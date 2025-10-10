Xiaomi, uygun fiyatlı kavisli oyun monitörünü piyasaya sürdü: Redmi G34WQ 2026

Redmi G34WQ 2026 kavisli oyun monitörü neler sunuyor?
Geniş kavisli oyun monitörü 6.5 kg ağırlığında ve 811.3 x 277.3 x 521.5 mm boyutlarında. Monitörün ekranı, yanlarda ve üstte ultra ince çerçevelerle çevrili. Oyun monitörü ağırlıklı olarak siyah renkte olsa da, arka tarafta beyaz stand ve arka panel ile çift tonlu bir tasarım bulunuyor. Ayrıca RGB halkası mevcut. Bağlantı noktası olarak, iki adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.0 portu yer alıyor.
Redmi G34WQ 2026 gaming monitör fiyatı ne kadar?
Redmi'nin yeni oyun monitörü Çin’de 1399 yuan (yaklaşık 200 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı.