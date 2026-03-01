Giriş
    Türkiye'de de satışa sunulacak Poco X8 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

    Poco X8 serisi yakında tanıtılacak. İki yeni telefonun adı Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max olacak. Resmi lansmandan önce, kutu açılış görüntüleri Pro modelin temel özelliklerini ortaya çıkardı.

    xiaomi poco x8 pro kutu açılımı ile özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 17 ve 17 Ultra dahil olmak üzere amiral gemisi modellerini küresel pazarda piyasaya sürdü. Şimdi ise alt markası Poco'nun, geçen yılki Poco X7 serisinin halefi olarak yeni orta segment serisini tanıtması bekleniyor.

    Yeni Poco X8 serisinin iki model içermesi bekleniyor: Poco X8 Pro ve Poco X8 Pro Max. Şirket yakın zamanda yeni seriyi tanıttı ancak henüz çıkış detaylarını doğrulamadı. Resmi lansmandan önce, @passionategkeez adlı kullanıcı Poco X8 Pro'nun kutu açılış görüntülerini paylaştı.

    Poco X8 Pro onaylanan özellikleri

    Poco X8 Pro’nun temel özellikleri açıkça görülüyor: 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.59 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci, 100W hızlı şarjı destekleyen 6500mAh batarya ve OIS'li 50MP ana kamera.

    Poco X8 Pro Max modeli neler sunacak?

    Poco X8 Pro Max modelinin ise 120Hz yenileme hızı, 2000 nit tepe parlaklık ve 3840Hz PWM karartma sağlayan 6.83 inç 1.5K TCL M10 OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Cihaz, Dimensity 9500s işlemci ile gelebilir. Bellek ve depolama miktarı belli olmamakla birlikte, LPDDR5x Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama olacak. Kamera kurulumunda OIS'li 50MP Light Hunter 600 ana sensör, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 20MP OV20B ön kamera görebiliriz. Cihazın ayrıca 100W kablolu şarj ve 27W ters şarjı destekleyen 8500mAh bataryayla gelmesi bekleniyor.

    Poco X8 serisi ne zaman çıkacak?

    Poco X8 serisinin 14 Mart'ta küresel olarak tanıtılması bekleniyor.

