Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: Ön sipariş sayısı 100 bine dayandı

    Xiaomi’nin SkyNomad serisi kapsamında tanıttığı yeni hibrit SUV modelleri henüz resmi satışları başlamadan 100 bin ön sipariş barajına dayanarak büyük bir başarıya imza attı.

    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: 100 bin ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki agresif büyümesi tüm hızıyla devam ediyor. Çin basınına göre şirketin yeni menzil uzatıcılı (EREV) hibrit SUV modelleri SkyNomad N70 ve N90, Eylül ayında gerçekleşecek resmi satış lansmanı öncesinde 100.000 ön rezervasyon barajına dayandı. Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan araçlar, henüz yollara çıkmadan yoğun bir ilgiyle karşılandı.

    Pekin, Wuhan, Şanghay ve Chengdu gibi büyük şehirlerdeki bayilerden gelen veriler, yeni SkyNomad serisine yönelik talebin oldukça güçlü olduğuna işaret ediyor. Özellikle Pekin-Tianjin bölgesinde biriken ön rezervasyon sayısı 30.000 adedi aşarken, 2 Ağustos'ta tek günde yaklaşık 4.800 ön rezervasyonla şimdiye kadarki en yüksek günlük rezervasyon seviyesine ulaşıldı.

    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: 100 bin ön sipariş Tam Boyutta Gör

    SkyNomad N70

    4.960 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.785 mm yükseklik ve 2.950 mm aks mesafesine sahip SkyNomad N70, E segmentinde konumlanan geniş bir SUV olarak dikkat çekiyor. Modelde, Changan üretimi 1.5 litrelik 152 beygir (112 kW) gücünde bir benzinli motor mevcut. Bu motor tekerleklere güç aktarmıyor, sadece bataryayı besleyen bir jeneratör olarak görev yapıyor.

    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: 100 bin ön sipariş Tam Boyutta Gör
    SkyNomad N70'ın giriş seviyesi versiyonunda 286 beygir (210 kW) güç üreten tek bir elektrik motoru ve Sunwoda üretimi 52 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya var. Daha üst seviyede yer alan Max versiyonu ise ön aksa eklenen 136 beygirlik (100 kW) ikinci motorla dört tekerlekten çekiş sunuyor ve toplam gücü 421 beygire (310 kW) çıkarıyor.

    CALB üretimi 76 kWh kapasiteli NCM (nikel-kobalt-manganez) bataryayla donatılan Max versiyonu, sadece elektrik gücüyle 505 km menzil (CLTC) sunabiliyor. SkyNomad N70, iç mekanda 5 kişilik oturma düzeniyle geliyor.

    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: 100 bin ön sipariş Tam Boyutta Gör

    SkyNomad N90

    F segmentinde konumlanan SkyNomad N90 ise 5.285 mm uzunluğu, 1.998 mm genişliği, 1.825 mm yüksekliği ve 3.080 mm aks mesafesiyle serinin en büyük modeli olarak öne çıkıyor. Bu model de N70 Max'te olduğu gibi 421 beygir (310 kW) güç üreten çift elektrik motoru ve 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip.

    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: 100 bin ön sipariş Tam Boyutta Gör
    Daha büyük gövdesine rağmen CLTC ölçümüne göre 464 km elektrikli menzil sunan N90, 5 ve 7 koltuklu modellerin haricinde, yüksek tavanlı karavan versiyonuyla (Camping Edition) da satılacak.
    Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: 100 bin ön sipariş Tam Boyutta Gör
    76 kWh kapasiteli bataryaya sahip SkyNomad modelleri, hızlı şarj performansıyla da öne çıkıyor. Araçlar yalnızca 15 dakikalık şarjla  285 kilometreye (CLTC) kadar menzil kazanabiliyor. Bataryanın %20'den %80'e dolum süresi ise 18 dakika.

    Çin pazarında fırtınalar estirmeye başlayan SkyNomad serisinin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    maligezgin 38 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

    Profil resmi
    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yks pdf telegram tp link ex530v hararet yapan araba stop edilir mi ıssız ada filmleri seat exeo

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Cyborg 15
    MSI Cyborg 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum