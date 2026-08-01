Xiaomi Pad 8S Pro'nun özellikleri sızdırıldı: Xring O3 işlemci ve dahası

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin yeni nesil tableti Pad 8S Pro hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bir ekran görüntüsü, cihazın teknik özelliklerini büyük ölçüde doğrularken tabletin şirketin yeni nesil Xring O3 işlemcisinden güç alacağını gösteriyor.

Xring O3 ilk kez tablette kullanılacak

Paylaşılan görsele göre Xiaomi Pad 8S Pro, şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 yonga setiyle donatılacak. İşlemciye 16 GB RAM eşlik ederken cihazın kutudan HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkacağı görülüyor. HyperOS 4'ün Android 17 tabanlı olması bekleniyor. Sızıntıya göre tablet, 12,5 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek.

Enerjisini ise 12.000 mAh kapasiteli bataryadan alacak. Kamera tarafında ise tabletin arkasında 50 megapiksel ana kamera ile 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve çevrim içi toplantılar için 32 megapiksel selfie kamerası bulunacak.

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Bilmeyenler için Xring O3, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği ikinci nesil mobil işlemcisi konumunda. Şirket, geçen yıl tanıttığı Xring O1 işlemcisini yalnızca Çin pazarındaki ürünlerinde kullanmış ve küresel pazara sunmamıştı. Bu nedenle Pad 8S Pro'nun da ilk etapta yalnızca Çin'de satışa çıkması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Şimdilik tabletin küresel pazara sunulup sunulmayacağına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Sektör kaynaklarına göre Xiaomi Pad 8S Pro'nun önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Tabletin, yine Xring O3 işlemcisinden güç alması beklenen Xiaomi Mix Fold 5 veya Xiaomi 18 Fold adıyla anılan yeni katlanabilir telefonla birlikte duyurulması bekleniyor.

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Xiaomi Pad 8S Pro sızdırıldı: Xring O3 işlemci ve dahası

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