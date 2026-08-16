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    Xiaomi Pad 9 serisi üç modelle piyasaya çıkabilir: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi’nin yeni nesil tablet serisi Pad 9 için hazırladığı üç modelin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket standart modelin yanı sıra Pad 9 Pro ve Pad 9 Pro Max modellerini hazırlıyor.

    Xiaomi Pad 9 serisi üç modelle piyasaya çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yeni nesil tablet serisi Pad 9 için hazırladığı üç modelin özellikleri, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Sızıntıya göre şirket, Pad 9 ailesinde standart modelin yanı sıra Pad 9 Pro ve Pad 9 Pro Max olmak üzere üç farklı seçenek sunabilir.

    Xiaomi Pad 9 serisi neler sunacak?

    Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre modeller; M656BA, 2612CRPFFC ve M367FC model numaralarıyla listeleniyor. Standart Xiaomi Pad 9 olduğu düşünülen M656BA’nın 11,2 inç ekran ve 45W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Pad 9 Pro olarak konumlandırılabileceği belirtilen 2612CRPFFC ise 12,5 inç ekran ve 67W şarj desteği sunabilir. Batarya kapasitesinin ise her iki modelde de 9720 mAh'e yükseleceği belirtiliyor.

    Serinin en üst modeli olması beklenen M367FC’nin ise 13,3 inç ekran ve 120W şarj desteğiyle dikkat çekmesi bekleniyor. M367FC modeliyle ilgili bilgiler daha önce farklı şekilde gündeme gelmişti. Model numarası, daha önceki sızıntılarda 12,5 inç ekran ve 120W şarj özelliklerine sahip Xiaomi Pad 8S Pro ile ilişkilendirilmişti. Yeni sızıntı ise aynı modelin 13,3 inç ekranlı Pad 9 Pro Max olabileceğini öne sürüyor. 

    Yeni seri, mevcut Xiaomi Pad 8'e kıyasla ekran tarafında da önemli bir değişiklik sunabilir. Mevcut model 11,2 inçlik bir ekrana sahipken, Pad 9 Pro Max'in 13,3 inçlik ekranla gelmesi Xiaomi’nin üst segment tabletlerde daha büyük panellere yöneldiğini gösterebilir.

    İşlemci tarafında ise Pad 9 ve Pad 9 Pro'nun Snapdragon 8 serisi bir yonga setini kullanması bekleniyor.

    Kaynağa göre Xiaomi, Pad 9 serisini Eylül ayında tanıtabilir. Tabletlerin, şirketin yeni nesil Xiaomi 18 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla birlikte sahneye çıkması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.ithome.com/0/990/004.htm https://weibo.com/6048569942/5329589003616725
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