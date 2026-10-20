Xiaomi Redmi Band 4 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve dahası

Redmi Band 4 özellikleri
- Ekran: 1,47 inç 60Hz AMOLED
- Pil Ömrü: 21 güne kadar
- Sensör ve Sağlık: Stres takibi, kalp atış hızı ölçümü, SPO2, uyku, kadın, 50 farklı spor modu
- Bağlantı: NFC yok, Bluetooth 5.2
- Dayanıklılık: 5ATM su geçirmez
- İşletim sistemi: HyperOS 3.0
- Fiyat: 25 dolar
Redmi Band 4, metal dokulu çerçeve ve yekpare gövde tasarımıyla geliyor. Ekranın üzerinde ise 2.5D kavisli koruyucu cam bulunuyor. 1,47 inç büyüklüğündeki ekran, 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Kayış tarafında da değişikliğe gidilmiş. Dikey dokulu yeni kayış tasarımının yanı sıra, egzersiz sırasında bilekliğin daha güvenli şekilde sabit kalması için pimli toka sistemi güncellenmiş.
Redmi Band 4, gün boyu stres takibi, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesini takip etme, uyku takibi ve kadın sağlığı yönetimi gibi özellikler sunuyor. Stres takibi gün içerisindeki değişimleri izlerken bileklik, 50 farklı spor modu ile koşu, bisiklet ve masa tenisi gibi aktiviteleri takip edebiliyor.
Fiyat tarafında da küçük bir artış söz konusu. Redmi Band 4, Çin'de 169 yuan (yaklaşık 25 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Redmi Band 3 ise 159 yuan başlangıç fiyatına sahipti. İlk Redmi Band'in 2020 yılında 99 yuan fiyatla piyasaya çıktığı düşünüldüğünde, serinin fiyatı yıllar içinde yükselmiş durumdaBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: