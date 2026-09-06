Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni amiral gemisi tableti Pad 9 Pro Max için tanıtım öncesi yeni detaylar paylaştı. Şirketin 7 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak cihaz, yalnızca bağımsız bir tablet olarak değil, PC ve oyun cihazları için harici ekran olarak da kullanılabilecek.

Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı

Xiaomi Pad 9 Pro Max, 13,3 inç büyüklüğünde ve 3.4K çözünürlük sunan bir dokunmatik ekranla geliyor. 3:2 en-boy oranına sahip panel, özellikle çalışma ve üretkenlik senaryolarında daha fazla dikey alan sunacak. Ekranın maksimum parlaklığı 1.000 nit seviyesine ulaşırken renk doğruluğu için yaklaşık ΔE 0,47 değerinden söz ediyor.

Tablet ayrıca PC benzeri bir uygulama arayüzünü destekliyor. Ancak Pad 9 Pro Max’in asıl dikkat çeken özelliği ekranın kendisinden ziyade USB-C bağlantısı olacak. Xiaomi’nin paylaştığı bilgilere göre USB-C portu sayesinde tablet, bilgisayara bağlandığında ikinci monitör olarak kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar masaüstünü genişletebilecek veya tablet ekranını doğrudan bilgisayarın görüntüsünü aktarmak için değerlendirebilecek.

Tablet aynı zamanda dijital çizim tableti olarak da kullanılabilecek. Bir PC’ye bağlandığında ekrana kalemle çizim yapılmasına izin verilecek. Xiaomi Focus Pen Pro ve TourBox gibi aksesuarlarla birlikte kullanıldığında ise yaratıcı çalışmalarda tabletin daha gelişmiş bir kontrol yüzeyine dönüştürülmesi mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Pad 9 Pro Max’in kullanım alanı bilgisayarlarla da sınırlı değil. DisplayPort 1.2 veya daha yeni sürümü destekleyen uyumlu el konsollarına bağlandığında tablet, oyunlar için daha büyük bir harici ekran olarak kullanılabilecek. Xiaomi ayrıca bu kullanım senaryosunda stereo ses desteğine de sunacak.

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Dolayısıyla Pad 9 Pro Max, geleneksel bir tablet yaklaşımından biraz daha farklı konumlandırılıyor. Cihaz gerektiğinde bağımsız bir tablet, gerektiğinde PC için ikinci monitör, yaratıcı işler sırasında çizim tableti veya desteklenen el konsolları için harici ekran olarak kullanılabilecek.

Donanım tarafında Xiaomi Pad 9 Pro Max, şirketin kendi geliştirdiği yeni Xring O3 işlemcisini kullanan ilk cihazlardan biri olacak. Tablet aynı zamanda HyperOS 4 işletim sisteminin çıkış yaptığı ürünlerden biri olacak. Xiaomi, yeni yazılım sürümünü özellikle büyük ekranlı cihazlarda üretkenlik ve çoklu görev deneyimini geliştirecek şekilde tasarlıyor. Xiaomi Pad 9 Pro Max, 7 Eylül saat 19.00'da Çin'de düzenlenecek Sonbahar Amiral Gemisi etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.

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Xiaomi Pad 9 Pro Max'i tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

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