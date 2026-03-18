Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, popüler telefonlarına güncellemeyi kesti: İşte modeller

    Xiaomi, dört önemli cihazı için yazılım desteğini resmen sonlandırdı. Bu modeller için artık OTA güncellemeleri, güvenlik yamaları veya yeni özellikler gelmeyecek.

    Xiaomi 12 serisi ve Redmi Note 12 5G güncelleme desteği kesildi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Güvenlik Merkezi'ndeki en son AER (Android Enterprise Recommended) verilerine göre, Xiaomi 12 serisi ve Redmi Note 12 5G için güncellemeler resmen sona erdi. Bu modeller için güvenlik açıklarını kapatan veya yeni özellikler ekleyen güncellemeler artık yayınlanmayacak.

    Xiaomi 12 serisi ve Redmi Note 12 5G için yolun sonu

    Xiaomi’nin kullanım ömrü sona eren cihazları kapsayan EOL listesine en son eklediği cihazlar arasında Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Lite ve Redmi Note 12 5G bulunuyor.

    Bu telefonlar, Android 12 ile piyasaya sürüldü ancak aynı yazılım desteğini almadı. Premium modeller olan Xiaomi 12 ve 12 Pro, Xiaomi 12 Lite'a göre ekstra bir işletim sistemi yükseltmesi alacaktı. Her ikisi de Android 15 ile piyasadan çekilirken, Xiaomi 12 Lite ömrünü Android 14 ile tamamlayacak. Redmi Note 12 5G de iki işletim sistemi yükseltmesinden sonra artık Android 14 (HyperOS 2.0) üzerinde çalışmayı sürdürecek.

    Ömrü sona ermiş cihazı kullanmaya devam etmek, güvenlik riskleri oluşturuyor. Kullancıların akıcı ve güvenli HyperOS deneyimi için, daha yeni Xiaomi 15 serisine ya da en yeni POCO amiral gemisi modellerine geçmeleri öneriliyor.

    Güncelleme almayacak Xiaomi ve Redmi telefonlar

    • Xiaomi 12: HyperOS 3.0, Android 15
    • Xiaomi 12 Pro: HyperOS 3.0, Android 15
    • Xiaomi 12 Lite: HyperOS 1.0, Android 14
    • Redmi Note 12 5G: Android 14, HyperOS 2.0
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nutraxin omega 3 yorumlar subaru forester alınır mı dizel enjektör temizliği nasıl yapılır portföy takip uygulaması authentify nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    HUAWEI Pura 80 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum