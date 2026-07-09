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    Xiaomi, Redmi Note 17 Pro'yu tanıtmaya başladı! Rekor pil seviyesi ve dahası

    Redmi, 14 Temmuz'da tanıtacağı Note 17 Pro'nun yeni özelliklerini paylaştı. Telefon, 9.000 mAh batarya, 3.500 nit ekran, Victus 2 koruması ve IP69K dayanıklılığıyla gelecek.

    Xiaomi, Redmi Note 17 tanıtmaya başladı! Devasa pil ve dahası Tam Boyutta Gör
    Redmi, 14 Temmuz'da Çin'de tanıtacağı Redmi Note 17 Pro hakkında yeni resmi detaylar paylaştı. Daha önce doğrulanan tasarımın ardından bu kez batarya, ekran ve dayanıklılık özellikleri netleşti. Şirket ayrıca cihazı ilk satış döneminde satın alan kullanıcılar için uzun süreli batarya destek programını da duyurdu.

    9,000mAh pil ile geliyor

    Redmi Note 17 Pro, Xiaomi'nin Jinshajiang teknolojisini kullanan 9.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. TÜV SÜD'ün beş yıldızlı batarya kalite sertifikasını alan telefon, 67W kablolu hızlı şarj ve 22,5W kablolu ters şarj desteği sunacak. Şirketin açıkladığı batarya destek programına göre, cihazın batarya sağlığı ilk dört yıl içinde yüzde 80'in altına düşerse ücretsiz batarya değişimi yapılacak.

    Xiaomi, Redmi Note 17 tanıtmaya başladı! Devasa pil ve dahası Tam Boyutta Gör
    Beşinci yılda ise aynı koşullar sağlanırsa kullanıcılar 9.000 mAh yerine 10.000 mAh kapasiteli yeni bir batarya ile değişim hakkı elde edecek. Paylaşılan yeni tanıtım görselleri, Redmi Note 17 Pro'nun 1.5K çözünürlüklü düz ekran ve 3.500 nit güneş altında maksimum parlaklık sunduğunu da doğruladı. Ekran tarafında Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması bulunurken, cihazın SGS ve CQC tarafından verilen çift beş yıldızlı düşme dayanıklılığı sertifikalarına sahip olduğu açıklandı.

    Serinin en dayanıklı telefonu

    Redmi, telefonun 3 metre yükseklikten mermer zemine düşme testini geçtiğini ve futbol topu, metal somun ile durian meyvesi gibi nesnelerle yapılan darbe gösterilerinde ekranın sağlam kaldığını belirtti. Dayanıklılık tarafında ise Redmi Note 17 Pro, IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla gelecek. Telefon ayrıca TÜV SÜD sertifikasına göre 2 metre derinlikte 72 saate kadar suya dayanabiliyor.

    Daha önce paylaşılan resmi bilgilerde Redmi Note 17 Pro'nun çift stereo hoparlör ve Snapdragon 6 serisi enerji verimliliğine odaklanan bir işlemciyle geleceği de doğrulanmıştı. Redmi Note 17 serisinin resmi tanıtımı ise 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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