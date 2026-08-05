Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: Ön sipariş sayısı 100 bine dayandı

Pekin, Wuhan, Şanghay ve Chengdu gibi büyük şehirlerdeki bayilerden gelen veriler, yeni SkyNomad serisine yönelik talebin oldukça güçlü olduğuna işaret ediyor. Özellikle Pekin-Tianjin bölgesinde biriken ön rezervasyon sayısı 30.000 adedi aşarken, 2 Ağustos'ta tek günde yaklaşık 4.800 ön rezervasyonla şimdiye kadarki en yüksek günlük rezervasyon seviyesine ulaşıldı.
SkyNomad N70
4.960 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.785 mm yükseklik ve 2.950 mm aks mesafesine sahip SkyNomad N70, E segmentinde konumlanan geniş bir SUV olarak dikkat çekiyor. Modelde, Changan üretimi 1.5 litrelik 152 beygir (112 kW) gücünde bir benzinli motor mevcut. Bu motor tekerleklere güç aktarmıyor, sadece bataryayı besleyen bir jeneratör olarak görev yapıyor.
CALB üretimi 76 kWh kapasiteli NCM (nikel-kobalt-manganez) bataryayla donatılan Max versiyonu, sadece elektrik gücüyle 505 km menzil (CLTC) sunabiliyor. SkyNomad N70, iç mekanda 5 kişilik oturma düzeniyle geliyor.
SkyNomad N90
F segmentinde konumlanan SkyNomad N90 ise 5.285 mm uzunluğu, 1.998 mm genişliği, 1.825 mm yüksekliği ve 3.080 mm aks mesafesiyle serinin en büyük modeli olarak öne çıkıyor. Bu model de N70 Max'te olduğu gibi 421 beygir (310 kW) güç üreten çift elektrik motoru ve 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip.
Çin pazarında fırtınalar estirmeye başlayan SkyNomad serisinin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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"...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?