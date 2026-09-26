Xiaomi, zorlu testlerden geçirdiği powerbankini tanıttı

Xiaomi Power Bank 10000 (Entegre Kablo) 2027 özellikleri
Xiaomi'ye göre powerbank, iğne penetrasyon ve sıkıştırma testleri de dahil olmak üzere sıkı güvenlik testlerinden geçti ve 135°C'lik sıcak kutu testini patlamadan başarıyla tamamladı.
Powerbank, dahili USB-C kablosuna ve aynı anda üç cihazı şarj etmek için USB-C ve USB-A bağlantı noktalarına sahip. Her çıkış 22.5W’a kadar güç sağlıyor. Xiaomi, yükseltilmiş güvenlik özelliklerine sahip daha hızlı (67W ve 45W) modeller de satıyor ancak yalnızca Çin'de mevcut.
Yeni modelde akıllı ekran bulunmuyor ancak kabloyla dizüstü bilgisayara bağlayarak pil sağlığı bilgileri ve kalan tam kapasite kontrol edilebiliyor. Powerbank, 105.2 × 65.2 × 26.9 mm boyut ve 231.5 g ağırlığıyla günlük kullanım için yeterince kompakt.
Xiaomi Power Bank 10000 (Entegre Kablo) 2027 model, henüz Xiaomi Türkiye sitesinde satışa çıkmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: