Xiaomi Pad 9 ve Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, yeni Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerinin tanıtıldığı etkinlikte tablet ailesini de genişletti. Şirket, Xiaomi Pad 9 Pro ve Xiaomi Pad 9 modellerini Çin'de resmi olarak duyurdu. İki model, ekran, işlemci, kamera ve batarya tarafında yepyeni özelliklerle geliyor. İşte Xiaomi Pad 9 Pro ve Xiaomi Pad 9 özellikleri ve fiyatı...

Xiaomi Pad 9 Pro neler sunuyor?

Serinin daha gelişmiş modeli olan Xiaomi Pad 9 Pro, 12,5 inç LCD ekranla geliyor. Panel, Xiaomi Pen desteğinin yanı sıra 3,2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip. Performans tarafında tablet, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 platformundan güç alıyor. Cihazda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB UFS 4.1 depolama alanı bulunuyor.

Kamera tarafında 50 MP ana kameraya yer veren Xiaomi Pad 9 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tablet ayrıca 11.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip ve 67W kablolu hızlı şarj desteği ile geliyor.

Xiaomi Pad 9 özellikleri

Xiaomi Pad 9 ise serinin daha uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda 11,2 inç ekran kullanılıyor. Pad 9 Pro ile benzer ekran teknolojisini kullanan tablet, 3,2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızıyla geliyor. Donanım tarafında ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemci görev yapıyor. RAM ve depolama seçenekleri Pro modelle benzer şekilde 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB ve 12 GB/256 GB seviyelerine kadar çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Batarya kapasitesi 9.720 mAh olan Xiaomi Pad 9, 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca her iki modelde de ters kablolu şarj özelliğinin bulunduğunu belirtelim. Bağlantı tarafında ise Xiaomi Pad 9 Pro ve Pad 9, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucusu gibi özellikleri paylaşıyor. Ayrıca her iki tablette Dolby Atmos destekli dört hoparlör sistemi bulunuyor.

Xiaomi Pad 9 Pro ve Pad 9 fiyatları

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Çin fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği için 3.799 yuan (566 dolar), 8 GB/256 GB versiyonu için 4.099 yuan ve 12 GB/256 GB modeli için 4.599 yuan olarak açıklandı. Mat ekranlı 12 GB/256 GB sürüm ve 16 GB RAM'li üst versiyon da bulunuyor. En üst modelin fiyatı 4.999 yuan seviyesinde.

Xiaomi Pad 9 ise 8 GB/128 GB versiyonu için 2.999 yuan (446 dolar), 8 GB/256 GB için 3.299 yuan, 8 GB/256 GB Soft Light Edition için 3.499 yuan ve 12 GB/256 GB sürümü için 3.799 yuan fiyat etiketine sahip. Her iki modelin de Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise henüz açıklanmış değil.

Xiaomi Pad 9 Pro özellikleri

Ekran: 12,5 inç LCD, 3,2K, 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 4.1

Arka kamera: 50 MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya: 11.000 mAh

Şarj: 67W

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos

Renkler: Siyah, Gümüş, Çam Yeşili

Xiaomi Pad 9 özellikleri

Ekran: 11,2 inç, 3,2K, 144Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 9.720 mAh

Şarj: 45W

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos

Renkler: Siyah, Ice Peach Pink, Gümüş, Çam Yeşili

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Xiaomi Pad 9 ve Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

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