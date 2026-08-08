Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 9 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı

    Xiaomi Pad 9 serisinin 11.2 inç 3.2K LCD ekran, 9720 mAh pil ve Snapdragon 8 serisi işlemcilerle gelmesi bekleniyor. Çin lansmanı için hazırlık sürüyor. İşte detaylar:

    Xiaomi Pad 9 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Pad 9 serisi için ilk teknik detaylar ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi Pad 9 ve Pad 9 Pro modellerinin Çin'deki yerel sertifikasyon süreçlerinde görülmesi, şirketin yeni tablet ailesi üzerindeki çalışmalarını ilerlettiğini gösteriyor. Sızıntılara göre iki model de 11,2 inç sınıfında 3.2K çözünürlüklü LCD ekran, 9.720 mAh batarya ve yüksek yenileme hızı sunacak. İşlemci ve şarj tarafındaki farklılıkların ise iki tablet arasındaki temel ayrımlardan biri olması bekleniyor.

    İşte Xiaomi Pad 9 serisi için beklenen teknik özellikler:

    Paylaşılan bilgilere göre Pad 9 ve Pad 9 Pro, 11.16 inç ölçüsünde 3.2K çözünürlüklü bir LCD panel kullanabilir. Xiaomi'nin bu ekranı ürün tarafında 11,2 inç olarak pazarlaması beklenirken iki modelin aynı paneli paylaşacağı tahmin ediliyor. Batarya tarafında iki model arasında kapasite açısından bir fark bulunmayacağı görülüyor. Sızıntılara göre hem Xiaomi Pad 9 hem de Pad 9 Pro, 9.720 mAh kapasiteli bataryayla gelecek. Buna karşın şarj teknolojisinde ayrışma yaşanacak; standart modelin 45W kablolu şarj desteğiyle, Pro modelinin ise 67W şarj desteğiyle sunulması bekleniyor. Bu fark, daha üst seviyede konumlandırılması beklenen Pad 9 Pro'nun kullanım sırasında daha kısa şarj sürelerine ulaşmasını sağlayabilir.

    Performans tarafında ise iki modelin farklı Snapdragon platformlarıyla konumlandırılması bekleniyor. İddialara göre Xiaomi Pad 9'da Snapdragon 8s Gen 4, Pad 9 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Bu tercih gerçekleşirse Xiaomi, Pro modelini yalnızca daha hızlı şarj desteğiyle değil, işlemci performansı açısından da standart versiyondan daha üst bir noktaya yerleştirmiş olacak. Her iki tabletin de Xiaomi'nin yeni HyperOS 3 işletim sistemiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

    Xiaomi'nin tablet ürün gamında Pad 9 serisine ek olarak başka bir model üzerinde de çalıştığı ileri sürülüyor. Xiaomi Pad 8s Pro adıyla anılan cihazın 12,5 inç 3.2K LCD ekran, 12.000 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor. Cihaz için ayrıca 32 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikincil sensör bilgilerinin yanı sıra şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 çipine ilişkin iddialar bulunuyor.

    Son olarak Pad 8s Pro'nun, yine Xring O3 işlemcisiyle anılan Xiaomi 18 Fold ile birlikte Ağustos ayının sonlarında tanıtılabileceği öne sürülüyor. Pad 9 ve Pad 9 Pro içinse daha sonraki bir takvim gündeme geliyor ve modellerin Eylül ayında Çin'de Xiaomi 18 serisiyle birlikte tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bayan azdırıcı damla migros yorumlar üst kattan su sızıntısı şikayet dilekçesi örneği hi level tv kurulumu sinyal yok izmir plaka harf grubu sorgulama mitolojik isimler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold8
    Samsung Galaxy Z Fold8
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    TI14N37-370412F
    TI14N37-370412F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum