Xiaomi, popüler telefonlarına güncellemeyi kesti: İşte modeller

Tam Boyutta Gör Xiaomi Güvenlik Merkezi'ndeki en son AER (Android Enterprise Recommended) verilerine göre, Xiaomi 12 serisi ve Redmi Note 12 5G için güncellemeler resmen sona erdi. Bu modeller için güvenlik açıklarını kapatan veya yeni özellikler ekleyen güncellemeler artık yayınlanmayacak.

Xiaomi 12 serisi ve Redmi Note 12 5G için yolun sonu

Xiaomi’nin kullanım ömrü sona eren cihazları kapsayan EOL listesine en son eklediği cihazlar arasında Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Lite ve Redmi Note 12 5G bulunuyor.

Bu telefonlar, Android 12 ile piyasaya sürüldü ancak aynı yazılım desteğini almadı. Premium modeller olan Xiaomi 12 ve 12 Pro, Xiaomi 12 Lite'a göre ekstra bir işletim sistemi yükseltmesi alacaktı. Her ikisi de Android 15 ile piyasadan çekilirken, Xiaomi 12 Lite ömrünü Android 14 ile tamamlayacak. Redmi Note 12 5G de iki işletim sistemi yükseltmesinden sonra artık Android 14 (HyperOS 2.0) üzerinde çalışmayı sürdürecek.

Ömrü sona ermiş cihazı kullanmaya devam etmek, güvenlik riskleri oluşturuyor. Kullancıların akıcı ve güvenli HyperOS deneyimi için, daha yeni Xiaomi 15 serisine ya da en yeni POCO amiral gemisi modellerine geçmeleri öneriliyor.

Güncelleme almayacak Xiaomi ve Redmi telefonlar

Xiaomi 12 : HyperOS 3.0, Android 15

: HyperOS 3.0, Android 15 Xiaomi 12 Pro : HyperOS 3.0, Android 15

: HyperOS 3.0, Android 15 Xiaomi 12 Lite : HyperOS 1.0, Android 14

: HyperOS 1.0, Android 14 Redmi Note 12 5G: Android 14, HyperOS 2.0

