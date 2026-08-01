Xiaomi Pad 8S Pro'nun özellikleri sızdırıldı: Xring O3 işlemci ve dahası

Xring O3 ilk kez tablette kullanılacak
Paylaşılan görsele göre Xiaomi Pad 8S Pro, şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 yonga setiyle donatılacak. İşlemciye 16 GB RAM eşlik ederken cihazın kutudan HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkacağı görülüyor. HyperOS 4'ün Android 17 tabanlı olması bekleniyor. Sızıntıya göre tablet, 12,5 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.
Enerjisini ise 12.000 mAh kapasiteli bataryadan alacak. Kamera tarafında ise tabletin arkasında 50 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve çevrim içi toplantılar için 32 megapiksel selfie kamerası bulunacak.
Bilmeyenler için Xring O3, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği ikinci nesil mobil işlemcisi konumunda. Şirket, geçen yıl tanıttığı Xring O1 işlemcisini yalnızca Çin pazarındaki ürünlerinde kullanmış ve küresel pazara sunmamıştı. Bu nedenle Pad 8S Pro'nun da ilk etapta yalnızca Çin'de satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii