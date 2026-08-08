Xiaomi Pad 9 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 9 serisi için ilk teknik detaylar ortaya çıkmaya başladı. Xiaomi Pad 9 ve Pad 9 Pro modellerinin Çin'deki yerel sertifikasyon süreçlerinde görülmesi, şirketin yeni tablet ailesi üzerindeki çalışmalarını ilerlettiğini gösteriyor. Sızıntılara göre iki model de 11,2 inç sınıfında 3.2K çözünürlüklü LCD ekran, 9.720 mAh batarya ve yüksek yenileme hızı sunacak. İşlemci ve şarj tarafındaki farklılıkların ise iki tablet arasındaki temel ayrımlardan biri olması bekleniyor.

İşte Xiaomi Pad 9 serisi için beklenen teknik özellikler:

Paylaşılan bilgilere göre Pad 9 ve Pad 9 Pro, 11.16 inç ölçüsünde 3.2K çözünürlüklü bir LCD panel kullanabilir. Xiaomi'nin bu ekranı ürün tarafında 11,2 inç olarak pazarlaması beklenirken iki modelin aynı paneli paylaşacağı tahmin ediliyor. Batarya tarafında iki model arasında kapasite açısından bir fark bulunmayacağı görülüyor. Sızıntılara göre hem Xiaomi Pad 9 hem de Pad 9 Pro, 9.720 mAh kapasiteli bataryayla gelecek. Buna karşın şarj teknolojisinde ayrışma yaşanacak; standart modelin 45W kablolu şarj desteğiyle, Pro modelinin ise 67W şarj desteğiyle sunulması bekleniyor. Bu fark, daha üst seviyede konumlandırılması beklenen Pad 9 Pro'nun kullanım sırasında daha kısa şarj sürelerine ulaşmasını sağlayabilir.

Performans tarafında ise iki modelin farklı Snapdragon platformlarıyla konumlandırılması bekleniyor. İddialara göre Xiaomi Pad 9'da Snapdragon 8s Gen 4, Pad 9 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Bu tercih gerçekleşirse Xiaomi, Pro modelini yalnızca daha hızlı şarj desteğiyle değil, işlemci performansı açısından da standart versiyondan daha üst bir noktaya yerleştirmiş olacak. Her iki tabletin de Xiaomi'nin yeni HyperOS 3 işletim sistemiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

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Xiaomi'nin tablet ürün gamında Pad 9 serisine ek olarak başka bir model üzerinde de çalıştığı ileri sürülüyor. Xiaomi Pad 8s Pro adıyla anılan cihazın 12,5 inç 3.2K LCD ekran, 12.000 mAh batarya ve 120W hızlı şarj desteğiyle geleceği iddia ediliyor. Cihaz için ayrıca 32 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel ikincil sensör bilgilerinin yanı sıra şirketin kendi geliştirdiği Xring O3 çipine ilişkin iddialar bulunuyor.

Son olarak Pad 8s Pro'nun, yine Xring O3 işlemcisiyle anılan Xiaomi 18 Fold ile birlikte Ağustos ayının sonlarında tanıtılabileceği öne sürülüyor. Pad 9 ve Pad 9 Pro içinse daha sonraki bir takvim gündeme geliyor ve modellerin Eylül ayında Çin'de Xiaomi 18 serisiyle birlikte tanıtılabileceği tahmin ediliyor.

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Xiaomi Pad 9 serisinin ekran ve işlemci detayları ortaya çıktı

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