    Xiaomi, POCO X8 Pro serisi için küresel lansmanı duyurdu

    Xiaomi, yeni performans odaklı amiral gemileri Poco X8 Pro ve X8 Pro Max için küresel tanıtım etkinliğini duyurdu. İlk kez Poco X serisinde bir Pro Max modeli göreceğiz.

    Poco X8 Pro ve X8 Pro Max küresel çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Poco, Poco X8 Pro ve X8 Pro Max'in çıkış tarihini doğruladı. Seri, 17 Mart'ta dünya genelinde piyasaya sürülecek. Seride, geçen ay sızdırılan ve tasarımı ortayan özel bir model de “Poco X8 Pro Iron Man Edition” bulunuyor.

    Poco X8 Pro ve X8 Pro Max çıkış tarihi: 17 Mart

    Poco X8 Pro için MediaTek Dimensity 8500 Ultra, Poco X8 Pro Max için ise MediaTek Dimensity 9500s işlemci doğrulandı. POCO, son tanıtım videosunda X8 Pro'yu beyaz, X8 Pro Max'i ise siyah renkte gösterdi ve iki telefonun da metal çerçeve ve çift arka kamerayla geleceği kesinleşti.

    Hem Poco X8 Pro hem de Poco X8 Pro Max'in Redmi Turbo 5 ve Redmi Turbo 5 Max'in yeniden markalanmış versiyonları olduğu söyleniyor. Önceki söylentilere göre, Poco X8 Pro'nun 120Hz yenileme hızı sağlayan 6.59 inç 1.5K AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonda arkada optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50MP ana kamera ve selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için 20MP ön kamera olacak. Ayrıca 100W kablolu hızlı şarjı destekleyen 6500mAh (bazı ülkelerde 7560mAh) bataryayla gelecek.

    Öte yandan Poco X8 Pro Max'in 6.83 inç 1.5K 120Hz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazda OIS özellikli 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı sensör, selfie’ler için 20MP ön kamera olacak. Bu model de 100W kablolu hızlı şarjı destekleyecek ancak daha büyük bataryayla (9000mAh) bulunacak. Her iki telefonun da toz ve suya karşı dayanıklılık için IP68 ve IP69K derecelendirmelerine sahip olacağı söyleniyor.

    POCO X8 Pro serisi özellikleri (beklenen)
    Model Poco X8 Pro Poco X8 Pro Max
    Ekran

    6.59 inç, 1.5K, 120Hz, 3.500 nit, Gorilla Glass 7i, OLED

    		 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3.500 nit, Gorilla Glass 7i, OLED
    İşlemci MediaTek Dimensity 8500 Ultra MediaTek Dimensity 9500s
    Arka kamera  50MP Sony IMX-882 (birincil) + 8MP (ultra geniş) 50MP Light Fusion 600 (birincil) + 8MP (ultra geniş)
    Ön kamera 20 MP 20 MP
    Batarya ve Şarj 6500mAh / 7560mAh, 100W USB-C 8500mAh / 9000mAh, 100W USB-C
    IP derecelendirmesi IP66 + IP68 + IP69 + IP69K IP66 + IP68 + IP69 + IP69K

    POCO, X8 Pro küresel lansmanı öncesinde yeni 5G akıllı telefonu POCO C85x 5G'yi tanıttı. Cihaz, 6.9 inç 120Hz HD+ ekran, 32MP ana kamera, 8MP selfie kamerası, Unisoc Dimensity 6300 işlemci, 4GB RAM, 128GB'a kadar depolama alanı, 6300 mAh bataryayla geliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

