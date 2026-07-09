Xiaomi, Redmi Note 17 Pro'yu tanıtmaya başladı! Rekor pil seviyesi ve dahası

9,000mAh pil ile geliyor
Redmi Note 17 Pro, Xiaomi'nin Jinshajiang teknolojisini kullanan 9.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. TÜV SÜD'ün beş yıldızlı batarya kalite sertifikasını alan telefon, 67W kablolu hızlı şarj ve 22,5W kablolu ters şarj desteği sunacak. Şirketin açıkladığı batarya destek programına göre, cihazın batarya sağlığı ilk dört yıl içinde yüzde 80'in altına düşerse ücretsiz batarya değişimi yapılacak.
Serinin en dayanıklı telefonu
Redmi, telefonun 3 metre yükseklikten mermer zemine düşme testini geçtiğini ve futbol topu, metal somun ile durian meyvesi gibi nesnelerle yapılan darbe gösterilerinde ekranın sağlam kaldığını belirtti. Dayanıklılık tarafında ise Redmi Note 17 Pro, IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarıyla gelecek. Telefon ayrıca TÜV SÜD sertifikasına göre 2 metre derinlikte 72 saate kadar suya dayanabiliyor.
Daha önce paylaşılan resmi bilgilerde Redmi Note 17 Pro'nun çift stereo hoparlör ve Snapdragon 6 serisi enerji verimliliğine odaklanan bir işlemciyle geleceği de doğrulanmıştı. Redmi Note 17 serisinin resmi tanıtımı ise 14 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: