Xiaomi Redmi Note 17 serisinin Avrupa fiyatları sızdırıldı

Redmi Note 17 serisinin Avrupa fiyatları
Sızdırılan bilgilere göre serinin başlangıç modeli olan Redmi Note 17 4G, 4GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümüyle 250 euro, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla ise 300 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Redmi Note 17 5G modeli ise 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 400 euro fiyatla gelecek.
- Redmi Note 17 4G 4+128GB: 250 euro
- Redmi Note 17 4G 6+256GB: 300 euro
- Redmi Note 17 5G 6+256: 400 euro
- Redmi Note 17 Pro 5G 6+256: 500 euro
- Redmi Note 17 Pro Max 5G 8+256: 600 euro
Üst segmentte yer alan Redmi Note 17 Pro 5G modelinin 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 500 euro, Redmi Note 17 Pro Max 5G modelinin ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla 600 euro fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor.
Kamera ve renk seçenekleri
Sızıntıya göre global pazara sunulacak Redmi Note 17 modeli 108 megapiksel ana kameraya sahip olacak. Ancak bu kameranın 4G modele mi yoksa 5G sürümüne mi ait olduğu henüz netleşmiş değil. Cihazın siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
Çin'de yalnızca iki modelle tanıtılan Redmi Note 17 serisinin global pazarda daha geniş bir ürün yelpazesiyle sunulacağı da sızıntılar arasında. Ancak teknik farklılıklar henüz açıklanmış değil. Serinin küresel tanıtımının önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi beklenirken, kalan teknik detayların da resmi duyuruyla birlikte netlik kazanacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: