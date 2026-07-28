Xiaomi, Redmi K100 serisini tanıtmaya başladı: İşte beklenenler

Redmi K100 serisi ilk kez görücüye çıkacak
Redmi'nin Qualcomm Snapdragon standında gerçekleştireceği etkinlikte kullandığı "Demon King arrives" (Şeytan Kral geliyor) ifadesi, uzun süredir Redmi K serisiyle özdeşleşmiş durumda. Bu nedenle etkinlikte Redmi K100 ailesinin ilk kez resmi olarak gösterilmesi bekleniyor. Sızıntılara göre seri, Redmi K100, Redmi K100 Pro ve Redmi K100 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşacak.
İlk etapta Pro ve Pro Max modellerinin tanıtılması, standart K100 modelinin ise yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulması bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K100 serisi Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Pro modellerde çift çipli mimarinin kullanılabileceği de konuşuluyor.
10.000 mAh batarya ve dahası
Redmi K100 serisinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri de batarya kapasitesi olabilir. Daha önce 8.000 mAh'ın üzerinde bataryadan söz edilirken, son iddialar şirketin 10.000 mAh kapasiteli bir bataryayı da test ettiği yönünde. Serinin ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunması bekleniyor.
[bkzdh=208594
Daha önce ortaya çıkan sertifikalara göre Redmi K100 serisinin küresel pazarda Poco F9 Pro ve Poco F9 Ultra isimleriyle satışa sunulması da bekleniyor. Redmi'nin 31 Temmuz'daki etkinlikte tanıtım takvimiyle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: