Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İşte Xiaomi QLED TV X Pro 75'in özellikleri ve fiyatı:
Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026)’nın merkezinde 75 inç büyüklüğünde bir QLED panel yer alıyor. Bu boyut, özellikle geniş salonlarda sinema benzeri bir izleme deneyimi hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmış. 4K UHD çözünürlük, büyük ekranın getirdiği piksel yayılımını dengeleyerek net ve detaylı görüntüler sunuyor. DLG 120Hz yenileme hızı ise hızlı sahnelerde akıcılığı artırıyor.
Görüntü tarafında HDR10+ ve Dolby Vision desteği bulunuyor. Bu iki format, sahne bazlı parlaklık ve renk ayarlamalarıyla daha dengeli bir kontrast sunmayı amaçlıyor. Özellikle karanlık sahnelerde detay kaybını azaltan ve parlak sahnelerde ışık patlamalarını kontrol altında tutan bu teknolojiler, içerik üreticisinin hedeflediği görsel yapıya daha yakın sonuçlar veriyor. Film Yapımcısı Modu ise görüntü işleme efektlerini minimize ederek orijinal kare hızı ve renk tonlarının korunmasına odaklanıyor.
Donanım tarafında cihaz, dört çekirdekli Cortex A55 işlemciyle güçlendiriliyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile desteklenen bu yapı, uygulamalar arasında geçiş yaparken akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Depolama kapasitesi, yayın uygulamalarının yanı sıra ek uygulama ve oyun yüklemeleri için de alan sağlıyor.
Çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth desteği ise kablosuz bağlantı tarafını tamamlıyor. Oyun odaklı özellikler arasında Otomatik Düşük Gecikme Modu ve 120Hz Oyun Güçlendirici yer alıyor. ALLM, konsol bağlantısı algılandığında televizyonu otomatik olarak düşük gecikmeli moda alarak tepki süresini optimize ediyor. MEMC hareket yumuşatma teknolojisi ise düşük kare hızlı içeriklerde akıcılığı artırmayı amaçlıyor.
Ses performansı tarafında 34W gücünde dahili hoparlör sistemi bulunuyor. Dolby Atmos, DTS:X ve DTS Virtual:X desteği sayesinde çok boyutlu ses formatları işlenebiliyor. Bu yazılım tabanlı ses teknolojileri, fiziksel hoparlör sayısı sınırlı olsa da daha geniş ve çevresel bir ses sahnesi algısı oluşturmayı hedefliyor. Son olarak 69.999 Rs (yaklaşık 768 dolar) fiyat etiketiyle konumlanan Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026), 75 inç 4K 120Hz QLED ve Dolby Vision destekli modeller arasında rekabeti artıracak bir alternatif olarak öne çıkıyor.
vay be gayet iyi