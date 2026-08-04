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    Redmi Note 17 Pro Max, bataryada çığır açıyor: Türkiye'de de satışa çıkacak

    Xiaomi, bir süre önce Çin'de Redmi Note 17 serisini tanıttı. Şimdi ise Avrupa lansmanına hazırlanıyor. Yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, devasa bataryasıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi 9000 mah bataryalı telefon Redmi Note 17 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro'yu yalnızca Çin'de piyasaya sürdü. Son rapor, Redmi Note 17 Pro Max'in mevcut Redmi Note 15 Pro Plus'ın yerini almak üzere küresel olarak piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

    9210 mAh batarya ile geliyor!

    Redmi Note 17 Pro Max, 6.83 inç OLED ekrana sahip. Panel, 2772 x 1280 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3500 nit’e kadar parlaklık sağlıyor.

    Cihazın kalbinde Qualcomm’un 2.6 GHz'e kadar hızlara ulaşan sekiz çekirdekli Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi yer alıyor. 8GB RAM (LPDDR5X) ve 512 GB’a kadar depolama (UFS 4.0) ile geliyor.

    Kameralar da etkileyici değil. Ana kamera, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel sensör kullanırken, yalnızca 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel kamera yer alıyor.

    Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max'in en önemli özelliği şüphesiz 9210 mAh'lik dikkat çekici pil kapasitesi. Batarya, 100 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor.

    Redmi Note 17 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

    Xiaomi, yeni premium model olan Redmi Note 17 Pro Max'i Çin dışında piyasaya sürecek. Bazı online perakende sitelerinden elde edilebilen teknik özellik sayfalarına göre, Xiaomi artık iyi özelliklere sahip uygun fiyatlı cihazlar sunma uygulamasını sürdüremeyecek.

    Amazon İspanya, Redmi Note 17 Pro Max'i 599 euro fiyatla listeledi. Bu fiyatlandırma, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanlı model için geçerli. Cihazın 512 GB’lık modeli de olacak ancak bu daha yüksek depolama konfigürasyonunda 12 GB RAM yükseltmesi olmayabilir. Bununla birlikte, 512 GB depolama alanlı modelin fiyatlandırması 649 euro olacak.

    Türkiye'ye de gelecek

    Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max, siyah, yeşil ve pembe/mor renk seçenekleriyle yakında küresel olarak satışa sunulacak. Redmi Note 15 serisi Türkiye'de resmî olarak satışta olduğundan, yeni Note 17 modellerinin de gelmesi bekleniyor.

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