Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, uygun fiyatlı kavisli oyun monitörünü piyasaya sürdü: Redmi G34WQ 2026

    Xiaomi, Redmi markası altında yeni uygun fiyatlı gaming monitörünü piyasaya sürdü. Yeni model, geniş kavisli oyun monitörü olan Redmi G34WQ 2026.                

    Xiaomi kavisli oyun monitörü Redmi G34WQ 2026 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, bütçesine dikkat eden oyunculara hitap edecek yeni ve hızlı monitörünü satışa sundu. Redmi G34WQ 2026 modeli, oyun tutkunları için geniş ekran paneli, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızıyla geliyor.

    Redmi G34WQ 2026 kavisli oyun monitörü neler sunuyor?

    Redmi G34WQ 2026 model özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi G34WQ 2026 modeli, 3440 x 1440 çözünürlük, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sağlayan 34 inç kavisli uzun bir panelle geliyor. Gaming monitör, gelişmiş görsel deneyim için HDR400 desteği ve 1500R kavis sunuyor. Yüksek FPS’de oyun oynarken ekran yırtılmasını azaltmaya yardımcı olan FreeSync Premium özelliğine de sahip.

    Geniş kavisli oyun monitörü 6.5 kg ağırlığında ve 811.3 x 277.3 x 521.5 mm boyutlarında. Monitörün ekranı, yanlarda ve üstte ultra ince çerçevelerle çevrili. Oyun monitörü ağırlıklı olarak siyah renkte olsa da, arka tarafta beyaz stand ve arka panel ile çift tonlu bir tasarım bulunuyor. Ayrıca RGB halkası mevcut. Bağlantı noktası olarak, iki adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.0 portu yer alıyor.

    Redmi G34WQ 2026 gaming monitör fiyatı ne kadar?

    Redmi'nin yeni oyun monitörü Çin’de 1399 yuan (yaklaşık 200 dolar) fiyat etiketiyle satışa çıktı.

    Redmi G34WQ 2026 (C34WQDA-RG) özellikleri

    • Ekran boyutu: 34 inç
    • En boy oranı: 21:9
    • Çözünürlük: 3440 x 1440
    • Yenileme hızı: 180Hz
    • Parlaklık: 400 nit
    • Yanıt hızı: 1ms GtG
    • Kontrast oranı: 3500:1
    • Bağlantı noktaları: 2x DP 1.4, 2x HDMI 2.0
    Kaynakça https://www.mi.com/redmi-monitors/g34wq-2026 https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-launches-new-curved-gaming-monitor-for-the-equivalent-of-197.1135460.0.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel araç gaza geç tepki veriyor kablonet us ışığı mavi yanıyor 125 cc scooter önerisi hat bilgilerini gizleme turkcell doğalgaz projesi müteahhite mi ait

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum