Xiaomi POCO M7 Plus 5G tanıtıldı: 7.000mAh pil ve dahası

POCO M7 Plus 5G neler sunuyor?
Tasarım tarafında POCO M7 Plus, 8,4 mm kalınlığıyla 7.000 mAh bataryaya sahip en ince akıllı telefonlardan biri olarak lanse ediliyor. Arka kısımda ikili kamera kurulumu yer alırken, ön yüzde merkezde konumlandırılmış delikli ekran tasarımı kullanılmış. Cihazın ekranı 6,9 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panele sahip ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca ekran 550 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
En büyük yenilik ise pil tarafında. 7.000 mAh kapasitedeki silikon-karbon batarya, 33W hızlı şarjın yanı sıra 18W ters şarj desteğine sahip. Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve detayları açıklanmayan ikinci bir yardımcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. AI Dynamic Shot, AI Eraser ve AI Sky Replacement gibi yapay zekâ özellikleri de kamera yazılımına eklenmiş.
Bağlantı ve diğer özellikler arasında IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklılık, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu, IR blaster, Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği yer alıyor. 217 gram ağırlığındaki cihaz, Aqua Blue, Carbon Black ve Chrome Silver renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
POCO M7 Plus 5G fiyatı
- 6 GB/128 GB 160 dolar
- 8 GB/128 GB 170 dolar
POCO M7 Plus 5G özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, 1080 x 2340 piksel, 144 Hz, 550 nit, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3
- Bellek: 6gb, 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + yardımcı sensör
- Ön kamera: 8 MP, f/2.0
- Batarya: 7000 mAh, 33W şarj, 18W ters
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kızılötesi
- Yazılım: Android 15 HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 168,5 x 80,5 x 8,4 mm 217gr
- Diğer: IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı