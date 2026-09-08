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    Xiaomi Pad 9 Pro Max tanıtıldı: Xring O3 işlemcili ilk tablet

    Xiaomi, katlanır telefonu Xiaomi 18 Fold ile birlikte Xring O3 işlemcisini taşıyan ilk tabletini tanıttı. Xiaomi Pad 9 Pro Max, 13.3 inç 3.4K 144Hz ekran, 16 GB RAM, 120W şarj desteğiyle geliyor.

    Xiaomi Pad 9 Pro Max tablet tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geniş katlanabilir telefonu Xiaomi 18 Fold ile birlikte yeni tableti Xiaomi Pad 9 Pro Max’i Çin'de resmi olarak piyasaya sürdü. Pad 9 Pro Max, şirketin amiral gemisi Xring O3 işlemcisini kullanan ilk Xiaomi Pad tablet.

    Xiaomi Pad 9 Pro Max neler sunuyor?

    Xiaomi Pad 9 Pro Max işlemci, ram, ekran, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Pad 9 Pro Max, 13.3 ekran sahip. Ekran, 3.4K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık, 3:2 en boy oranı sunuyor. Xiaomi, bu formatın PC seviyesinde uygulamalar ve üretkenlik çalışmaları için tasarlandığını söylüyor.

    Tablet, Xiaomi'nin amiral gemisi işlemcisi Xring O3 ile geliyor. Bu işlemci, 4.35 GHz'e kadar maksimum saat hızında çalışan 10 çekirdekli bir işlemci. 16 çekirdekli G2-Ultra NX GPU içeriyor. Xiaomi, önceki nesle kıyasla %85'e kadar daha yüksek GPU performansı, %64 daha düşük güç tüketimi iddiasında bulunuyor. Xiaomi, tabletin AnTuTu’da 5.61 milyon puan aldığını da paylaştı. Şirket ayrıca, Xring O3'ün CPU (çok çekirdek) ve GPU performansının Apple'ın M5 masaüstü platformuna yaklaştığını söylüyor.

    Xring O3, 113.8 GB/s'ye kadar bant genişliğine sahip LPDDR6 belleği destekliyor. Xiaomi, bunun önceki nesil Xring O1'in bant genişliğinden %48 daha yüksek olduğunu söylüyor. Pad 9 Pro Max, 16 GB RAM 1 TB’a kadar depolama alanı ile sunuluyor.

    Tablet, DP-in ses ve video girişiyle tam işlevsel USB-C bağlantı noktasına sahip. Bu, Pad 9 Pro Max'in bilgisayar için taşınabilir ikincil ekran olarak çalışmasına olanak tanıyor. Xiaomi ayrıca bunu oyun el cihazları için daha büyük ekran ve profesyonel bir dijital ekran olarak konumlandırıyor. Xiaomi ayrıca Focus Stylus Pro ve TourBox'ı destekleyerek tabletin ayrı kalem ve kontrol girişleriyle dijital çizim ekranı olarak çalışmasına olanak tanıyor.

    Pad 9 Pro Max, altı yönlü bölünmüş ekran çoklu görev desteği gibi daha büyük ekran özelliklerini ekleyen HyperOS 4 üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, düzenlemeye bağlı olarak aynı anda iki, üç ya da altı uygulamaya kadar çalıştırabiliyor. Xiaomi, dosya yönetimi, belge okuma ve tarayıcıya daha fazla PC benzeri özellik dde eklediğini söyledi.

    Pad 9 Pro Max, 5.67 mm kalınlığında, 645 gram ağırlığında. Tablet, metal yekpare gövdeye sahip olup, bordo, siyah ve gümüş renk seçeneğiyle geliyor. 12.000 mAh kapasiteli batarya, 120 W şarjı desteklerken, tablette Dolby Atmos destekli sekiz hoparlör ve altı mikrofon bulunuyor. Fotoğraf çekimi ve görüntülü görüşmeler için 32 MP ön kamera ve 50 MP arka kamera mevcut. Bağlantı noktasında, Wi-Fi 7 desteği var.

    Xiaomi Pad 9 Pro Max fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Pad 9 Pro Max, standart ve Soft Light Screen olarak geçen özel ekran seçeneğiyle geliyor. Bellek ve depolama dışında ekran seçimi de fiyatı etkiliyor. Fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8 GB + 256 GB: 4.799 yuan (715 dolar)
    • 12 GB + 256 GB: 5.299 yuan (789 dolar)
    • 16 GB + 256 GB: 5.799 yuan (864 dolar)
    • 12 GB + 512 GB: 6.099 yuan (908 dolar)
    • 16GB + 512GB: 6.599 yuan (983 dolar)
    • 16GB + 512GB (Soft Light): 6.899 yuan (1.027 dolar)
    • 16GB + 1TB (Soft Light)): 7.899 yuan (1.177 dolar)
    • Klavye: 1.099 yuan (163 dolar)

    Xiaomi Pad 9 Pro Max özellikleri

    Xiaomi Pad 9 Pro Max teknik özellikleri

    • Ekran: 13.3 inç, 3408 x 2272, 3:2, 144 Hz, 1000 nit
    • İşlemci: Xiaomi XRING O3
    • Bellek: 8 GB LPDDR5X, 12GB LPDDR5T, 16 GB LPDDR6 RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS4.1
    • Yazılım: Xiaomi HyperOS 4.0
    • Arka kamera: 50 MP, LED flaş, 4K 60 FPS kayıt
    • Ön kamera: 32 MP, 1080p 60 FPS kayıt
    • Ses: 8 hoparlör, 6 mikrofon, Dolby Atmos, Hi-Res ses, gürültü azaltma
    • Bağlanabilirlik: Wi-Fi 7 802.11ax, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2 Gen2
    • Batarya: 12000 mAh, 120 W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 296.2 x 203.08 x 5.67 mm, 645 g
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