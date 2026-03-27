    Xiaomi'den nostaljik telefon: MicroSD kart ve kulaklık girişli Redmi 15A tanıtıldı

    Xiaomi, uygun fiyatlı 5G telefonunu tanıttı. Redmi 15A olarak adlandırılan cihaz, microSD kartla hafıza genişletme, 3.5mm kulaklık girişiyle kablolu kulaklıkları kullanma ve fazlasını sunuyor.

    Xiaomi Redmi 15A 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi 15 serisine bütçe dostu yeni bir model ekledi. Redmi 15A, telefonlarda görmeyi unuttuğumuz microSD kart yuvası ve 3.5 mm kulaklık girişini bulunduruyor. Cihaz, büyük kapasiteli bataryası, 120 Hz ekranı ve 6 yıl güncelleme desteğiyle de dikkat çekiyor.

    Redmi 15A 5G telefon neler sunuyor?

    Redmi 15A 5G telefon batarya, ram, işlemci, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi 15A, Unisoc T8300 işlemciyle geliyor. 6nm işlemci, 2.2 GHz'de çalışan iki adet ARM Cortex-A78 çekirdeği, 2 GHz'de çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği ve 950 MHz'e ulaşabilen Mali-G57 MP2 GPU içeriyor. 6GB RAM 128GB’a kadar depolama alanıyla gelen telefon, 6.300 mAh bataryadan güç alıyor. Pil, 15W kablolu, 7.5W ters kablolu şarjı destekliyor.

    Redmi 15A 5G, 6.9 inç IPS ekrana sahip. Panel, 720p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 800 nite kadar parlaklık sağlıyor. Telefonda 8MP ön kamera (f/2.0), tek 32MP arka kamera (f/2.0) bulunuyor. Ek depolama ihtiyaç duyanlar için microSD kart desteği, kablolu kulaklık tercih edenler için 3.5 mm jak üzerinden kablolu ses desteği de mevcut.

    Redmi 15A 5G, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile kutusundan çıkıyor. Cihaz, dört büyük Android sürümü, 2032 yılına kadar güvenlik güncellemelerini alacak.

    Redmi 15A 5G telefon fiyatı ne kadar?

    Redmi 15A 5G modeli, 137 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 4 GB RAM 64 GB depolama alanlı model için geçerli. 6GB RAM 128GB depolama sunan modelin fiyatı 175 dolar.

    Redmi 15A 5G özellikleri

    Redmi 15A 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.9 inç, HD+, 120Hz, 800nit, IPS
    • İşlemci: Unisoc T8300
    • Bellek: 4GB, 6GB RAM LPDDR4x
    • Depolama: 64GB, 128GB (microSD ile 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 32MP f/2.0
    • Ön kamera: 8MP f/2.0
    • Batarya: 6300 mAh, 15W şarj, 7.5W ters kablolu şarj
    • Yazılım: HyperOS 3.0, Android 16
    • Bağlantı: 5G, 802.11ac, Bluetooth 5.4
    • Diğer: 3.5mm kulaklık girişi, FM radyo, IP52 derecesi
    • Boyut ve ağırlık: 171.56 x 79.47 x 8.15mm, 210g
    • Renk: Mavi, Mor, Siyah
    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

