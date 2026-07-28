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    Xiaomi, Redmi K100 serisini tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

    Redmi, yeni amiral gemisi K100 serisinin ilk gösterimini 31 Temmuz'da gerçekleştirecek. Snapdragon 8 Elite Gen 5, dev batarya ve 200 MP kamera ile geliyor.      

    Xiaomi, Redmi K100 serisini tanıtmaya başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Redmi, merakla beklenen yeni amiral gemisi K100 serisi için ilk resmi paylaşımı yaptı. Şirket, 31 Temmuz'da Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek ChinaJoy 2026 etkinliğinde "yılın en önemli ürünü" olarak tanımladığı telefonları tanıtacağını doğruladı. Resmi açıklamada model adı belirtilmese de paylaşılan görsel ve önceki sızıntılar, sahneye çıkacak cihazın Redmi K100 serisi olduğunu gösteriyor.

    Redmi K100 serisi ilk kez görücüye çıkacak

    Redmi'nin Qualcomm Snapdragon standında gerçekleştireceği etkinlikte kullandığı "Demon King arrives" (Şeytan Kral geliyor) ifadesi, uzun süredir Redmi K serisiyle özdeşleşmiş durumda. Bu nedenle etkinlikte Redmi K100 ailesinin ilk kez resmi olarak gösterilmesi bekleniyor. Sızıntılara göre seri, Redmi K100, Redmi K100 Pro ve Redmi K100 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşacak.

    İlk etapta Pro ve Pro Max modellerinin tanıtılması, standart K100 modelinin ise yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K100 serisi Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Pro modellerde çift çipli mimarinin kullanılabileceği de konuşuluyor.

    Xiaomi, Redmi K100 serisini tanıtmaya başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak, serinin ön yüzünde 185 Hz yenileme hızına sahip LTPO düz ekran, 200 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera, 3D ultrasonik parmak izi okuyucu, IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı ve simetrik stereo hoparlör sistemi yer alacak. Pro Max modelinin ise önceki nesilde olduğu gibi özel 2.1 kanallı üçlü hoparlör sistemi ile gelmesi bekleniyor.

    10.000 mAh batarya ve dahası

    Redmi K100 serisinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de batarya kapasitesi olabilir. Daha önce 8.000 mAh'ın üzerinde bataryadan söz edilirken, son iddialar şirketin 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayı da test ettiği yönünde. Serinin ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.

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    Daha önce ortaya çıkan sertifikalara göre Redmi K100 serisinin küresel pazarda Poco F9 Pro ve Poco F9 Ultra isimleriyle satışa sunulması da bekleniyor. Redmi'nin 31 Temmuz'daki etkinlikte tanıtım takvimiyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.

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