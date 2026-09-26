Xiaomi, zorlu testlerden geçirdiği powerbankini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, 10.000 mAh 22.5 W powerbankini yeniledi. Güncellenmiş model, pil yangını ve patlama riskini azaltmaya yardımcı olacak gelişmiş güvenlik özellikleri sunuyor. Ayrıca, dahili USB-C kablosu ve ek bağlantı noktaları sayesinde aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor.

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Xiaomi Power Bank 10000 (Entegre Kablo) 2027 özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Power Bank 10000 (Entegre Kablo) 2027 olarak adlandırılan yeni model, küresel olarak satılan 22.5 W'lık powerbankin yenilenmiş versiyonu. Tasarım olarak farklılık göstermiyor ancak artık pil yangınlarına ve patlamalara karşı daha fazla koruma sağlıyor.

Xiaomi'ye göre powerbank, iğne penetrasyon ve sıkıştırma testleri de dahil olmak üzere sıkı güvenlik testlerinden geçti ve 135°C'lik sıcak kutu testini patlamadan başarıyla tamamladı.

Powerbank, dahili USB-C kablosuna ve aynı anda üç cihazı şarj etmek için USB-C ve USB-A bağlantı noktalarına sahip. Her çıkış 22.5W’a kadar güç sağlıyor. Xiaomi, yükseltilmiş güvenlik özelliklerine sahip daha hızlı (67W ve 45W) modeller de satıyor ancak yalnızca Çin'de mevcut.

Yeni modelde akıllı ekran bulunmuyor ancak kabloyla dizüstü bilgisayara bağlayarak pil sağlığı bilgileri ve kalan tam kapasite kontrol edilebiliyor. Powerbank, 105.2 × 65.2 × 26.9 mm boyut ve 231.5 g ağırlığıyla günlük kullanım için yeterince kompakt.

Xiaomi Power Bank 10000 (Entegre Kablo) 2027 model, henüz Xiaomi Türkiye sitesinde satışa çıkmadı.

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