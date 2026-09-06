Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

    Xiaomi Pad 9 Pro Max’in ekran özellikleri ve USB-C yetenekleri tanıtım öncesinde açıklandı. 13,3 inç 3.4K ekran, tabletin harici monitör ve çizim tableti olarak kullanılmasına izin verecek.

    Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni amiral gemisi tableti Pad 9 Pro Max için tanıtım öncesi yeni detaylar paylaştı. Şirketin 7 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak cihaz, yalnızca bağımsız bir tablet olarak değil, PC ve oyun cihazları için harici ekran olarak da kullanılabilecek.

    Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı

    Xiaomi Pad 9 Pro Max, 13,3 inç büyüklüğünde ve 3.4K çözünürlük sunan bir dokunmatik ekranla geliyor. 3:2 en-boy oranına sahip panel, özellikle çalışma ve üretkenlik senaryolarında daha fazla dikey alan sunacak. Ekranın maksimum parlaklığı 1.000 nit seviyesine ulaşırken renk doğruluğu için yaklaşık ΔE 0,47 değerinden söz ediyor.

    Tablet ayrıca PC benzeri bir uygulama arayüzünü destekliyor. Ancak Pad 9 Pro Max’in asıl dikkat çeken özelliği ekranın kendisinden ziyade USB-C bağlantısı olacak. Xiaomi’nin paylaştığı bilgilere göre USB-C portu sayesinde tablet, bilgisayara bağlandığında ikinci monitör olarak kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar masaüstünü genişletebilecek veya tablet ekranını doğrudan bilgisayarın görüntüsünü aktarmak için değerlendirebilecek.

    Tablet aynı zamanda dijital çizim tableti olarak da kullanılabilecek. Bir PC’ye bağlandığında ekrana kalemle çizim yapılmasına izin verilecek. Xiaomi Focus Pen Pro ve TourBox gibi aksesuarlarla birlikte kullanıldığında ise yaratıcı çalışmalarda tabletin daha gelişmiş bir kontrol yüzeyine dönüştürülmesi mümkün olacak.

    Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Pad 9 Pro Max’in kullanım alanı bilgisayarlarla da sınırlı değil. DisplayPort 1.2 veya daha yeni sürümü destekleyen uyumlu el konsollarına bağlandığında tablet, oyunlar için daha büyük bir harici ekran olarak kullanılabilecek. Xiaomi ayrıca bu kullanım senaryosunda stereo ses desteğine de sunacak.

    Dolayısıyla Pad 9 Pro Max, geleneksel bir tablet yaklaşımından biraz daha farklı konumlandırılıyor. Cihaz gerektiğinde bağımsız bir tablet, gerektiğinde PC için ikinci monitör, yaratıcı işler sırasında çizim tableti veya desteklenen el konsolları için harici ekran olarak kullanılabilecek.

    Donanım tarafında Xiaomi Pad 9 Pro Max, şirketin kendi geliştirdiği yeni Xring O3 işlemcisini kullanan ilk cihazlardan biri olacak. Tablet aynı zamanda HyperOS 4 işletim sisteminin çıkış yaptığı ürünlerden biri olacak. Xiaomi, yeni yazılım sürümünü özellikle büyük ekranlı cihazlarda üretkenlik ve çoklu görev deneyimini geliştirecek şekilde tasarlıyor. Xiaomi Pad 9 Pro Max, 7 Eylül saat 19.00'da Çin'de düzenlenecek Sonbahar Amiral Gemisi etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sportage yakıt tüketimi triangle lastik askerde çürük raporu almanın zararları soju migros pokemon izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VIVOBOOK 15
    ASUS VIVOBOOK 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum