Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi, büyük ekran segmentine yönelik yeni modeli Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026)’yı duyurdu. 75 inçlik QLED panelle gelen televizyon, üst seviye görüntü ve ses teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Google TV platformu üzerine inşa edilen model; oyun, film ve yayın odaklı kullanım senaryolarını tek bir cihazda toplamayı hedefliyor.

İşte Xiaomi QLED TV X Pro 75'in özellikleri ve fiyatı:

Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026)’nın merkezinde 75 inç büyüklüğünde bir QLED panel yer alıyor. Bu boyut, özellikle geniş salonlarda sinema benzeri bir izleme deneyimi hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmış. 4K UHD çözünürlük, büyük ekranın getirdiği piksel yayılımını dengeleyerek net ve detaylı görüntüler sunuyor. DLG 120Hz yenileme hızı ise hızlı sahnelerde akıcılığı artırıyor.

Görüntü tarafında HDR10+ ve Dolby Vision desteği bulunuyor. Bu iki format, sahne bazlı parlaklık ve renk ayarlamalarıyla daha dengeli bir kontrast sunmayı amaçlıyor. Özellikle karanlık sahnelerde detay kaybını azaltan ve parlak sahnelerde ışık patlamalarını kontrol altında tutan bu teknolojiler, içerik üreticisinin hedeflediği görsel yapıya daha yakın sonuçlar veriyor. Film Yapımcısı Modu ise görüntü işleme efektlerini minimize ederek orijinal kare hızı ve renk tonlarının korunmasına odaklanıyor.

Donanım tarafında cihaz, dört çekirdekli Cortex A55 işlemciyle güçlendiriliyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile desteklenen bu yapı, uygulamalar arasında geçiş yaparken akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Depolama kapasitesi, yayın uygulamalarının yanı sıra ek uygulama ve oyun yüklemeleri için de alan sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım cephesinde Google TV arayüzü yer alıyor. Netflix, Prime Video ve YouTube gibi popüler platformlara doğrudan erişim sunuyor. Dahili Chromecast ve Apple AirPlay 2 desteği sayesinde mobil cihazlardan kablosuz ekran yansıtma mümkün. Ayrıca bağlantı seçenekleri de modelin çok yönlü kullanımını destekliyor. Üç HDMI girişinden biri eARC destekli olarak sunuluyor ve bu sayede yüksek kaliteli ses sinyali harici ses sistemlerine kayıpsız şekilde aktarılabiliyor. İki USB portu, Ethernet, optik ses çıkışı ve 3,5 mm jak gibi fiziksel bağlantılar farklı cihaz entegrasyonlarına imkan tanıyor.

Çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth desteği ise kablosuz bağlantı tarafını tamamlıyor. Oyun odaklı özellikler arasında Otomatik Düşük Gecikme Modu ve 120Hz Oyun Güçlendirici yer alıyor. ALLM, konsol bağlantısı algılandığında televizyonu otomatik olarak düşük gecikmeli moda alarak tepki süresini optimize ediyor. MEMC hareket yumuşatma teknolojisi ise düşük kare hızlı içeriklerde akıcılığı artırmayı amaçlıyor.

Ses performansı tarafında 34W gücünde dahili hoparlör sistemi bulunuyor. Dolby Atmos, DTS:X ve DTS Virtual:X desteği sayesinde çok boyutlu ses formatları işlenebiliyor. Bu yazılım tabanlı ses teknolojileri, fiziksel hoparlör sayısı sınırlı olsa da daha geniş ve çevresel bir ses sahnesi algısı oluşturmayı hedefliyor. Son olarak 69.999 Rs (yaklaşık 768 dolar) fiyat etiketiyle konumlanan Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026), 75 inç 4K 120Hz QLED ve Dolby Vision destekli modeller arasında rekabeti artıracak bir alternatif olarak öne çıkıyor.

