü Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini modelini tanıtmıştı. Şirketin ana vatanı Çin'de çıkış yapan cihaz şimdi de Avrupa pazarına geliyor. İşte kompakt yapısı, geliştirilmiş ekranı ve uzun pil ömrüyle Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini.

    Xiaomi'nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü Avrupa'ya geliyor

    Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini,Almanya'da Xiaomi'nin resmi mağazasında 14,99 euro fiyatla satışa çıktı. Buna göre cihazın yakın gelecekte, Fransa, İngiltere ve küresel pazarda satışa çıkması bekleniyor.

    Kaçıranlar için Smart Temperature and Humidity Monitor 3 Mini, sadece 30 gram ağırlığında ve 2.1 inçlik ekranında hem sıcaklık hem de nem oranını aynı anda gösterebiliyor. Yenilenen ekran tasarımıyla birlikte okunabilirlik artırılırken, 0.1°C sıcaklık ve %1 nem değişimlerini algılayabilen sensörü sayesinde ortam koşulları oldukça hassas şekilde izlenebiliyor. Ayrıca her 6 saniyede bir verileri yenileyerek kullanıcıya güncel bilgiler sunuyor.

    Xiaomi'nin yeni akıllı sıcaklık ve nem monitörü Avrupa'ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Pil konusunda da iddialı olan model, standart kullanımda 2 yıla kadar, tasarruf modunda ise 3 yıla kadar pil ömrü vadediyor. Bu mod Xiaomi Home uygulaması üzerinden aktif hale getirilebiliyor. Uygulama üzerinden cihaza erişmek için ayrıca Bluetooth Mesh destekli bir ağ geçidine ihtiyaç duyuluyor. Bağlantı kurulduğunda, cihaz belirlenen eşik değerlerine göre evdeki fan, nemlendirici gibi diğer akıllı ürünlerle senkronize çalışabiliyor.

    Duvara yapıştırılarak ya da masa üzerinde kullanılabilen monitör, ekranındaki yüz ifadeleriyle ortamın konfor seviyesini de simgelerle aktarıyor. Bluetooth 5.0 desteğiyle gelen model, 0°C ila 60°C sıcaklık ve %0 ila %99 nem aralığında çalışabiliyor.

