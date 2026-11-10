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    Xiaomi Redmi K100 Ultra sızdırıldı: 10.000 mAh batarya ve dahası

    Redmi K100 Ultra olduğu düşünülen yeni amiral gemisi modelinin özellikleri ortaya çıktı. 2nm işlemci, 10.000 mAh batarya ve periskop kamera sistemi ile geliyor.

    Xiaomi Redmi K100 Ultra sızdırıldı: 10.000 mAh batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Redmi markası altında hazırladığı yeni amiral gemisi modeli hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Redmi K100 Ultra olduğu düşünülen modelin donanım özelliklerini paylaştı. Buna göre model, 2nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin yanı sıra 10.000 mAh kapasiteli batarya ve periskop kamera sistemiyle gelebilir.

    Redmi K100 Ultra, dev batarya ile geliyor

    Digital Chat Station'a göre test edilen prototip, yaklaşık 10.000 mAh kapasiteli özel bir tek hücreli batarya kullanıyor. Telefonun 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunması bekleniyor. Ayrıca düşük voltajlı deşarj ve global bypass şarj özelliklerinden de söz ediliyor. Bypass şarj teknolojisi, yoğun kullanım sırasında telefonun batarya yerine doğrudan adaptörden güç almasına imkan tanıyor. Böylece özellikle oyun oynarken bataryanın gereksiz yere ısınmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Karşılaştırmak gerekirse Redmi K90 Ultra, 8.550 mAh batarya ve 100W kablolu şarj desteğiyle piyasaya çıkmıştı. Yeni modelde kapasitenin 10.000 mAh seviyesine yükseltilmesi ve kablosuz şarjın eklenmesi bekleniyor. Standart Redmi K100 modelinde de 10.000 mAh batarya kullanıldığı belirtiliyor. Yeni sızıntının bir diğer önemli ayrıntısı kamera tarafında.

    Digital Chat Station'ın 5 Kasım'da paylaştığı bilgilere göre 2 nm işlemcili prototipte 50 MP çözünürlüklü bir periskop kamera test ediliyor. 1/1,95 inç sensör boyutuna sahip olduğu belirtilen kameranın yaklaşık 3x optik yakınlaştırma sunması bekleniyor. Bu sistem, Redmi Ultra serisi için önemli bir yenilik olabilir. Zira Redmi K90 Ultra modelinde 50 MP Light Hunter 800 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Modelde telefoto veya periskop kamera yer almıyor.

    Yeni telefonun kullanacağı 2 nm işlemcinin modeli ise henüz açıklanmış değil. Redmi K100 Pro ve K100 Pro Max modellerinin ardından serinin standart sürümü de ekim ayında tanıtılmıştı. Ancak oyun odaklı yeni Ultra modelinin ne zaman duyurulacağı bilinmiyor. Şimdilik tüm bu bilgilerin erken aşamadaki bir mühendislik örneğine dayandığını hatırlatalım. Redmi K100 Ultra'nın adı, teknik özellikleri ve çıkış tarihi için şirketin resmi açıklaması bekleniyor.

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