Xiaomi POCO M7 Plus 5G tanıtıldı: 7.000mAh pil ve dahası

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markalarından POCO, M serisine yeni bir model daha ekledi. POCO M7 Plus 5G, geçtiğimiz yılın M6 Plus modelinin halefi olarak geliyor. 7.000mAh pil kapasitesi, 144Hz ekran ve Snapdragon işlemciden güç alan model, ince gövde ve uygun fiyatla geliyor. İşte POCO M7 Plus 5G özellikleri ve fiyatı...

POCO M7 Plus 5G neler sunuyor?

Tasarım tarafında POCO M7 Plus, 8,4 mm kalınlığıyla 7.000 mAh bataryaya sahip en ince akıllı telefonlardan biri olarak lanse ediliyor. Arka kısımda ikili kamera kurulumu yer alırken, ön yüzde merkezde konumlandırılmış delikli ekran tasarımı kullanılmış. Cihazın ekranı 6,9 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panele sahip ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca ekran 550 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında M7 Plus, Snapdragon 6s Gen 3 işlemciden güç alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile eşleştirilmiş. Depolama tarafında 128 GB kapasite sunan cihaz, microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletme imkanı sağlıyor. Yazılım olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelen cihaz, 2 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Ayrıca Google Gemini desteği de sunuluyor.

En büyük yenilik ise pil tarafında. 7.000 mAh kapasitedeki silikon-karbon batarya, 33W hızlı şarjın yanı sıra 18W ters şarj desteğine sahip. Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve detayları açıklanmayan ikinci bir yardımcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. AI Dynamic Shot, AI Eraser ve AI Sky Replacement gibi yapay zekâ özellikleri de kamera yazılımına eklenmiş.

Bağlantı ve diğer özellikler arasında IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklılık, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu, IR blaster, Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği yer alıyor. 217 gram ağırlığındaki cihaz, Aqua Blue, Carbon Black ve Chrome Silver renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

POCO M7 Plus 5G fiyatı

6 GB/128 GB 160 dolar

8 GB/128 GB 170 dolar

POCO M7 Plus 5G özellikleri

Ekran : 6.9 inç, 1080 x 2340 piksel, 144 Hz, 550 nit, IPS LCD

: 6.9 inç, 1080 x 2340 piksel, 144 Hz, 550 nit, IPS LCD İşlemci : Snapdragon 6s Gen 3

: Snapdragon 6s Gen 3 Bellek : 6gb, 8 GB

: 6gb, 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + yardımcı sensör

: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + yardımcı sensör Ön kamera : 8 MP, f/2.0

: 8 MP, f/2.0 Batarya : 7000 mAh, 33W şarj, 18W ters

: 7000 mAh, 33W şarj, 18W ters Bağlantı : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kızılötesi

: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kızılötesi Yazılım : Android 15 HyperOS 2

: Android 15 HyperOS 2 Boyut ve ağırlık : 168,5 x 80,5 x 8,4 mm 217gr

: 168,5 x 80,5 x 8,4 mm 217gr Diğer: IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı

