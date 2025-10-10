Xiaomi, uygun fiyatlı kavisli oyun monitörünü piyasaya sürdü: Redmi G34WQ 2026

Tam Boyutta Gör Xiaomi, bütçesine dikkat eden oyunculara hitap edecek yeni ve hızlı monitörünü satışa sundu. Redmi G34WQ 2026 modeli, oyun tutkunları için geniş ekran paneli, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızıyla geliyor.

Redmi G34WQ 2026 kavisli oyun monitörü neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi G34WQ 2026 modeli, 3440 x 1440 çözünürlük, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sağlayan 34 inç kavisli uzun bir panelle geliyor. Gaming monitör, gelişmiş görsel deneyim için HDR400 desteği ve 1500R kavis sunuyor. Yüksek FPS’de oyun oynarken ekran yırtılmasını azaltmaya yardımcı olan FreeSync Premium özelliğine de sahip.

Geniş kavisli oyun monitörü 6.5 kg ağırlığında ve 811.3 x 277.3 x 521.5 mm boyutlarında. Monitörün ekranı, yanlarda ve üstte ultra ince çerçevelerle çevrili. Oyun monitörü ağırlıklı olarak siyah renkte olsa da, arka tarafta beyaz stand ve arka panel ile çift tonlu bir tasarım bulunuyor. Ayrıca RGB halkası mevcut. Bağlantı noktası olarak, iki adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.0 portu yer alıyor.

Redmi G34WQ 2026 gaming monitör fiyatı ne kadar?

Redmi'nin yeni oyun monitörü Çin’de 1399 yuan (yaklaşık 200 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Redmi G34WQ 2026 (C34WQDA-RG) özellikleri

Ekran boyutu: 34 inç

En boy oranı: 21:9

Çözünürlük: 3440 x 1440

Yenileme hızı: 180Hz

Parlaklık: 400 nit

Yanıt hızı: 1ms GtG

Kontrast oranı: 3500:1

Bağlantı noktaları: 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0

