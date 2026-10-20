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    Xiaomi Redmi Band 4 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve dahası

    Redmi, yeni akıllı bilekliği Band 4'ü Çin'de satışa sundu. 21 güne varan pil ömrü ve 60 Hz ekranıyla gelen model, bazı özelliklerden ise feragat ediyor. İşte özellikleri...

    Xiaomi Redmi Band 4 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Redmi, yeni akıllı bilekliği Redmi Band 4'ü Çin'de sessizce satışa sundu. 2024 yılında piyasaya çıkan Redmi Band 3'ün halefi olan model; tasarım, ekran ve pil tarafında çeşitli yenilikler getiriyor. 

    Redmi Band 4 özellikleri

    • Ekran: 1,47 inç 60Hz AMOLED
    • Pil Ömrü: 21 güne kadar
    • Sensör ve Sağlık: Stres takibi, kalp atış hızı ölçümü, SPO2, uyku, kadın, 50 farklı spor modu
    • Bağlantı: NFC yok, Bluetooth 5.2
    • Dayanıklılık: 5ATM su geçirmez
    • İşletim sistemi: HyperOS 3.0
    • Fiyat: 25 dolar

    Redmi Band 4, metal dokulu çerçeve ve yekpare gövde tasarımıyla geliyor. Ekranın üzerinde ise 2.5D kavisli koruyucu cam bulunuyor. 1,47 inç büyüklüğündeki ekran, 60 Hz yenileme hızı sunuyor. Kayış tarafında da değişikliğe gidilmiş. Dikey dokulu yeni kayış tasarımının yanı sıra, egzersiz sırasında bilekliğin daha güvenli şekilde sabit kalması için pimli toka sistemi güncellenmiş.

    Xiaomi Redmi Band 4 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bilekliğin en dikkat çekici özelliklerinden biri pil ömrü. Redmi Band 4, tek şarjla 21 güne kadar kullanım sunuyor. Bu değer, önceki Redmi Band 3'ün 18 günlük pil ömründen 3 gün daha fazla. Ancak düzenli sağlık takibi kullanıldığında pil ömrü 8 güne kadar düşüyor. Dolayısıyla gerçek kullanım süresi, aktif edilen takip özelliklerine göre değişiklik gösterecek.

    Redmi Band 4, gün boyu stres takibi, kalp atış hızı ölçümü, kandaki oksijen seviyesini takip etme, uyku takibi ve kadın sağlığı yönetimi gibi özellikler sunuyor. Stres takibi gün içerisindeki değişimleri izlerken bileklik, 50 farklı spor modu ile koşu, bisiklet ve masa tenisi gibi aktiviteleri takip edebiliyor.

    Xiaomi Redmi Band 4 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve dahası Tam Boyutta Gör
    Model ayrıca 5ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Akıllı bileklik, egzersiz özelliklerinin yanında mesaj bildirimlerini görüntüleme, alarm kurma ve farklı saat yüzleri arasında geçiş yapma gibi temel işlevleri de destekliyor. Redmi Band 4'ün dikkat çeken eksiklerinden biri ise NFC desteği. Redmi Band 3'te Çin'deki temassız ödemeler için NFC bulunurken yeni modelin özellikleri arasında NFC desteğine yer verilmemiş.

    Fiyat tarafında da küçük bir artış söz konusu. Redmi Band 4, Çin'de 169 yuan (yaklaşık 25 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Redmi Band 3 ise 159 yuan başlangıç fiyatına sahipti. İlk Redmi Band'in 2020 yılında 99 yuan fiyatla piyasaya çıktığı düşünüldüğünde, serinin fiyatı yıllar içinde yükselmiş durumda

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