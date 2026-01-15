Xiaomi’nin yeni Mijia akıllı cihazları Türkiye’de: Akıllı gözlük de var

Türkiye’de satışa sunulan Mijia ürünleri arasında; Mijia Smart Audio Glass akıllı gözlük, hava temizleyiciler Mijia Smart Air Purifier Max ve Mijia Smart Air Purifier 6, Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro akıllı nemlendirici, taşınabilir hava kompresörü Mijia Compact Portable Electric Air Compressor, Mijia Brushless Cordless Drill 2 kablosuz matkap, alet setleri Mijia Tool Kit ve Mijia Rotary Tool Kit ile tüy temizleyici Mijia Lint Remover 2 yer alıyor.
Ürünlerin satış fiyatları şu şekilde:
Mijia Smart Audio Glass: 10.499 TL’den başlayan fiyatlarla
Mijia Smart Air Purifier Max: 24.999 TL
Mijia Smart Air Purifier 6: 10.999 TL
Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro: 7.999 TL
Xiaomi Smart Camera C302: 1.799 TL
Xiaomi TV S Pro Mini 75 2026: 79.999 TL
Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch: 10.999 TL
Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch: 6.099 TL
Xiaomi Gaming Monitor G24i 2026: 5.999 TL
Xiaomi Gaming Monitor G27i 2026: 7.499 TL
Mijia Smart Audio Glass akıllı gözlük Türkiye’de
Diğer ürünler neler sunuyor?
Xiaomi’nin yeni ürün portföyünde ayrıca Smart Camera C302, Xiaomi TV S Pro Mini 75 2026, Soundbar Pro 2.1 ch ve 2.0 ch modelleri ile G24i ve G27i 2026 oyuncu monitörleri yer alıyor.
Xiaomi ve Mijia ürünleri Xiaomi Türkiye resmi internet sitesi mi.com/tr başta olmak üzere Trendyol, Hepsiburada, Vatan ve MediaMarkt üzerinden kullanıcılarla buluşacak.