Xiaomi’nin yeni Mijia akıllı cihazları Türkiye’de: Akıllı gözlük de var

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, akıllı yaşam ekosistemini genişletmek amacıyla Mijia markalı ev aletlerini Türkiye pazarına sundu. Günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefleyen ürünler, hem teknolojik hem de pratik çözümler sunarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Şirketten yapılan açıklama doğrultusunda yeni Mijia ürünlerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Türkiye’de satışa sunulan Mijia ürünleri arasında; Mijia Smart Audio Glass akıllı gözlük, hava temizleyiciler Mijia Smart Air Purifier Max ve Mijia Smart Air Purifier 6, Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro akıllı nemlendirici, taşınabilir hava kompresörü Mijia Compact Portable Electric Air Compressor, Mijia Brushless Cordless Drill 2 kablosuz matkap, alet setleri Mijia Tool Kit ve Mijia Rotary Tool Kit ile tüy temizleyici Mijia Lint Remover 2 yer alıyor.

Ürünlerin satış fiyatları şu şekilde:

Mijia Smart Audio Glass : 10.499 TL’den başlayan fiyatlarla

: 10.499 TL’den başlayan fiyatlarla Mijia Smart Air Purifier Max : 24.999 TL

: 24.999 TL Mijia Smart Air Purifier 6 : 10.999 TL

: 10.999 TL Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro : 7.999 TL

: 7.999 TL Xiaomi Smart Camera C302 : 1.799 TL

: 1.799 TL Xiaomi TV S Pro Mini 75 2026: 79.999 TL

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch : 10.999 TL

: 10.999 TL Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch: 6.099 TL

6.099 TL Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026 : 5.999 TL

: 5.999 TL Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026: 7.499 TL

Mijia Smart Audio Glass akıllı gözlük Türkiye’de

Tam Boyutta Gör Mijia Smart Audio Glass, ultra ince ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Gün boyu kullanım için açık ses alanı teknolojisi sunan gözlük, dört mikrofonlu gelişmiş gürültü engelleme sistemi ve 4,5 m/s rüzgar gürültüsüne karşı dayanıklılığıyla net ses deneyimi sağlıyor. Tek şarjla 12 saate kadar kesintisiz kullanım sunan akıllı gözlük, aramalar ve canlı ses kullanımı için profesyonel kayıt özellikleri de sunuyor. Üstelik akıllı gözlükler IP54 sertifikalı, Bluetooth 5.4 uyumlu ve Android 10.0, iOS 14 veya daha yeni sürümlerini çalıştıran cihazlarla uyumlu.

Diğer ürünler neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Mijia Smart Air Purifier Max, çift pervane ve çift filtre yapısıyla güçlü hava akışı sunarak ortam havasını 1,6 dakikada temizleyebiliyor. Dört katmanlı kompozit filtrasyon sistemi, bakteri ve virüslere karşı yüksek performans sağlıyor. Renkli LCD ekran üzerinden hava kalitesi değerleri ve trendleri sezgisel biçimde takip edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Mijia Smart Air Purifier 6, beş yüksek hassasiyetli sensör ve beş katmanlı filtrasyon sistemiyle öne çıkıyor. Polen ve toz akarları dahil alerjenleri ortadan kaldıran cihaz, %99,99 oranında bakteri ve virüs giderme performansı sunuyor ve evin tamamını 3,5 dakikada arındırabiliyor.

TCL’in yeni ekosistem ürünleri Türkiye’de satışa sunuldu 4 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör 3 boyutlu antibakteriyel filtre yapısıyla daha büyük odaları hedefleyen Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro, saatte 600 mL’ye kadar püskürtmesiz nemlendirme sağlarken sensörleri sayesinde ortam koşullarına otomatik uyum gösteriyor. 5 litrelik su tankı ve yıkanabilir antibakteriyel filtresi, 20 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir cihaz kategorisinde Mijia Compact Portable Electric Air Compressor, yalnızca 240 gram ağırlığında ve hassas hava basıncı kontrolü sunuyor. Motosiklet, bisiklet ve spor ekipmanları için pratik kullanım sağlıyor. Mijia Brushless Cordless Drill 2, yüksek kapasiteli 1900 mAh bataryasıyla tek şarjda 200 delme ve 600 vida takma kapasitesi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Hassas işler için tasarlanan Mijia Rotary Tool Kit, kalem formundaki tasarımı ve 310 gramlık hafifliğiyle öne çıkıyor. Dakikada 22.000 devir hızına ulaşan cihaz, ahşap oyma, metal ve model zımparalama gibi işlemler için uygun. Mijia Lint Remover 2, altı yapraklı çelik bıçaklarıyla farklı boyutlardaki tüyleri hızlı ve etkili şekilde topluyor ve 180 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sunuyor.

Xiaomi’nin yeni ürün portföyünde ayrıca Smart Camera C302, Xiaomi TV S Pro Mini 75 2026, Soundbar Pro 2.1 ch ve 2.0 ch modelleri ile G24i ve G27i 2026 oyuncu monitörleri yer alıyor.

Xiaomi ve Mijia ürünleri Xiaomi Türkiye resmi internet sitesi mi.com/tr başta olmak üzere Trendyol, Hepsiburada, Vatan ve MediaMarkt üzerinden kullanıcılarla buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Xiaomi’nin yeni Mijia cihazları Türkiye’de: Akıllı gözlük de var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: