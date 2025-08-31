Giriş
    Xiaomi powerbank'te yangın riski: Türkiye'de de satılıyor!

    Xiaomi'nin entegre kablolu bir powerbank'i, yangın riski nedeniyle geri toplatılmaya başlandı. Şirket, etkilenen powerbank modeli ve kullanıcıların nasıl kontrol edeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

    Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) modeli geri toplatılıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin 20.000 mAh kapasiteli ve entegre kablolu 33 W powerbank’i geri toplatılmaya başlandı. “PB2030MI” model numaralı powerbank, Türkiye’de de satılıyor.

    Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable) modeli geri toplatılıyor

    Xiaomi, Ağustos 2024 ile Eylül 2024 arasında üretilen PB2030MI model numaralı Xiaomi 20.000 mAh powerbank modelinin risk oluşturduğunu açıkladı.

    Xiaomi, “Tedarikçilerden alınan belirli hammaddelerde tespit edilen sorunlara karşılık olarak, Ağustos ve Eylül 2024 arasında üretilen az miktarda Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Entegre Kablolu PB2030MI modeli) birimi, belirli kullanım senaryolarında arızalar yaşatabiliyor; bu da pilin aşırı ısınmasına ve yangın tehlikesine yol açabiliyor. Bilinen vaka sayısı az olsa da, yüksek ürün kalite standartlarını sağlamak için Xiaomi, etkilenen powerbank’leri geri toplatma kararı almıştır. Bu durumun neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz.” açıklamasında bulundu.

    Seri numarasıyla kontrol edin!

    İlgili powerbank modeli, Mi Türkiye sitesi başta olmak üzere e-ticaret sitelerinde “Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)” olarak satılıyor. Xiaomi sitesinden seri numara ile kontrolünü sağlayabilirsiniz:

    https://www.mi.com/global/support/safety-notice/

