Xiaomi'nin yeni otomobili piyasayı sallıyor: Ön sipariş sayısı 100 bine dayandı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin otomotiv sektöründeki agresif büyümesi tüm hızıyla devam ediyor. Çin basınına göre şirketin yeni menzil uzatıcılı (EREV) hibrit SUV modelleri SkyNomad N70 ve N90, Eylül ayında gerçekleşecek resmi satış lansmanı öncesinde 100.000 ön rezervasyon barajına dayandı. Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan araçlar, henüz yollara çıkmadan yoğun bir ilgiyle karşılandı.

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Pekin, Wuhan, Şanghay ve Chengdu gibi büyük şehirlerdeki bayilerden gelen veriler, yeni SkyNomad serisine yönelik talebin oldukça güçlü olduğuna işaret ediyor. Özellikle Pekin-Tianjin bölgesinde biriken ön rezervasyon sayısı 30.000 adedi aşarken, 2 Ağustos'ta tek günde yaklaşık 4.800 ön rezervasyonla şimdiye kadarki en yüksek günlük rezervasyon seviyesine ulaşıldı.

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SkyNomad N70

4.960 mm uzunluk, 1.998 mm genişlik, 1.785 mm yükseklik ve 2.950 mm aks mesafesine sahip SkyNomad N70, E segmentinde konumlanan geniş bir SUV olarak dikkat çekiyor. Modelde, Changan üretimi 1.5 litrelik 152 beygir (112 kW) gücünde bir benzinli motor mevcut. Bu motor tekerleklere güç aktarmıyor, sadece bataryayı besleyen bir jeneratör olarak görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör SkyNomad N70'ın giriş seviyesi versiyonunda 286 beygir (210 kW) güç üreten tek bir elektrik motoru ve Sunwoda üretimi 52 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya var. Daha üst seviyede yer alan Max versiyonu ise ön aksa eklenen 136 beygirlik (100 kW) ikinci motorla dört tekerlekten çekiş sunuyor ve toplam gücü 421 beygire (310 kW) çıkarıyor.

CALB üretimi 76 kWh kapasiteli NCM (nikel-kobalt-manganez) bataryayla donatılan Max versiyonu, sadece elektrik gücüyle 505 km menzil (CLTC) sunabiliyor. SkyNomad N70, iç mekanda 5 kişilik oturma düzeniyle geliyor.

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SkyNomad N90

F segmentinde konumlanan SkyNomad N90 ise 5.285 mm uzunluğu, 1.998 mm genişliği, 1.825 mm yüksekliği ve 3.080 mm aks mesafesiyle serinin en büyük modeli olarak öne çıkıyor. Bu model de N70 Max'te olduğu gibi 421 beygir (310 kW) güç üreten çift elektrik motoru ve 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip.

Tam Boyutta Gör Daha büyük gövdesine rağmen CLTC ölçümüne göre 464 km elektrikli menzil sunan N90, 5 ve 7 koltuklu modellerin haricinde, yüksek tavanlı karavan versiyonuyla (Camping Edition) da satılacak.

Tam Boyutta Gör 76 kWh kapasiteli bataryaya sahip SkyNomad modelleri, hızlı şarj performansıyla da öne çıkıyor. Araçlar yalnızca 15 dakikalık şarjla 285 kilometreye (CLTC) kadar menzil kazanabiliyor. Bataryanın %20'den %80'e dolum süresi ise 18 dakika.

Çin pazarında fırtınalar estirmeye başlayan SkyNomad serisinin Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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