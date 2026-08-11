Performans canavarı Redmi K100 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Çin'de yeni Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max modellerini piyasaya sürdü. Her iki telefon da Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran, yüksek kapasiteli batarya ve 200MP ana kamera ile geliyor.

Redmi K100 Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi K100 Pro, yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5V Series işlemciyle geliyor. Telefon, LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama kullanıyor ve ısı yönetimi için 5.150 mm² buz soğutmalı sirkülasyon pompasına sahip. Ayrıca şirketin kendi geliştirdiği D2 grafik işlemci ve T1+ sinyal güçlendirici çipi bulunuyor.

Standart Pro modelinde 2510x1156 çözünürlüğe sahip 6.59 inç OLED düz ekran bulunuyor. Panel 185Hz yenileme hızını destekliyor ve M11 lüminesans malzeme kullanıyor. Ekran parlaklığı 2200 nit'e kadar ulaşıyor ve tam parlaklıkta DC karartmayı destekliyor.

Redmi K100 Pro'nun kamera özellikleri arasında, 32 MP selfie kamera, arkada optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Telefonda %26 silicon içeriğe ve 945 Wh/L enerji yoğunluğuna sahip 8580 mAh'lik Jinshajiang pil bulunuyor. Batarya, 100 W kablolu hızlı şarjı ve 50 W kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca 27 W kablolu ters şarj ve 22,5 W kablosuz ters şarj desteği mevcut.

Redmi K100 Pro, 8.55 mm kalınlığında ve 218 gram ağırlığında. Diğer özellikleri arasında, ultrasonik parmak izi tanıma, IP66, IP68 ve IP69 toz ve su geçirmezlik ve Xiaomi'nin HyperOS 3.0 işletim sistemi yer alıyor.

Redmi K100 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi K100 Pro Max, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye sahipken, standart Pro modelle aynı LPDDR5X bellek ve UFS 4.1 depolama alanını kullanıyor. Ancak Xiaomi bu modelde buz geçirmez sirkülasyonlu soğutma pompasının boyutunu 6.300 mm²'ye çıkarmış.

Pro Max ayrıca 2608x1200 çözünürlüğe sahip daha büyük 6.9 inç OLED düz ekrana sahip. Pro modelde olduğu gibi, ekran 185Hz yenileme hızını destekliyor ve M11 lüminesans malzeme kullanıyor.

Max modelde kamera sistemi de daha iyi. Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera, arka kamera kurulumunu oluşturuyor.

Telefon, %16 silikon içeriğe sahip daha büyük 9070 mAh batarya ile geliyor. Redmi K100 Pro ile aynı 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj, 27W kablolu ters şarj ve 22,5W kablosuz ters şarjı destekliyor.

Daha büyük pil ve ekrana rağmen, Pro Max 8.45 mm kalınlığında ve 238 gram ağırlığında. Fiber cam elyaf arka kapak kullanıyor ve siyah, altın, mavi ve kırmızı renk seçeneğiyle geliyor.

Pro Max, bağlantı ve ses özellikleriyle de daha gelişmiş. SB 3.2 Gen 1 arayüzü ve çift 1115D ana seviye hoparlör ve Deco 2016 tablet seviye hoparlörlerden oluşan 2.1 kanallı hoparlör sistemine sahip.

Redmi K100 Pro Max de ultrasonik parmak izi sensörü, IP66/IP68/IP69 koruma ve HyperOS 3.0 ile geliyor.

Redmi K100 Pro ve Pro Max fiyatlandırması

Tam Boyutta Gör Redmi K100 Pro’nun başlangıç fiyatı, 550 dolar. Bu fiyatlandırma 12GB RAM 256GB depolama için geçerli. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB RAM/256GB: 3699 yuan (548 dolar)

12GB RAM/512GB: 4099 yuan (607 dolar)

16GB RAM/256GB: 4299 yuan (637 dolar)

16GB RAM/512GB: 4699 yuan (696 dolar)

Redmi K100 Pro Max’in fiyatı ise 670 dolardan başlıyor ve bellek ve depolamaya göre fiyatlar şu şekilde değişiyor:

12GB RAM/256GB: 4499 yuan (666 dolar)

12GB RAM/512GB: 4899 yuan (726 dolar)

16GB RAM/256GB: 5099 yuan (755 dolar)

16GB RAM/512GB: 5499 yuan (814 dolar)

16GB RAM/1TB: 5999 yuan (889 dolar)

Redmi K100 Pro Max özellikleri

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Ekran: 6.9 inç, 2K, 185Hz, 10.000 nit, TCL M11 Real RGB OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 + D2 Graphics chip

Bellek: 12GB, 16GB RAM LPDDR5X Ultra

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB UFS 4.1

Arka kamera: 200MP HP5 (birincil) + 50MP OV50M (ultra geniş) + 50MP JN5 5x (periskop), 100x digital zoom

Ön kamera: 32MP

Batarya: 9.070 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj / 27W kablolu + 22.5W ters kablosuz şarj

Soğutma: 6300mm² VC cooling

Biyometrik güvenlik: 3D ultrasonic parmak izi okuyucu

Suya dayanıklılık: IP68/IP69 koruması

Bağlanabilirlik: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Ses: Bose ayarlı stereo hoparlörler + arkada ayrı subwoofer

Diğer: RGB Ring Light

Yazılım: HyperOS 3, Android 16

Boyut ve ağırlık: 163.49 x 77.94 x 8.45 mm, 238 gram

Redmi K100 Pro özellikleri

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Ekran: 6.59 inç, 1.5K, 185Hz, 10.000 nit, TCL M11 OLED

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series & D2 Graphics chip

Bellek: 12GB, 16GB RAM LPDDR5X Ultra

Depolama: 256GB, 512GB UFS 4.1

Arka kamera: 200MP HP5 (birincil) + 8MP (ultra geniş) + 50MP 2.5x (telefoto)

Ön kamera: 32MP

Batarya: 8.580 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj / 27W kablolu + 22.5W ters kablosuz şarj

Soğutma: 5200mm² VC cooling

Biyometrik güvenlik: 3D ultrasonic parmak izi okuyucu

Suya dayanıklılık: IP68/IP69 koruması

Bağlanabilirlik: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Ses: Bose ayarlı çift hoparlörler

Yazılım: HyperOS 3, Android 16

Boyut ve ağırlık: 157.49 x 75.25 x 8.55 mm, 218 gram

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Xiaomi Redmi K100 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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