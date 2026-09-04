Batarya canavarı Poco X8 Power tanıtıldı: 100W hızlı şarj adaptörü de kutudan çıkıyor!

Tam Boyutta Gör POCO, POCO X8 Power ve POCO X8 modellerini tanıtarak X serisini genişletti. Her iki telefon da orta segmenti hedefliyor ancak X8 Power pil ömrüne ve dayanıklılığa çok daha fazla odaklanırken, standart X8'in daha dengeli bir paket sunması bekleniyor.

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Poco X8 Power 5G telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 8.340 mAh bataryalı Poco X8'i piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra 10.000 mAh'lik daha büyük bir bataryayla donatılmış ve 100 watt'a kadar şarj edilebilen, ayrıca 27 watt'a kadar diğer cihazları şarj edebilen Poco X8 Power'ı tanıttı.

Xiaomi, 29 saate kadar video izleme, 45 saate kadar Instagram kullanımı ya da 29 güne kadar bekleme süresi vaat ediyor. Gorilla Glass Victus 2 ile korunan ekranı ve IP69K sertifikalı su geçirmez gövdesiyle cihazın son derece sağlam olduğu söyleniyor. Devasa bataryasına rağmen, Poco X8 Power 8.65 milimetre kalınlığında ve 229 gram ağırlığında. Orta sınıf akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 işlemciyle geliyor.

Poco X8 Power, 3500 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.83 inç 120 Hz AMOLED ekrana sahip. Cihazda 32 megapiksel selfie kamerası, 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Telefon Android 16 ile geliyor ve en az dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alması bekleniyor.

Poco X8 Power fiyatı ne kadar?

Poco X8 Power ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak. Poco X8 Pro ve Pro Max modelleri resmi olarak bulunduğundan Türkiye’de de satışa sunulması muhtemel. Telefon, 8GB RAM 256GB’a kadar depolama alanıyla geliyor ve fiyatı 349 dolardan başlıyor.

POCO X8 Power 5G özellikleri

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Ekran: 6.83 inç, 1.5K OLED, 120Hz, 3200 nit, HDR10+ | Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5

Bellek: 8GB RAM (LPDDR5X)

Depolama: 128GB (UFS 2.2) / 256GB (UFS 4.1)

Yazılım: Xiaomi Hyper OS 3, Android 16

Arka kamera: 50MP ana kamera (f/1.5 diyafram), OIS + 8MP ultra geniş kamera (f/2.2 diyafram)

Ön kamera: 32MP (f/2.2 diyafram)

Batarya: 10.000mAh, 100W HyperCharge hızlı şarj, 22.5W ters şarj

Diğer: Ekran içi parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Toz ve suya dayanıklı: IP66+IP68+IP69+IP69K

Boyut ve ağırlık: 163.44x 78.27x 8.65 mm, 229 g

Bağlanabilirlik: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I+ B1C | Galileo E1 | QZSS:L1 | A-GPS, USB Type-C 2.0

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Xiaomi Poco X8 Power tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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