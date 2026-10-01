Uygun fiyatlı Poco C95 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Poco C95 Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Poco C serisinin yeni üyesi, 6.9 inç ekranla geliyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 7i ile korunurken, HD+ (1.600x720) çözünürlük sunuyor. Bu, bütçe dostu segment için standart bir değer olsa da Poco, daha akıcı kaydırma ve hızlı tepki süresi sağlamak amacıyla 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı özelliklerini cihaza dahil etmiş. Ekran paneli, Yüksek Parlaklık Modu'nda (HBM) 825 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve düşük mavi ışık, titreşimsiz görüntüleme ve sirkadiyen ritim dostu kullanım sağlayan üçlü TÜV Rheinland sertifikasını taşıyor.
Telefonun kalbinde MediaTek Helio G91-Ultra işlemci yer alıyor. Cihaz, Android 16 tabanlı en yeni Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Kamera sistemi ise oldukça sade bir yapı sunuyor; 50 megapiksel arka ana kamera ve selfie çekimleri için 8 megapiksel ön kamera mevcut. Çift çekim modu mevcut.
Poco C95 Pro fiyatı ne kadar?
Poco C95 Pro, siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleriyle ilk olarak Singapur'da satışa sunuldu. Telefonun başlangıç fiyatı 132 dolar. Bu fiyatlandırma, 6 GB RAM 128 GB depolama alanlı model için geçerli. 8 GB RAM 256 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı 155 dolar.
Poco C95 Pro özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, HD+ (1600x720), 120Hz, 825 nit, Corning Gorilla Glass 7i
- İşlemci: MediaTek Helio G91-Ultra
- RAM ve Depolama: 6GB/128GB, 8GB/256GB
- Batarya ve Şarj: 7.500mAh, 45W turbo şarj, 22.5W kablolu ters şarj
- Arka kamera: 50 MP f/1.8
- Ön kamera: 8 MP f/2.05
- İşletim sistemi: Android 16, Xiaomi HyperOS 3
- Güvenlik: Yanda parmak izi sensörü, Yüz ile kilit açma
- Bağlanabilirlik: 4G LTE, Bluetooth 5.4, NFC
- Diğer: IP64, 3.5mm kulaklık girişi, Stereo hoparlörler
- Boyut ve ağırlık: 170.12 x 78.42 x 8.8mm, 232g