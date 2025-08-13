Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi POCO M7 Plus 5G tanıtıldı: 7.000mAh pil ve dahası

    POCO, M serisinin yeni üyesi M7 Plus 5G modelini tanıttı. 7.000 mAh batarya, 144 Hz ekran ve Snapdragon 6s Gen 3 işlemciyle gelen cihaz fiyatıyla rakipsiz olabilir. İşte POCO M7 Plus 5G

    Xiaomi POCO M7 Plus 5G tanıtıldı: 7.000mAh pil ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, M serisine yeni bir model daha ekledi. POCO M7 Plus 5G, geçtiğimiz yılın M6 Plus modelinin halefi olarak geliyor. 7.000mAh pil kapasitesi, 144Hz ekran ve Snapdragon işlemciden güç alan model, ince gövde ve uygun fiyatla geliyor. İşte POCO M7 Plus 5G özellikleri ve fiyatı...

    POCO M7 Plus 5G neler sunuyor?

    Tasarım tarafında POCO M7 Plus, 8,4 mm kalınlığıyla 7.000 mAh bataryaya sahip en ince akıllı telefonlardan biri olarak lanse ediliyor. Arka kısımda ikili kamera kurulumu yer alırken, ön yüzde merkezde konumlandırılmış delikli ekran tasarımı kullanılmış. Cihazın ekranı 6,9 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD panele sahip ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca ekran 550 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

    Xiaomi POCO M7 Plus 5G tanıtıldı: 7.000mAh pil ve dahası! Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında M7 Plus, Snapdragon 6s Gen 3 işlemciden güç alıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile eşleştirilmiş. Depolama tarafında 128 GB kapasite sunan cihaz, microSD kart ile 2 TB'a kadar genişletme imkanı sağlıyor. Yazılım olarak Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile gelen cihaz, 2 yıl işletim sistemi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Ayrıca Google Gemini desteği de sunuluyor.

    En büyük yenilik ise pil tarafında. 7.000 mAh kapasitedeki silikon-karbon batarya, 33W hızlı şarjın yanı sıra 18W ters şarj desteğine sahip. Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve detayları açıklanmayan ikinci bir yardımcı sensör bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. AI Dynamic Shot, AI Eraser ve AI Sky Replacement gibi yapay zekâ özellikleri de kamera yazılımına eklenmiş.

    Bağlantı ve diğer özellikler arasında IP64 toz ve su sıçramasına dayanıklılık, yan tarafa entegre parmak izi okuyucu, IR blaster, Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği yer alıyor. 217 gram ağırlığındaki cihaz, Aqua Blue, Carbon Black ve Chrome Silver renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

    POCO M7 Plus 5G fiyatı

    • 6 GB/128 GB 160 dolar
    • 8 GB/128 GB  170 dolar

    POCO M7 Plus 5G özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, 1080 x 2340 piksel, 144 Hz, 550 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3
    • Bellek: 6gb, 8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + yardımcı sensör
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.0
    • Batarya: 7000 mAh, 33W şarj, 18W ters
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, kızılötesi
    • Yazılım: Android 15 HyperOS 2
    • Boyut ve ağırlık: 168,5 x 80,5 x 8,4 mm 217gr
    • Diğer: IP64 toz geçirmez ve suya dayanıklı
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kumar borcu işaretçi hassasiyetini arttır nedir 3 numara saç efekti windows 11 ürün anahtarı ücretsiz kertenkele nasıl yakalanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
    Asus Notebook Laptop, X1504VA-NJ123W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum