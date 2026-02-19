Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026), 4K 120Hz ekran, Dolby Vision ve Google TV desteğiyle tanıtıldı. İşte yeni nesil televizyonun teknik özellikleri ve fiyat detayları:

    Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, büyük ekran segmentine yönelik yeni modeli Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026)’yı duyurdu. 75 inçlik QLED panelle gelen televizyon, üst seviye görüntü ve ses teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Google TV platformu üzerine inşa edilen model; oyun, film ve yayın odaklı kullanım senaryolarını tek bir cihazda toplamayı hedefliyor.

    İşte Xiaomi QLED TV X Pro 75'in özellikleri ve fiyatı:

    Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026)’nın merkezinde 75 inç büyüklüğünde bir QLED panel yer alıyor. Bu boyut, özellikle geniş salonlarda sinema benzeri bir izleme deneyimi hedefleyen kullanıcılar için tasarlanmış. 4K UHD çözünürlük, büyük ekranın getirdiği piksel yayılımını dengeleyerek net ve detaylı görüntüler sunuyor. DLG 120Hz yenileme hızı ise hızlı sahnelerde akıcılığı artırıyor.

    Görüntü tarafında HDR10+ ve Dolby Vision desteği bulunuyor. Bu iki format, sahne bazlı parlaklık ve renk ayarlamalarıyla daha dengeli bir kontrast sunmayı amaçlıyor. Özellikle karanlık sahnelerde detay kaybını azaltan ve parlak sahnelerde ışık patlamalarını kontrol altında tutan bu teknolojiler, içerik üreticisinin hedeflediği görsel yapıya daha yakın sonuçlar veriyor. Film Yapımcısı Modu ise görüntü işleme efektlerini minimize ederek orijinal kare hızı ve renk tonlarının korunmasına odaklanıyor.

    Donanım tarafında cihaz, dört çekirdekli Cortex A55 işlemciyle güçlendiriliyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile desteklenen bu yapı, uygulamalar arasında geçiş yaparken akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Depolama kapasitesi, yayın uygulamalarının yanı sıra ek uygulama ve oyun yüklemeleri için de alan sağlıyor.

    Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026) tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yazılım cephesinde Google TV arayüzü yer alıyor. Netflix, Prime Video ve YouTube gibi popüler platformlara doğrudan erişim sunuyor. Dahili Chromecast ve Apple AirPlay 2 desteği sayesinde mobil cihazlardan kablosuz ekran yansıtma mümkün. Ayrıca bağlantı seçenekleri de modelin çok yönlü kullanımını destekliyor. Üç HDMI girişinden biri eARC destekli olarak sunuluyor ve bu sayede yüksek kaliteli ses sinyali harici ses sistemlerine kayıpsız şekilde aktarılabiliyor. İki USB portu, Ethernet, optik ses çıkışı ve 3,5 mm jak gibi fiziksel bağlantılar farklı cihaz entegrasyonlarına imkan tanıyor.

    Çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth desteği ise kablosuz bağlantı tarafını tamamlıyor. Oyun odaklı özellikler arasında Otomatik Düşük Gecikme Modu ve 120Hz Oyun Güçlendirici yer alıyor. ALLM, konsol bağlantısı algılandığında televizyonu otomatik olarak düşük gecikmeli moda alarak tepki süresini optimize ediyor. MEMC hareket yumuşatma teknolojisi ise düşük kare hızlı içeriklerde akıcılığı artırmayı amaçlıyor.

    Ses performansı tarafında 34W gücünde dahili hoparlör sistemi bulunuyor. Dolby Atmos, DTS:X ve DTS Virtual:X desteği sayesinde çok boyutlu ses formatları işlenebiliyor. Bu yazılım tabanlı ses teknolojileri, fiziksel hoparlör sayısı sınırlı olsa da daha geniş ve çevresel bir ses sahnesi algısı oluşturmayı hedefliyor. Son olarak 69.999 Rs (yaklaşık 768 dolar) fiyat etiketiyle konumlanan Xiaomi QLED TV X Pro 75 (2026), 75 inç 4K 120Hz QLED ve Dolby Vision destekli modeller arasında rekabeti artıracak bir alternatif olarak öne çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor kulağı koparsa ne olur halı saha ayakkabısı tavsiye kurutma makinesi çekme yapar mı 1 2 puretech motor yorum remeron 30 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum