Xiaomi'den iki uygun fiyatlı akıllı saat geliyor: Özellikleri sızdırıldı!

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Tam Boyutta Gör Yeni bir rapor, Xiaomi’nin Redmi Watch 6 akıllı saat serisine iki model daha ekleyeceğini iddia ediyor: Redmi Watch 6 Active ve Redmi Watch 6 Lite. Yakında tanıtılması beklenen akıllı saatler, kalp atış hızı izleme, SpO2, uyku takibi ve daha fazlası gibi temel özelliklerle gelecek, 140'tan fazla spor modunu destekleyecek. Redmi Watch 6 Active, ikisi arasında daha uygun fiyatlı model olacak.

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Redmi Watch 6 Active ve Watch 6 Lite özellikleri ile neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Rapora göre, Redmi Watch 6 Active gelişmiş özellikler sunarken, Watch 6 Lite temel sağlık ve fitness takibi gereksinimi karşılayacak.

Redmi Watch 6 Active, 390 x 450 piksel çözünürlük sağlayan 1.85 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Redmi Watch 6'da 2 inçlik bir ekran bulunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantı desteği ve Bluetooth arama özelliği mevcut. 140'tan fazla spor modunu destekleyecek. Kalp atış hızı, SpO2, uyku, mesafe ve yakılan kalorileri takip edebilecek.

Saat ayrıca adım sayma özelliği de sunacak. Sağlık takip cihazı, hem Android hem de iPhone’larla çalışacak. Pil konusuna gelince, Redmi Watch 6'nın 550mAh piline kıyasla biraz daha küçük olan 470mAh'lik bir bataryayla gelecek. Siyah, gri ve pembe renk seçenekleri olacak.

Redmi Watch 6 Lite ise Redmi Watch 6 ve Watch 6 Active arasında konumlandırılacak. Bu model, 410 x 502 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1.96 inç AMOLED ekranla öne çıkacak. Redmi Watch 6 Active ile aynı takip ve sağlık izleme özelliklerine sahip olacak. Ek olarak, 9 eksenli hareket sensörü, çoklu sistem uydu konumlandırma ve hoparlör ile donatıldığı söyleniyor. Watch 6 Lite da 470mAh'lik bir pile sahip olacak. Renk seçeneği olarak siyah ve bej sunulacak.

Redmi Watch 6 Active ve Watch 6 Lite fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatlandırmaya gelince, Redmi Watch 6 Lite'ın yaklaşık 60 Euro (68 dolar) fiyatla satışa sunulacağı bildiriliyor. Redmi Watch 6 Active fiyatı ise 50 euro (57 dolar) civarında olacak. Tasarım açısından, her iki saat de Apple Watch benzeri formda geliyor.

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