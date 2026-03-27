Xiaomi'den nostaljik telefon: MicroSD kart ve kulaklık girişli Redmi 15A tanıtıldı

Redmi 15A 5G telefon neler sunuyor?
Redmi 15A 5G, 6.9 inç IPS ekrana sahip. Panel, 720p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 800 nite kadar parlaklık sağlıyor. Telefonda 8MP ön kamera (f/2.0), tek 32MP arka kamera (f/2.0) bulunuyor. Ek depolama ihtiyaç duyanlar için microSD kart desteği, kablolu kulaklık tercih edenler için 3.5 mm jak üzerinden kablolu ses desteği de mevcut.
Redmi 15A 5G, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile kutusundan çıkıyor. Cihaz, dört büyük Android sürümü, 2032 yılına kadar güvenlik güncellemelerini alacak.
Redmi 15A 5G telefon fiyatı ne kadar?
Redmi 15A 5G modeli, 137 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 4 GB RAM 64 GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB RAM 128GB depolama sunan modelin fiyatı 175 dolar.
Redmi 15A 5G özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, HD+, 120Hz, 800nit, IPS
- İşlemci: Unisoc T8300
- Bellek: 4GB, 6GB RAM LPDDR4x
- Depolama: 64GB, 128GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 32MP f/2.0
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 6300 mAh, 15W şarj, 7.5W ters kablolu şarj
- Yazılım: HyperOS 3.0, Android 16
- Bağlantı: 5G, 802.11ac, Bluetooth 5.4
- Diğer: 3.5mm kulaklık girişi, FM radyo, IP52 derecesi
- Boyut ve ağırlık: 171.56 x 79.47 x 8.15mm, 210g
- Renk: Mavi, Mor, Siyah