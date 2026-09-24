Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Pad 9 ve Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonlarının ardından Pad 9 Pro ve Pad 9 tablet modellerini de tanıttı. İşte yeni tabletlerin özellikleri ve fiyatları...          

    Xiaomi Pad 9 ve Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin tanıtıldığı etkinlikte tablet ailesini de genişletti. Şirket, Xiaomi Pad 9 Pro ve Xiaomi Pad 9 modellerini Çin'de resmi olarak duyurdu. İki model, ekran, işlemci, kamera ve batarya tarafında yepyeni özelliklerle geliyor. İşte Xiaomi Pad 9 Pro ve Xiaomi Pad 9 özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi Pad 9 Pro neler sunuyor?

    Serinin daha gelişmiş modeli olan Xiaomi Pad 9 Pro, 12,5 inç LCD ekranla geliyor. Panel, Xiaomi Pen desteğinin yanı sıra 3,2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip. Performans tarafında tablet, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 platformundan güç alıyor. Cihazda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB UFS 4.1 depolama alanı bulunuyor. 

    Kamera tarafında 50 MP ana kameraya yer veren Xiaomi Pad 9 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tablet ayrıca 11.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip ve 67W kablolu hızlı şarj desteği ile geliyor.

    Xiaomi Pad 9 özellikleri

    Xiaomi Pad 9 ise serinin daha uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda 11,2 inç ekran kullanılıyor. Pad 9 Pro ile benzer ekran teknolojisini kullanan tablet, 3,2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızıyla geliyor. Donanım tarafında ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemci görev yapıyor. RAM ve depolama seçenekleri Pro modelle benzer şekilde 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB ve 12 GB/256 GB seviyelerine kadar çıkıyor.

    Xiaomi Pad 9 ve Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Batarya kapasitesi 9.720 mAh olan Xiaomi Pad 9, 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca her iki modelde de ters kablolu şarj özelliğinin bulunduğunu belirtelim. Bağlantı tarafında ise Xiaomi Pad 9 Pro ve Pad 9, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusu gibi özellikleri paylaşıyor. Ayrıca her iki tablette Dolby Atmos destekli dört hoparlör sistemi bulunuyor.

    Xiaomi Pad 9 Pro ve Pad 9 fiyatları

    Xiaomi Pad 9 Pro'nun Çin fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği için 3.799 yuan (566 dolar), 8 GB/256 GB versiyonu için 4.099 yuan ve 12 GB/256 GB modeli için 4.599 yuan olarak açıklandı. Mat ekranlı 12 GB/256 GB sürüm ve 16 GB RAM'li üst versiyon da bulunuyor. En üst modelin fiyatı 4.999 yuan seviyesinde.

    Xiaomi Pad 9 ise 8 GB/128 GB versiyonu için 2.999 yuan (446 dolar), 8 GB/256 GB için 3.299 yuan, 8 GB/256 GB Soft Light Edition için 3.499 yuan ve 12 GB/256 GB sürümü için 3.799 yuan fiyat etiketine sahip. Her iki modelin de Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise henüz açıklanmış değil.

    Xiaomi Pad 9 Pro özellikleri

    • Ekran: 12,5 inç LCD, 3,2K, 144Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
    • RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 4.1
    • Arka kamera: 50 MP
    • Ön kamera: 32 MP
    • Batarya: 11.000 mAh
    • Şarj: 67W
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
    • Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos
    • Renkler: Siyah, Gümüş, Çam Yeşili

    Xiaomi Pad 9 özellikleri

    • Ekran: 11,2 inç, 3,2K, 144Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
    • RAM: 8 GB / 12 GB
    • Depolama: 128 GB / 256 GB
    • Arka kamera: 13 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 9.720 mAh
    • Şarj: 45W
    • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
    • Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos
    • Renkler: Siyah, Ice Peach Pink, Gümüş, Çam Yeşili
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    psikomotor testi whatsapp kişileri rehbere aktarma victory sigara gemini pro 18 ay qnb davet et kazan

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A6X
    OPPO A6X
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Thin A15
    MSI Thin A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum