Xiaomi Redmi A27U 2027 tanıtıldı: 4K 120Hz ekran ve 90W USB-C

Redmi A27U 2027 neler sunuyor?
Monitör, üç kenarında ince çerçevelere sahip 27 inç IPS panel kullanıyor. 3.840 x 2.160 piksel çözünürlükte 120Hz yenileme hızı sunan ekranın kontrast oranı 1500:1, tipik parlaklığı ise 400 nit seviyesinde. Bu değer, monitörün DisplayHDR 400 sertifikasının temel gereksinimlerini karşılamasını sağlıyor.
Modelin öne çıkan özelliklerinden biri çift yenileme hızı modu. Kullanıcılar masaüstü, içerik üretimi ve yüksek çözünürlük gerektiren işlemlerde 4K 120Hz modunu kullanabiliyor. Oyunlarda daha yüksek kare hızını tercih edenler ise çözünürlüğü 1080p seviyesine indirerek 240Hz yenileme hızından yararlanabiliyor.
Renk doğruluğu ve Mac desteği
Redmi A27U 2027, renk tarafında yüzde 100 sRGB ve yüzde 98 DCI-P3 renk gamı kapsamı sunuyor. Xiaomi, her monitörün fabrikada kalibre edildiğini ve ortalama Delta E değerinin 1'in altında olduğunu belirtiyor. Ayrıca MacBook veya iPad gibi Apple cihazlarıyla kullanılmak üzere özel bir M Mode bulunuyor.
Bu mod, ekranın renklerini Apple'ın Display P3 çıktısıyla eşleştirmeyi amaçlıyor. Böylece farklı cihazlar arasında renklerin daha tutarlı görünmesi hedefleniyor. Ekranda yansıma ve göz yorgunluğunu azaltmaya yönelik özellikler de bulunuyor. Anti-reflektif kaplama toplam yansımayı yüzde 2,6 seviyesine indirirken DC dimming teknolojisi titreşimi azaltıyor. Donanımsal mavi ışık filtresi ise TÜV Rheinland sertifikasına sahip.
90W USB-C ile tek kablo bağlantısı
Bağlantı tarafında monitörün en dikkat çekici özelliklerinden biri 90W USB-C desteği. Kullanıcılar uyumlu bir dizüstü bilgisayarı tek kabloyla monitöre bağlayarak görüntü ve veri aktarımının yanı sıra cihazı 90W'a kadar şarj edebiliyor.
Bağlantı seçenekleri arasında 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 2.0 ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Stand ise yükseklik, eğim ve sağa-sola döndürme ayarlarının yanı sıra ekranı dikey konuma çevirmeye imkan tanıyor. Redmi A27U 2027 şu anda Çin'de ön siparişte ve üç yıl garantiyle sunuluyor. Xiaomi'nin monitörü Çin dışındaki pazarlarda satışa çıkarıp çıkarmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: