Xiaomi Pad 9 ve Xiaomi Pad 9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Pad 9 Pro neler sunuyor?
Serinin daha gelişmiş modeli olan Xiaomi Pad 9 Pro, 12,5 inç LCD ekranla geliyor. Panel, Xiaomi Pen desteğinin yanı sıra 3,2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızına sahip. Performans tarafında tablet, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 platformundan güç alıyor. Cihazda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB UFS 4.1 depolama alanı bulunuyor.
Kamera tarafında 50 MP ana kameraya yer veren Xiaomi Pad 9 Pro'nun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tablet ayrıca 11.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip ve 67W kablolu hızlı şarj desteği ile geliyor.
Xiaomi Pad 9 özellikleri
Xiaomi Pad 9 ise serinin daha uygun fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda 11,2 inç ekran kullanılıyor. Pad 9 Pro ile benzer ekran teknolojisini kullanan tablet, 3,2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızıyla geliyor. Donanım tarafında ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemci görev yapıyor. RAM ve depolama seçenekleri Pro modelle benzer şekilde 8 GB/128 GB, 8 GB/256 GB ve 12 GB/256 GB seviyelerine kadar çıkıyor.
Xiaomi Pad 9 Pro ve Pad 9 fiyatları
Xiaomi Pad 9 Pro'nun Çin fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği için 3.799 yuan (566 dolar), 8 GB/256 GB versiyonu için 4.099 yuan ve 12 GB/256 GB modeli için 4.599 yuan olarak açıklandı. Mat ekranlı 12 GB/256 GB sürüm ve 16 GB RAM'li üst versiyon da bulunuyor. En üst modelin fiyatı 4.999 yuan seviyesinde.
Xiaomi Pad 9 ise 8 GB/128 GB versiyonu için 2.999 yuan (446 dolar), 8 GB/256 GB için 3.299 yuan, 8 GB/256 GB Soft Light Edition için 3.499 yuan ve 12 GB/256 GB sürümü için 3.799 yuan fiyat etiketine sahip. Her iki modelin de Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı ve Türkiye fiyatlarının ne olacağı ise henüz açıklanmış değil.
Xiaomi Pad 9 Pro özellikleri
- Ekran: 12,5 inç LCD, 3,2K, 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 4.1
- Arka kamera: 50 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 11.000 mAh
- Şarj: 67W
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
- Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos
- Renkler: Siyah, Gümüş, Çam Yeşili
Xiaomi Pad 9 özellikleri
- Ekran: 11,2 inç, 3,2K, 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 13 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 9.720 mAh
- Şarj: 45W
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
- Ses: Dört hoparlör, Dolby Atmos
- Renkler: Siyah, Ice Peach Pink, Gümüş, Çam Yeşili