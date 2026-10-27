Xiaomi Redmi Book 2027 tanıtıldı: 120 Hz ekran ve 20 saat pil ömrü

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi Book 2027 dizüstü bilgisayar serisini Çin'de tanıttı. 14 inç ve 16 inç olmak üzere iki farklı modelden oluşan seri, Intel'in Wildcat Lake ailesine ait işlemcisi, 120 Hz ekranları ve 20 saate kadar pil ömrü sunan 72 Wh bataryasıyla öne çıkıyor.

Redmi Book 2027 serisinin özellikleri

Xiaomi'nin yeni Redmi Book 2027 serisi, temel olarak ekran boyutları ve panel özellikleri bakımından birbirinden ayrılan iki modelden oluşuyor. Her iki model de Intel Core 5 320 işlemci ve 16 GB LPDDR5X RAM ile geliyor. Intel'in Wildcat Lake ailesinde konumlandırılan işlemci, orta segment dizüstü bilgisayarları hedefliyor.

Ekran tarafında ise iki model arasında bazı farklılıklar bulunuyor. 14 inçlik model, 2.8K çözünürlüklü ve 500 nit parlaklığa ulaşabilen bir panelle donatılıyor. 16 inçlik modelde ise 2.5K çözünürlük ve 400 nit parlaklık sunuluyor. Her iki dizüstü bilgisayarın ekranı da 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Redmi Book 2027 serisinin dikkat çeken özelliklerinden biri de ince ve hafif tasarımı. Xiaomi'nin paylaştığı bilgilere göre 14 inçlik model 1,28 kilogram ağırlığında ve 14,35 mm kalınlığında. Daha büyük ekranlı 16 inçlik model ise aynı kalınlık değerini korurken 1,56 kilogram ağırlığa sahip.

Soğutma tarafında her iki modelde de çift fanlı bir sistem kullanılıyor Bağlantı tarafında ise, her iki modelde iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A ve bir adet HDMI 2.1 bağlantısı bulunuyor.

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Xiaomi, Redmi Book 2027 serisinin her iki modelinde de 72 Wh kapasiteli bataryaya yer veriyor. Şirketin açıklamasına göre 14 inçlik model, tek şarjla 20,2 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Ancak bu değerin hangi kullanım koşullarında elde edildiğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca 68W hızlı şarj desteğine sahip.

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Redmi Book 2027 fiyatı

Xiaomi Redmi Book 2027 serisi, Çin'de 16 GB RAM ve 512 GB SSD içeren temel yapılandırmalarla satışa sunuldu. Modellerin açıklanan başlangıç fiyatları şöyle:

Redmi Book 2027 14 inç: 6.799 yuan (1.019 dolar)

Redmi Book 2027 16 inç: 6.999 yuan (1.049 dolar)

Xiaomi'nin yeni dizüstü bilgisayarlarını diğer pazarlarda da satışa sunması bekleniyor. Ancak şirket, serinin küresel pazarlara çıkış tarihi ve uluslararası fiyatlandırması hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Xiaomi Redmi Book 2027 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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