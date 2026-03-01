Bütçe dostu telefon Xiaomi Redmi A7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Xiaomi Redmi A7 Pro 4G telefon neler sunuyor?
Ekran özellikleri arasında, aynı fiyat aralığındaki rakiplerinden daha akıcı deneyim sunan 120Hz yenileme hızına sahip 6.9 inç IPS LCD panel bulunuyor. Cihaz, 12nm mimarisine sahip Unisoc T7250 işlemci, 4GB RAM ve 128GB depolamaya sahip olmakla birlikte Xiaomi HyperOS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
Kamera donanımı, 13 megapiksel yapay zeka destekli çift arka kamera ve 8 megapiksel ön kameradan oluşuyor. Yapay zeka geliştirmeleri, değişen ışık koşullarında bütçe sınıfı sensörlerin eksikliklerini telafi etmeyi amaçlıyor.
Xiaomi Redmi A7 Pro, ilk olarak Endonezya'da satışa sunuldu. 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı model için belirlenen fiyat 100 dolara denk geliyor ancak 7 Mart'a kadar ön sipariş verenlere bu fiyatın da altına (90 dolar) sunulacak. Cihaz, 13 Mart’ta satışa sunulacak. Xiaomi’nin telefonu Türkiye ve diğer ülkelerde satışa sunup sunmayacağı belirsiz.
Xiaomi Redmi A7 Pro özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, 1600x720, 120Hz, IPS LCD
- İşlemci: Unisoc T7250
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 13 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 6.000 mAh, 15W şarj
- İşletim sistemi: HyperOS 3
- Boyut ve ağırlık: 8.15 mm (incelik), 208 gr